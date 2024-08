知人らとお酒を飲んでトイレで…30歳の若さで突然この世を去った韓国歌手、最後のアルバムが本日リリース

突然この世を去った歌手パク・ボラムさんの声が再び響き渡る。

パク・ボラムさんのデビュー10周年アルバム『The Last Song』が本日(8月7日)18時にリリースされる。

『The Last Song』はパク・ボラムさんのデビュー10周年を記念するアルバムで、彼女の家族と同僚たちの要請のなかでリリースが決定された。このアルバムにはパク・ボラムさんが先に発表した『As time goes』『Will Be Fine(2022)』『You will shine』『When I look at you』『I hope』の5曲が収録された。

特にパク・ボラムさんがオーディション番組『スーパースターK2』(Mnet)出演当時、オーディション競演曲で歌い、名前を知らせた『As time goes』は、今年のデビュー10周年アルバムを準備しながら録音を終えた唯一の曲で、彼女のボーカルがより一層よく聞こえるよう、追慕する心を込めて新しく編曲された。

(画像提供=XANADUエンターテインメント)パク・ボラムさん

今年2月にホ・ガクとのデュエット曲『I hope』を発表し、デビュー10周年アルバム準備をしてきたパク・ボラムさんは、4月に突然この世を去った。

所属事務所によると、これまでパク・ボラムさんと一緒に働いていた協力会社は、最後の故人の声を多くのファンと大衆に聞いてほしいという気持ちで、自発的な広報を支援することにした。

またパク・ボラムさんの家族と所属事務所は、アルバムの収益金を助けが必要な独居老人や困難に陥っている孤児らにパク・ボラムさんの名前で寄付することを決め、意味を加えた。

1994年3月1日生まれのパク・ボラムさんは、2010年の『スーパースターK2』に出演し、繊細な歌唱力で多くの愛を受けた。その後、2014年に『BEAUTIFUL』で正式デビューして音源チャート1位に上がり、特有の歌唱力で人気を博した。

しかしデビュー10周年を迎えた今年4月、知人2人とお酒を飲んでいた席で、トイレに行った際に倒れた状態で発見された。病院に移送されたが、死亡が確認された。享年30歳だった。