2024年7月27日、(MCU)『&ウルヴァリン』の特別な上映会が実施されていたようだ。参加条件は、主演のライアン・レイノルズと同じ“ライアン”の名を持つこと。公開されている映像では、大勢のライアンたちが劇場に集結している、マルチバース感ある光景を見ることができる。

A theater full of Ryans and 1 Hugh, who is also a Ryan, watched Ryan and Hugh’s new movie. @HOMAGE @Aviation American Gin

このライアン界隈、ガチである。上映時には同志ライアンを称えるべく、ライアンの名のつくアイルランドの航空会社ライアンエアーのCMを大歓声と共に鑑賞。ある女性はこのイベントで“ライアン”に改名も行ったようだ。さらに、ライアン・レイノルズとスペル違いでほぼ同姓同名の女性RyAnn Reynoldさんもサプライズで参戦。参加したライアンたちを驚かせた。

ライアンたちは、ライアンから贈られたというライアン由来のデッドプールTシャツを揃って着用。ライアン界隈の星であるライアン・レイノルズが経営するジンブランド「アビエイション」も振る舞われた模様だ。

赤いTシャツを着て会場を埋め尽くすライアンたちの中にただ一人、ウルヴァリンをテーマにしたイエローの服装した人物が混じっている。この人物の名はヒューということで、ヒュー・ジャックマンと同名だ。なぜただ一人だけライアン界隈への参加が許されたのかというと、なんと彼のフルネームはヒュー・ライアン!ライアンたちの前でヒュー・ライアンがその本名を明かすと、他のライアンたちは君もライアンなのかということで大盛り上がりだ。

欧米における名前の人気度を調べられるWebサイトによると、ライアン(Ryan)の男性名は、「小さな王」を意味するアイルランド語に由来するそう。アメリカでは1970年ごろから急激に数が増え、1970年代~2000年代はしばらく上位15位前後の人気の名前となっていた。現時点で最新データである2023年は83位に下がっているようだ。

ちなみに、ヒュー(Hugh)はアイルランド語の「心、知性」に由来するようだ。ヒューの名はアメリカでは珍しく、2000年代には一時ランキング圏外まで減少したこともあった。ライアン限定上映会に参加したヒュー・ライアンはなかなか珍しい名前なのだろう。

