【ハツヨイ】
9月6日 発売予定
価格：3,850円～

【通常版表紙カット】遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ

　イマジカインフォスは、声優・遠野ひかるさんの1st写真集「ハツヨイ」を9月6日に発売する。価格は3,850円より。

　「負けヒロインが多すぎる！」八奈見杏菜役、「ウマ娘プリティーダービー」マチカネタンホイザ役、「ワンルーム、日当たり普通、天使つき。」とわ役などで知られる声優・遠野ひかるさん。1st写真集の発売日が9月6日に決定し、表紙カット・特典画像一挙解禁となった。

　表紙パターンは全部で4パターン。通常版に加え、インフォスクエア限定カバー、Amazon限定カバー、電子版限定カバーが用意される。

　また、店舗別の特典には限定ブロマイドや限定カバー、缶バッジなどが用意されているほか、タペストリーやアクリルフィギュア付きの限定セットも販売される。

表紙パターン

【インフォスクエア限定カバー】遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ

【Amazon限定カバー】遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ

【電子版限定カバー】遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ

特典情報

アニメイト

共通特典

複製サイン＆コメント入りフォト風ランダムブロマイド 2種

限定セットpremium（ボイスメッセージDLシリアル＋デジタルフォトブックDLシリアル付き）

価格：5,170円
□限定セットpremiumのページ

限定セットA（ボイスメッセージDLシリアル付き）

価格：4,290円
□限定セットAのページ

限定セットB（デジタルフォトブックDLシリアル付き）

価格：4,730円
□限定セットAのページ

アニメイト通常版（ボイスメッセージDLシリアル＋デジタルフォトブックDLシリアル付き）

価格：5,170円
□アニメイト通常版のページ

　アニメイト池袋本店・秋葉原店で予約・購入すると各特典に加えて、それぞれ絵柄の異なる限定ブロマイドがプレゼントされる。

【アニメイト池袋本店限定ブロマイド】遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ

【アニメイト秋葉原店限定ブロマイド】遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ

ゲーマーズ

共通特典

L判ブロマイド3枚セット

【ゲーマーズ全店共通ブロマイド1】遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ

【ゲーマーズ全店共通ブロマイド2】遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ

【ゲーマーズ全店共通ブロマイド3】遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ

ゲーマーズ限定 とのぴーセット（A5アナザーフォトブック ＋ アクリルフィギュア付き）

価格：6,270円
□ゲーマーズ限定 とのぴーセットのページ

【ゲーマーズ限定アナザーフォトブック表紙カット】遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ

【ゲーマーズ限定アクリルフィギュア】遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ（※デザインは変更になる可能性がございます）

ゲーマーズ通常版

価格：3,850円
□ゲーマーズ通常版のページ

　AKIHABARAゲーマーズ本店・通販で予約・購入すると各特典に加えて、それぞれ絵柄の異なる限定ブロマイドがプレゼントされる。

【ゲーマーズオンラインショップ限定ブロマイド】遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ

【AKIHABARAゲーマーズ本店限定ブロマイド】遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ

インフォスクエア

共通特典

インフォスクエア限定カバー + 缶バッジ（57mm)
※通常カバーはつきません

【インフォスクエア限定缶バッジ】遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ

インフォスクエア限定版（B2タペストリー＋アクリルフィギュア＋ブロマイド8枚セット付き）

価格：10,000円
□インフォスクエア限定版のページ

【インフォスクエア限定B2タペストリー】遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ（こちらにデザインが入ります）

【インフォスクエア限定アクリルフィギュア】遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ

【インフォスクエア限定ブロマイド8枚セットまとめ】遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ

インフォスクエア通常版

価格：3,850円
□インフォスクエア通常版のページ

Amazon

共通特典

Amazon限定カバー
※通常カバーはつきません
□Amazonのページ