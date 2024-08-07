ÌÚÂ¼²Ö¤µ¤óÊì¤ÎÌÚÂ¼¶Á»Ò¤µ¤ó¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤óÉÔÅ¬ÀÚÅê¹ÆÁûÆ°¤Ë¼«¿È¤Î¹Í¤¨¡Ö²æËý¤Ë¤â¸Â³¦¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢22ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦ÌÚÂ¼²Ö¤µ¤ó¤ÎÊì¤Ç¸µ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÌÚÂ¼¶Á»Ò¤µ¤ó¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÅê¹Æ¤ò¤·¤¿YouTuber¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤Î¥Ý¥¹¥È¤¢¤ê¡ÛÌÚÂ¼²Ö¤µ¤óÊì¤ÎÌÚÂ¼¶Á»Ò¤µ¤ó¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤óÉÔÅ¬ÀÚÅê¹ÆÁûÆ°¤Ç²þ¤á¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ö²æËý¤Ë¤â¸Â³¦¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡ÌÚÂ¼¤µ¤ó6Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖË½¸À¤ò´Ò¤á¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤éË½¸À¤òÈï¤»¤Æ¤¤¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ï¤º¡×¡Ö²á¤Á¤òÈ¿¾Ê¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤Î¸å¤Ë¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÉÔÅ¬ÀÚÅê¹Æ¤ò¤·¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ë¼«¿È¤Î»×¤¤¤òµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÅê¹Æ¤òÊó¤¸¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·âÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤À¤«¤éÍÊ¸î¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²Ö¤ËÂÐ¤·¤ÆÈðëîÃæ½ý¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â
Æ±¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö²Ã³²¼Ô¤¬ÈðëîÃæ½ý¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼ÂÌ¾¤ä¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¤À¤±¤Ç¹¶·â¤µ¤ì¤ë¸½¼Â¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤«¤é¡¡²æËý¤Ë¤â¸Â³¦¤Ï¤¢¤ë
¡×¤È¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï4Æü¿¼Ìë¤ËX¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÆâÍÆ¤ò´Þ¤ó¤ÀÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Öº£¤³¤³¤Ç³§¤µ¤ó¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´ËÜ¿Í¤ËÄ¾ÀÜ¼Õ¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬¤ä¤¹»Ò¤òÈðëîÃæ½ý¤·¤¿¤È¤¹¤ëÅê¹Æ¡Ê¢¨´û¤Ëºï½ü¡Ë¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤¬³È»¶¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²±Â¬¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÁûÆ°¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ø¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¿¼3¡§00¡Ë¤Ï5Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤òµÙ»ß¡£¤Þ¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ØGoogle Pixel¡Ù¤ÎCMÆ°²è¤¬¡¢6Æü¤Þ¤Ç¤ËÁ´¤ÆÈó¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤Î¥Ý¥¹¥È¤¢¤ê¡ÛÌÚÂ¼²Ö¤µ¤óÊì¤ÎÌÚÂ¼¶Á»Ò¤µ¤ó¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤óÉÔÅ¬ÀÚÅê¹ÆÁûÆ°¤Ç²þ¤á¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ö²æËý¤Ë¤â¸Â³¦¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡ÌÚÂ¼¤µ¤ó6Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖË½¸À¤ò´Ò¤á¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤éË½¸À¤òÈï¤»¤Æ¤¤¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ï¤º¡×¡Ö²á¤Á¤òÈ¿¾Ê¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤Î¸å¤Ë¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÉÔÅ¬ÀÚÅê¹Æ¤ò¤·¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ë¼«¿È¤Î»×¤¤¤òµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö²Ã³²¼Ô¤¬ÈðëîÃæ½ý¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼ÂÌ¾¤ä¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¤À¤±¤Ç¹¶·â¤µ¤ì¤ë¸½¼Â¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤«¤é¡¡²æËý¤Ë¤â¸Â³¦¤Ï¤¢¤ë
¡×¤È¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï4Æü¿¼Ìë¤ËX¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÆâÍÆ¤ò´Þ¤ó¤ÀÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Öº£¤³¤³¤Ç³§¤µ¤ó¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´ËÜ¿Í¤ËÄ¾ÀÜ¼Õ¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬¤ä¤¹»Ò¤òÈðëîÃæ½ý¤·¤¿¤È¤¹¤ëÅê¹Æ¡Ê¢¨´û¤Ëºï½ü¡Ë¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤¬³È»¶¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²±Â¬¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÁûÆ°¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ø¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¿¼3¡§00¡Ë¤Ï5Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤òµÙ»ß¡£¤Þ¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ØGoogle Pixel¡Ù¤ÎCMÆ°²è¤¬¡¢6Æü¤Þ¤Ç¤ËÁ´¤ÆÈó¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£