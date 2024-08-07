¡ÚÆÈ¼«¡Û¡Ö¤³¤ì¥¬¥Á¤À¤è¡×ÆüÂç¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤ÇÀèÇÚ¤¬¸åÇÚ¤ËÂçËã¶¯Í×¤«¡Ä¸µÉô°÷¤¬¾Ú¸À¡ÖÂçËãµÛ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡©¡×Âç³Ø¡ÖÂçËã¤Î¾ðÊó¤â¾Úµò¤âÆÀ¤é¤ì¤º¡×
2023Ç¯¡¢¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤Ç¤ÎÂçËãÌäÂê¤ÇÍÉ¤ì¤¿ÆüËÜÂç³Ø¤Ë¿·¤¿¤ÊÌäÂê¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
2022Ç¯¤ËÅìµþ¡¦°ð¾ë»Ô¤Ë¤¢¤ë¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤ÎÎÀ¤Ç¿·ÆþÉô°÷¤¬ÀèÇÚ¤«¤éÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂçËã¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òµÛ¤¦¤è¤¦¶¯Í×¤µ¤ì¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢FNN¤Î¼èºà¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÉô°÷¤ÏÂàÉô¤·¤¿¤¦¤¨Âà³Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÈáÄË¤Ê¶»¤ÎÆâ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ï¡¢20ºÐÄ¶¤¨¤Æ¤ë¤Î¤Ç¥¿¥Ð¥³µÛ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ò°û¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤ë¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¡ØÂçËã¤¢¤ë¤±¤ÉµÛ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×
¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤ÏFNN¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÆüËÜÂç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤Î¸µÉô°÷¡£¤ª¤È¤È¤·²Æº¢¤ËÅìµþ¡¦°ð¾ë»Ô¤Ë¤¢¤ëÎÀ¤Î²°¾å¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤«¤éÂçËã¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òµÛ¤¦¤è¤¦¶¯Í×¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡ÖËÍ¤Ï¡ØµÛ¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¡¢¤º¤Ã¤È¡ØÂç¾æÉ×¤Ã¤¹¡Ù¤ÈÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤«¡Ø¤¤¤¤¤«¤é¡Ù¤È¡£»æ¤Ç´¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ø¤³¤ì¥¬¥Á¤À¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«Î¥¤ì¤è¤¦¤È¡¢Æ¨¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2¡¢3²ó¤¢¤Ã¤¿¡£¤ä¤À¡¢¤ä¤À¡¢¤ä¤À¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×
Åö»þÌ¤À®Ç¯¤À¤Ã¤¿¤³¤Î¸µÉô°÷¤Ï¼ò¤äÂçËã¤È¤ß¤é¤ì¤ëÊª¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤ë´Ä¶¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÂàÉô¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¿¥Ð¥³¡¢¤ª¼ò¡¢ÂçËã¤Î¶¯Í×¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î´Ä¶¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÇËÍ¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤Î»þ¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¤ä¤á¤ë¤Ê¤é¡¢¤ä¤á¤í¤è¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×
ÌôÊªÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÆÆÄ¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¸µÉô°÷¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â²¿¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤É¤¦¤»±£ÊÃ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤ÎÂçËãÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüÂç¤Î³°ÉôÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ï2024Ç¯1·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤Ç¡ÖÂçËã¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦±½¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¼Ô¤Ï5Ì¾¡Ê¸½Ìò³ØÀ¸¤ò´Þ¤à¡Ë¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¡£¤³¤Î»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¡¢Âç³Ø¤ÏÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡ÖÌÜ·âÃÌ¤Ê¤Éº¬µò¤Î¤¢¤ë¡Ø±½¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ú¸À¤¹¤ë¼Ô¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÇ¢¸¡ºº¤ÇÁ´°÷¤Î±¢À¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç³Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤Î¸µÉô°÷¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤«¤é¤ÎÂàÉô¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÂç³Ø¤â¼«¤éÂà³Ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤«¤é¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¸µÉô°÷¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¥é¥°¥Ó¡¼¿ÍÀ¸¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎÉ¤¤´Ä¶¤Ç¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¼«Ê¬¤¬µ±¤±¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤ó¤Ç¥é¥°¥Ó¡¼¾Ã¤¨¤ë¤ó¡©¤³¤ó¤Ê¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¥é¥°¥Ó¡¼¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¿É¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¡×
Î¾¿Æ¤Ë¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤ò¼¤á¤¿¤¤¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Âç³ØÂ¦¤¬ÎÀ¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤ò²þÁ±¤·¡¢Éô°÷¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆüËÜÂç³Ø¤ÏFNN¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤ª¿Ò¤Í¤Ë¤¢¤ë³ØÀ¸¤ÈËÜ³Ø¤¬Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤¬Æ±°ì¿ÍÊª¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÜ³Ø¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯¡Á2023Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥é¥°¥Ó¡¼ÉôÆâ¤ËÂçËã»ÈÍÑ¼Ô¤¬¤¤¤ëµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¶¥µ»¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉô¡ÊÅö»þ¡ËµÚ¤Ó¼¹¹ÔÉô¤Ç¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¡¢ÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥°¥Ó¡¼ÉôÆâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÊÌ·ïÉÔ¾Í»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ2023Ç¯ÅÙ¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿³°ÉôÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢²þ¤á¤Æ¡¢Á´Éô°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡ÊÆ¿Ì¾¤Ç¤Î²óÅú¤â²Ä¤È¤¹¤ë¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¤¿¾å¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ëÄ°¤¼è¤ê¤ò¼Â»Ü¤·¡¢È´¤ÂÇ¤Á¤ÎÌôÊª¸¡ºº¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢Éô°÷¤ÎÃæ¤ËÂçËã¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤äÃ¯¤«¤Ë´«¤á¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ë»ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿®ÍÑÀ¤Î¤¢¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¾ðÊó¤â¾Úµò¤âÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
°Ê¸å¤â¡¢ÉÔÄê´ü¤ËÌôÊª¸¡ºº¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ÌôÊªÈÈºá¤ÎÍ½ËÉ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÎÀÆâ¤ÇÉô°÷¤¬¥¹¥×¥ì¡¼´Ì¤È¥é¥¤¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¥¬¥¹¥Ð¡¼¥Ê¡¼¤ÎÍÍ¤Ê±ê¤òÂ¾¤ÎÉô°÷¤Ë¸þ¤±¤ë»ö·ï¤â¤¢¤ê¡¢´ØÍ¿¤·¤¿¸µÉô°÷2¿Í¤¬·Ù»ëÄ£¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£