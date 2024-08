マンチェスター・ユナイテッドに5200万ポンドの移籍金で加入したDFレニー・ヨロ。期待の19歳の加入にユナイテッドファンは沸いたが、プレシーズンマッチのアーセナル戦で左足の中足骨骨折の重傷を負い、約3カ月の離脱となることが発表された。



手術を受けたヨロは、ベッドの上で足を吊られた写真を自らのXアカウントに投稿している。



「望んでいたスタートじゃないけど、これがサッカーなんだ……。手術はうまくいった。たくさんの励ましのメッセージをありがとう。今は忍耐とリハビリの時間だ。またすぐに、もっと強くなって会いましょう」





This is not the start I wanted, but that's football…

The operation went well. Thank you for your many messages of support

Now, time for patience and rehabilitation work.

See you soon, stronger #GodDid pic.twitter.com/IxR0oWhDWO