(MCU)最新作『&ウルヴァリン』に登場する見どころシーンの貴重なアフレコ風景が公開された。ヒュー・ジャックマンの並々ならぬ気合いが感じられる映像となっている。

この記事には、『デッドプール&ウルヴァリン』のネタバレが含まれています。

© 2024 20th Century Studios / © and 2024 MARVEL. 『デッドプール&ウルヴァリン』ヒュー・ジャックマンのド迫力アフレコ映像

『デッドプール&ウルヴァリン』で監督を務めたショーン・レヴィはInstagramを更新し、劇中後半に登場するデッドプール&ウルヴァリン対デッドプール軍団のバトルシーンの製作風景を捉えた映像を公開した。そこにはウルヴァリン役のヒュー・ジャックマンが映し出されており、ウルヴァリンの怒涛の動きにあわせてアフレコを行っている。

この映像は撮影終了後のポストプロダクション時のものだろう。ヒューはウルヴァリンの動きを完全に再現しながら声を吹き込んでおり、並々ならぬプロ意識がうかがえるというものだ。

この投稿をInstagramで見る

同シーンでは、ウルヴァリンがマスクをかぶるという待望の瞬間が訪れた。戦いを始める前、デッドプールの横でウルヴァリンはパーカーのフードをかぶるようにしながらゆっくりとマスクを装着。隣にいた俺ちゃんも思わず驚いていた。

Instagramの投稿で、レヴィは「ヒュー・ジャックマンの『LOGAN』のアフレコビデオに何年も夢中でした」と綴っているが、これは映画『LOGAN/ローガン』(2017)公開時にリリースされたヒューのアフレコ映像のこと。当時ヒューは、ウルヴァリンが森の中を駆け抜けて敵に襲いかかる迫真のシーンのアフレコに挑んでいた。

Hi. @20thcenturyfox - Hugh Jackman (@RealHughJackman)

約6年ぶりにウルヴァリンを再演してもなお進化を見せ続けるジャックマン。次なる冒険を期待してしまうが、再演の時は訪れるだろうか。

映画『デッドプール&ウルヴァリン』は大ヒット公開中。

The post first appeared on .