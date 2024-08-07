遠野ひかるさんの1st写真集「ハツヨイ」が9月6日に発売決定！表紙カット・特典画像が一挙公開
9月6日 発売予定
価格：3,850円～
【通常版表紙カット】遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ
イマジカインフォスは、声優・遠野ひかるさんの1st写真集「ハツヨイ」を9月6日に発売する。価格は3,850円より。
「負けヒロインが多すぎる！」八奈見杏菜役、「ウマ娘プリティーダービー」マチカネタンホイザ役、「ワンルーム、日当たり普通、天使つき。」とわ役などで知られる声優・遠野ひかるさん。1st写真集の発売日が9月6日に決定し、表紙カット・特典画像一挙解禁となった。
表紙パターンは全部で4パターン。通常版に加え、インフォスクエア限定カバー、Amazon限定カバー、電子版限定カバーが用意される。
また、店舗別の特典には限定ブロマイドや限定カバー、缶バッジなどが用意されているほか、タペストリーやアクリルフィギュア付きの限定セットも販売される。
表紙パターン
【インフォスクエア限定カバー】遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ
【Amazon限定カバー】遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ
【電子版限定カバー】遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ
特典情報
アニメイト
共通特典
複製サイン＆コメント入りフォト風ランダムブロマイド 2種
限定セットpremium（ボイスメッセージDLシリアル＋デジタルフォトブックDLシリアル付き）
価格：5,170円
□限定セットpremiumのページ
限定セットA（ボイスメッセージDLシリアル付き）
価格：4,290円
□限定セットAのページ
限定セットB（デジタルフォトブックDLシリアル付き）
価格：4,730円
□限定セットAのページ
アニメイト通常版（ボイスメッセージDLシリアル＋デジタルフォトブックDLシリアル付き）
価格：5,170円
□アニメイト通常版のページ
アニメイト池袋本店・秋葉原店で予約・購入すると各特典に加えて、それぞれ絵柄の異なる限定ブロマイドがプレゼントされる。
【アニメイト池袋本店限定ブロマイド】遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ
【アニメイト秋葉原店限定ブロマイド】遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ
ゲーマーズ
共通特典
L判ブロマイド3枚セット
【ゲーマーズ全店共通ブロマイド1】遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ
【ゲーマーズ全店共通ブロマイド2】遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ
【ゲーマーズ全店共通ブロマイド3】遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ
ゲーマーズ限定 とのぴーセット（A5アナザーフォトブック ＋ アクリルフィギュア付き）
価格：6,270円
□ゲーマーズ限定 とのぴーセットのページ
【ゲーマーズ限定アナザーフォトブック表紙カット】遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ
【ゲーマーズ限定アクリルフィギュア】遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ（※デザインは変更になる可能性がございます）
ゲーマーズ通常版
価格：3,850円
□ゲーマーズ通常版のページ
AKIHABARAゲーマーズ本店・通販で予約・購入すると各特典に加えて、それぞれ絵柄の異なる限定ブロマイドがプレゼントされる。
【ゲーマーズオンラインショップ限定ブロマイド】遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ
【AKIHABARAゲーマーズ本店限定ブロマイド】遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ
インフォスクエア
共通特典
インフォスクエア限定カバー + 缶バッジ（57mm)
※通常カバーはつきません
【インフォスクエア限定缶バッジ】遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ
インフォスクエア限定版（B2タペストリー＋アクリルフィギュア＋ブロマイド8枚セット付き）
価格：10,000円
□インフォスクエア限定版のページ
【インフォスクエア限定B2タペストリー】遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ（こちらにデザインが入ります）
【インフォスクエア限定アクリルフィギュア】遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ
【インフォスクエア限定ブロマイド8枚セットまとめ】遠野ひかる1st写真集 ハツヨイ
インフォスクエア通常版
価格：3,850円
□インフォスクエア通常版のページ
Amazon
共通特典
Amazon限定カバー
※通常カバーはつきません
□Amazonのページ