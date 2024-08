2024年12月4日(水)~8日(日)新宿 FACEにて、『刃牙 THE GRAPPLER STAGE ―地下闘技場編ー』が上演されることが決定した。

『グラップラー刃牙』は、『週刊少年チャンピオン』(秋田書店)にて連載されTV アニメ化されている大人気格闘技マンガ。続編として『バキ』、『範馬刃牙』、『刃牙道』、『バキ道』、『刃牙らへん』を発表し、2024年 5月時点で単行本のシリーズ累計発行部数は1億部を突破。実写化不可能と言われていた『グラップラー刃牙』がこの度、舞台化される。

(C) 板垣恵介(秋田書店)1992 (C) 刃牙 THE GRAPPLERSTAGE製作委員会

アクロバットを取り入れた本格的なアクション演出、まるでマンガからそのまま出てきたようなキャラクター達で『グラップラー刃牙』の世界を完全再現する。

範馬刃牙役には、舞台『鬼滅の刃』嘴平伊之助役など2.5次元舞台で活躍する佐藤祐吾。刃牙の恋人松本梢江役には、元AKB48の大西桃香。愚地克巳役に日向野祥、花山薫役に桜庭大翔、烈海王役に野間理孔、加藤清澄役に相澤莉多、末堂厚役に横山真史、ストライダム役に橋本全一、さらに格闘技界から、加納秀明役に小比類巻貴之、愚地独歩役に武田幸三の出演が決定。

範馬刃牙:佐藤祐吾 (C) 板垣恵介(秋田書店)1992 (C) 刃牙 THE GRAPPLERSTAGE製作委員会

松本梢江:大西桃香 (C) 板垣恵介(秋田書店)1992 (C) 刃牙 THE GRAPPLERSTAGE製作委員会

愚地克巳役:日向野祥 (C) 板垣恵介(秋田書店)1992 (C) 刃牙 THE GRAPPLERSTAGE製作委員会

花山薫役:桜庭大翔 (C) 板垣恵介(秋田書店)1992 (C) 刃牙 THE GRAPPLERSTAGE製作委員会

烈海王:野間理孔 (C) 板垣恵介(秋田書店)1992 (C) 刃牙 THE GRAPPLERSTAGE製作委員会

加藤清澄役:相澤莉多 (C) 板垣恵介(秋田書店)1992 (C) 刃牙 THE GRAPPLERSTAGE製作委員会

末堂厚役:横山真史 (C) 板垣恵介(秋田書店)1992 (C) 刃牙 THE GRAPPLERSTAGE製作委員会

ストライダム役:橋本全一 (C) 板垣恵介(秋田書店)1992 (C) 刃牙 THE GRAPPLERSTAGE製作委員会

本部以蔵役:⿎太郎 (C) 板垣恵介(秋田書店)1992 (C) 刃牙 THE GRAPPLERSTAGE製作委員会

徳川光成役:田中章 (C) 板垣恵介(秋田書店)1992 (C) 刃牙 THE GRAPPLERSTAGE製作委員会

松尾役:コウガシノブ (C) 板垣恵介(秋田書店)1992 (C) 刃牙 THE GRAPPLERSTAGE製作委員会

木崎役:⽵本洋平 (C) 板垣恵介(秋田書店)1992 (C) 刃牙 THE GRAPPLERSTAGE製作委員会

高山役:樋口裕司 (C) 板垣恵介(秋田書店)1992 (C) 刃牙 THE GRAPPLERSTAGE製作委員会

宮坂役:三原有人 (C) 板垣恵介(秋田書店)1992 (C) 刃牙 THE GRAPPLERSTAGE製作委員会

加納秀明役:小比類巻貴之 (C) 板垣恵介(秋田書店)1992 (C) 刃牙 THE GRAPPLERSTAGE製作委員会

愚地独歩役:武田幸三 (C) 板垣恵介(秋田書店)1992 (C) 刃牙 THE GRAPPLERSTAGE製作委員会

アンサンブル:石澤友規 (C) 板垣恵介(秋田書店)1992 (C) 刃牙 THE GRAPPLERSTAGE製作委員会

アンサンブル:杉山湧哉 (C) 板垣恵介(秋田書店)1992 (C) 刃牙 THE GRAPPLERSTAGE製作委員会

そして脚本・演出は舞台『魁!!男塾』などを手掛けた田中大祐が担当。1最強を賭けた究極のバトルが開幕する。

【ストーリー】

「地上最強を目指して何が悪いッ!!」

空手、中国拳法、柔術、ボクシング、レスリング…

最強の名に魅せられた怪物たちが真の決着を求め集う聖地、それが地下闘技場!

