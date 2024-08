京都・中京区にある食堂を超えた食堂。京都市中央市場の魚屋が腕を振るう魚料理や肉料理を気さくに味わって！

おいしいもの好きのあの人に「食べログ3.5以下のうまい店」を教えてもらう本企画。今回は、フードコラムニストとして活躍する門上武司さんに京都の食堂を超えた食堂を教えてもらった。

グルメなあの人にお願いして、本当は教えたくない、とっておきの「3.5以下のうまい店」を紹介する本企画。今回はフードコラムニストとして活躍する門上武司さんに“食堂を超えた食堂”を教えてもらった。

教えてくれる人

門上武司

1952年大阪生まれ。関西中のフランス料理店を片っ端から食べ歩くももの足らず、毎年のようにフランスを旅する。39歳で独立し「株式会社ジオード」設立後はフードコラムニストというポジションにとどまらず、編集者、プロデューサー、コーディネーターとマルチに活躍。関西の食雑誌「あまから手帖」編集顧問であり、全日本・食学会副理事長、関西食文化研究会コアメンバー。著書には「食べる仕事 門上武司」「門上武司の僕を呼ぶ料理店」(クリエテ関西)、「京料理、おあがりやす」(廣済堂出版)、「スローフードな宿1・2」(木楽舎)、など。年間外食は1,000食に及ぶ。

食堂を超えた食堂

巷では「おいしい店は食べログ3.5以上」なんて噂がまことしやかに流れているようだが、ちょっと待ったー!

食べログ3.5以上の店は全体の3%。つまり97%は3.5以下だ。

食べログでは口コミを独自の方法で集計して採点されるため、口コミ数が少なかったり、新しくオープンしたお店だったりすると「本当はおいしいのに点数は3.5に満たない」ことが十分あり得るのだ。

点数が上がってしまうと予約が取りにくくなることもあるので、むしろ食通こそ「3.5以下のうまい店」に注目し、今のうちにと楽しんでいるらしい。

寺町夷川西入ルにある、食堂らしい外観

京都市役所前駅から徒歩5分程度。寺町夷川を西に入ったところに、ザ・食堂な外観の一軒がある。海鮮がうまいと評判で、曜日ごとにメニューの変わるお昼の定食は高コスパと、地元の人々に愛されている。

気さくな店内にはテーブル席とカウンターがある

海鮮がうまいのには理由がある。店主の前田慎太朗さんは、京都市中央市場の仲買人であり、魚屋も営んでいる人物だ。「午前は市場に行き、魚屋の仕事をしていますよ」とのこと。もちろん鮮度が自慢の造りや焼き魚などおいしい海鮮が味わえるのだが、この店はひと味もふた味も違う。まずは、店内のずらりと下げられた手書きのメニューを見てほしい。「はもと甘海老のビスク」「鴨のロティ ソースビガラード」「月の輪熊と実山椒の小鍋」などなど。ここはいったい何屋?となってしまうのだ。

カウンターのケースには鮮魚が並ぶ

店内にずらりと並ぶメニュー。目移りしてしまう

今の店は前田さんが、魚屋のお客さんだった「食堂ゑびす」の前の店主から引き継いだ。わけあって、前の店主が9年前に店ができなくなり、頼まれたからだそう。当初は、以前のメニューを踏襲していたが、「自分のやりたいことを」と、店の形態は変えずに、自分らしさをどんどん加えていった。「変な店でしょ?」と前田さんは笑うが、元々前田さんは料理人。調理師学校卒業後、東京のフランス料理店などで経験を積んだそう。食堂の内観で、前田さんのアイデアが光る、ひと手間工夫された料理が味わえるのは、そういった経緯からだ。

店主の前田慎太朗さん。明るい人柄で元気がいただける

門上さん

東京の食いしん坊や、知人の精肉店店主から存在を聞いていたので訪れてみました。当たり前のメニューが、予想を超える味わいでした。

いただけるお料理はこちら!

昼は880円の日替わり定食のみ。夜はずらりと揃うメニューから、食べたいものをお好みで選ぶスタイルだ。日本酒も関西から東北のものまで、豊富に揃っている。

まずは、月曜日に出される焼き魚定食から。脂ののった大ぶりのサーモンのほか、小鉢が2つもついて1,000円以下とは驚きのプライスだ。

「焼き魚定食」880円

門上さん

とにかくこのサーモンのうまさに驚きました!

季節の鮮魚の塩焼き。ショーケースやメニューから好みの魚を選んで、焼くか煮付けるかなど調理法も相談できる。「いろんな料理を食べたいでしょう」と、料理の分量も相談可能だ。

「甘鯛の塩焼」2,500円。白甘鯛はうまみが強く、鱗の食感も楽しい。濃厚な、つぶ貝の肝の醤油漬けを添えて

門上さん

店主が中央市場の魚屋なので、魚はピカイチ! シンプルにご飯と食べても。

肉料理も充実。メニューには滋賀の名精肉店「サカエヤ」の文字が。今回は、ブラウンスイス牛のモモを鯛のだしでブランシールした後、肉汁を保つよう繊維に沿ってうす切りに。それをフライパンでレアに焼いた。ソースは実山椒、のり、土佐酢、お酒。焼いたアレット(魚の骨)と加茂なすを添えて。

サカエヤから仕入れたブラウンスイス牛。どんな肉がくるかはお任せだそう。「その方がなんでも触れるようになりますよね」

「吉田牧場さんブラウンスイス牛うちモモステーキ 間人のりと実山椒のソース」1,800円

門上さん

赤身の実力がわかるステーキですね。

日本酒に合うアテも充実。京都「ビビット」辛口吟醸無濾過生原酒(680円)がおすすめ。ワインっぽい辛口で、苦みや酸味が揃っていて料理に合う。

「じゅん菜とかにの酢物」980円はピスタチオのペーストを加え、油脂分をプラス。「ずいきのくるみ酢和え」900円はシャクシャクした食感が魅力

新店もオープン予定

前田さんは最近「どの料理もうまみが多すぎる」と考えている。だから、いわゆる鰹昆布だしをこれまでのように多用せず、鯛や野菜のだしを使うシーンが増えてきたと話す。料理についての探求は絶えず、常に疑問を持って取り組み、新しいおいしさを生み出しているのだ。

また、新しい店の展開も。日本酒バーを永観堂の近くに7月にオープンする。日本酒は60cc 500円均一で、小皿料理は300円均一で提供する予定。夕方までの営業で、子を持つ親の働き方のロールモデルになれば、と話す。また、おばんざいの定食屋も進行中だ。「思いついたらやってみる、うまくいったらええやん」と笑う明るい前田さん。その心意気が、またこの店を訪れたいと思える一因なのだろう。

毎日店主自らメニューを手書きする。「そのときに新しいアイデアが生まれることも多いですよ」

門上さん

ざっくばらんで、本当に街の食堂という感覚を楽しんでほしいです。

<店舗情報>◆食堂ゑびす住所 : 京都府京都市中京区夷川通寺町西入丸屋町 695TEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格は税込です。

撮影:福森公博

文:木佐貫久代

