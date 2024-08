ももいろクローバーZの百田夏菜子さんが、「誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう」の開催記念イベントに登壇しました。

「トムとジェリー」は、2025年に誕生から85周年を迎えます。それを記念して、8月7日(水)〜19日(月)まで銀座三越新館にて「誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう」を開催。トムとジェリーの日常を楽しむことができます。









「トムとジェリー」が大好きだと話す百田さんは、茶色のジャケットにグレーのパンツ姿の「トムとジェリー」コーデでイベントに登場。

百田さんは、“写真スポットも充実してトムとジェリーの世界の仲間になったような気持ちにさせてもらえる”と笑顔を見せ、“365日分の2人の日常が映像で切り取られていて、「自分の誕生日のトムとジェリーの日常はどんなことをしているんだろう」っていうのを探して見られるっていう楽しみもあるなって思いました”と、会場のお気に入りポイントを明かしました。









「トムとジェリー」の関係性にちなみ、ももいろクローバーZの「特別な絆」について質問されると百田さんは、“「笑顔の連鎖」を感じられる瞬間が沢山あって、活動をする中でファンの方との関係性”と回答。“ライブで私たちを見て、笑顔になってくださる。そんな姿をステージ上から見て、「この瞬間が見たくてやっているんだ」っていう幸せを沢山感じられる”と、話しました。









続けて、“トムとジェリーみたいに、メンバー同士でかけっことかいまだにやっています。喧嘩はないけど、ちょっかいを出して追っかけるのは学生時代から変わらない”と、メンバーとの変わらない関係性についても、笑顔で明かしました。







誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう 開催記念イベント

2024年8月7日(水)〜2024年8月19日(月)

銀座三越 新館7階 催物会場

TOM AND JERRY and all related characters

and elements © & ™ Turner Entertainment Co. (s24)