そこに君臨し続ける齢17の少年王者、範馬刃牙。

そして刃牙のクビを狙う強敵(ライバル)たち。

いったいなぜ刃牙は戦うのか…!?

地上最強の称号を巡る、極限の戦いが幕を開けるッ!!



キャストコメント

■範馬刃牙役:佐藤祐吾

範馬刃牙役の佐藤祐吾です。刃牙役が決まった時、まず一番に思ったのが「マッスルスーツじゃないのか!」ということでした。

体作りのプレッシャーに関しては、この舞台に携わる全員が思ったことでしょう。本番を迎えるその日まで、肉体と精神をどこまで追い込めるのかが作品のクオリティに直結する鍵だと思っています。

板垣恵介先生の描き出す世界観を、生身で、どのように表現するのか。今からとても楽しみです。

■松本梢江役:大西桃香

今回松本梢江役を預からせていただきます、大西桃香です。

小さな頃から身近にあった『刃牙』という作品。

まさか自分がその刃牙の世界で生きることが出来るとは思っていませんでした。老若男女問わず沢山の方から愛されている作品。

原作にリスペクトの気持ちを持ち、松本梢江として刃牙の成長を見守り、私自身もこの作品を通して強くなれるよう、そして強く居られるよう精一杯頑張りたいと思います。12月4日から12月8日まで、新宿 FACEにてお待ちしております。

■愚地克巳役:日向野祥

この度、『刃牙 THE GRAPPLER STAGE―地下闘技場編ー』にて愚地克巳役を演じさせて頂きます、日向野祥です。最初にこのお話をいただいた時は「本当に自分でいいのか?!」と少し疑った気持ちと凄く興奮し嬉しかった気持ちと昔から愛されている作品に参加させて頂くというプレッシャーとで感情が複雑だったのを覚えています。刃牙の世界観をどのように表現するのか? キャラクター達の生きている熱量とパワーを舞台上で役者が抜かず思いっきり闘い抜く作品になると思うので、是非期待していて下さい!

■花山薫役:桜庭大翔

刃牙シリーズは僕の人生に本当に大きな影響を与えた作品で、中でも一番好きなキャラクターである花山薫を演じることができ、本当に光栄に思います。これほど素敵なキャストの皆様と共にこのシリーズを世に送り出せるのが今から本当に楽しみです。僕も本番に向けて更なる増量をして、圧倒的な漢花山をお届けできるよう死力を尽くしたいと思います。

■加納秀明役:小比類巻貴之

刃牙に出会ったのは僕が高校生の時でした。

いつも僕のバイブルはグラップラー刃牙でした。

刃牙を読んで空手のトレーニングを積んで常に学生時代は刃牙と共に強くなる日々でした。そんなグラップラー刃牙の舞台に出れる事へ気合が入っています。初舞台しっかりとデビュー戦を飾りたいと思います。

そして過去にK-1で戦った武田幸三さんとも初共演!

プロの俳優の皆さんと共に僕の初舞台を飾りたいと思います。

グラップラー刃牙の世界へようこそ!

格闘家として! 加納役のインパクトをしっかりと見せたいと思います!愚地

■独歩役:武田幸三

なんと! なんと!

あの本物の格闘技を描いた作品『刃牙』が舞台になります!

どんなことになるのでしょうか!?

私、武田幸三も愚地独歩になる為に引退以来に本格的なトレーニングを始めました。現役復帰のつもりで本気で闘います。

本物の闘い、本物の闘気、是非劇場でご覧ください。

全員ぶっ飛ばす!