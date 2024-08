新宿伊勢丹で「ISETAN ART WEEK」を開催。新宿で多彩なアートと出会える3週間

伊勢丹新宿店では、2024年8月7日から8月27日までの期間、「アート」の持つ可能性や魅力を3週間にわたり届ける「ISETAN ART WEEK」を全館で開催します。Courtesy of ISETAN会場ではデザイナーやクリエーターの感性に心を躍らせるアイテムや、書や絵画などの大型企画アートが多数展示。また、伊勢丹新宿店のウィンドウや館内のパブリックスペースもアート一色に染まります。 新宿の「まち」と連動した「SHINJUKU ART WEEK」も同時開催し、新宿のまち全体で「アート」をテーマに様々なイベントを展開します。

「ISETAN ART WEEK」のキービジュアルキービジュアルを作成したのは、内⽥洋⼀朗⽒。内田氏は、具体的なテーマを設けず、直感または頭の片隅に止まっていた言葉をキャンバスに紡ぎ出し、フリージャズのジャムセッションのように画面を構成します。期間中、​本館3階連絡通路で、内田氏によるアートワークが楽しめます。Courtesy of ISETAN「ISETAN ART WEEK」スペシャルイベント■<天童⽊⼯>SHAPE OF TENDO かたちにする。Courtesy of ISETAN1940年に創業し、成形合板の技術を磨き上げたバタフライスツールに代表される美しい木製家具を生み続けてきた<天童木工>。その名作の数々は、あらゆる建築家やデザイナーの想いをかたちにすることで誕生してきました。今回は現代を代表するクリエイター4人、清永浩⽂/クリエイティブディレクター、⼭⼝⼀郎/サカナクション(ミュージシャン)、かしゆか/Perfume(ミュージシャン)、加藤順⼦/⻭科医師・クリエイティブディレクターのあふれる想いを新たにかたちにすることに挑戦します。□8⽉7⽇(⽔)〜8⽉13⽇(⽕)□伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージ■武⽥双雲展 愛 〜compassion〜Courtesy of ISETAN伊勢丹新宿店本館6階催物場で3回目の開催となる今回のテーマは「愛〜compassion〜」。この愛という普遍的なテーマに沿って、複数のジャンルにわたる多彩な作品を140点以上展示します。今回の個展では、石川県の文化、そしてものづくりを応援したいという想いから、金沢の金箔工芸「箔一」の金箔を使用した緊張感と静謐さが漂う「箔」シリーズが初披露となります。また、書をベースに大自然や宇宙から着想を得た「アートワークス」シリーズも本展示の注目作品となります。伝統的な書の作品から色彩鮮やかな現代アート作品まで幅広く展示し、会場内を双雲作品と“愛”で埋め尽くします。□8⽉9⽇(⾦)〜8⽉19⽇(⽉)[8⽉9⽇(⾦)午後4時終了/最終⽇午後6時終了]□伊勢丹新宿店 本館 6 階 催物場■Contemporary Art×ISETANCourtesy of ISETAN近年ニーズの高い現代アート。誰もが知るような世界的なアーティスト作品から現代アーティストとしての実績を積み始め、勢いのある若手作家の作品まで約150点の作品を展示します。□8⽉21⽇(⽔)〜8⽉27⽇(⽕)[最終⽇午後6時終了]□伊勢丹新宿店 本館6階 催物場※出品予定作家アンディ・ウォーホール/ジャン=ミッシェル・バスキア/バンクシー/ジュリアンオビー/草間 彌生/村上 隆/奈良 美智/ロッカクアヤコ/SKY/多田和史/田中ラオウ/パウエルジゼル愛華/新坐康平 他同時開催「SHINJUKU ART WEEK」「ISETAN ART WEEK」と同時開催で、新宿東口エリアのアートスポットにフォーカスして、3週間にわたりご紹介する「SHINJUKU ART WEEK」。新宿のアートギャラリーで気になるアーティストの作品に触れ、紀伊国屋ホールで演劇という舞台芸術の素晴らしさを体験し、そして新宿の各映画館おすすめの作品を鑑賞するなど、新宿で多種多様なアートとの出会いが楽めます。Courtesy of ISETAN「SHINJUKU ART WEEK」■会期:2024年8月7日(水)〜8月27日(火)■協賛:伊勢丹新宿店、紀伊國屋ホール、K’s cinema、シネマート新宿、新宿眼科画廊、新宿ピカデリー、新宿武蔵野館、テアトル新宿、デカメロン、B GALLERY(50音順)特設サイト: https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/shinjuku_artweek_10※画像はすべてイメージです。※諸般の事情により、営業日・営業時間、予定しておりましたイベントなどが変更になる場合があります。お問い合わせ:伊勢丹新宿店Tel:03-3352-1111(大代表)