東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年10月1日(火)から11月7日(木)まで、スペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2024”を開催!

ディズニーホテルの各レストランでも“ディズニー・ハロウィーン2024”にちなんだスペシャルメニューが提供されます。

今回は、そんな“ディズニー・ハロウィーン2024”期間中に東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのレストラン「オチェーアノ」で提供される“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルメニューを紹介していきます。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ/オチェーアノ“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルメニュー

© Disney

提供期間:2024年9月1日 〜 2024年11月7日

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのレストランでは2024年9月1日から11月7日の期間、“ディズニー・ハロウィーン2024”にちなんだスペシャルメニューが登場☆

レストラン「オチェーアノ」では、ハロウィーン気分をより盛り上げてくれる「ブッフェ」と「グルメディナーコース」、「スペシャルドリンク」が提供されます。

“ディズニー・ハロウィーン”ブッフェ

© Disney

価格:

大人 平日6,700円/土日祝日7,200円

中人(7〜12才)全日4,400円

小人(4〜6才)全日3,200円

※3才以下は無料です

提供時間帯:11:30〜21:00

・ブッフェ料理の提供は、営業終了時刻(入店終了時刻)の30分後までです。

・ご利用時間は120分となります。

ランチとディナーの時間帯にいただける「“ディズニー・ハロウィーン”ブッフェ」

ブッフェ台には、種類豊富な地中海料理がずらりと並びます。

そして黒やオレンジ色、紫などのハロウィーンらしい彩りで季節感も楽しめ、お肉や魚介もたっぷり!

かぼちゃや蜘蛛の巣、キュートなゴーストのモチーフが添えられたデザートも用意されています。

“ディズニー・ハロウィーン”グルメディナーコース

© Disney

価格:15,500円

提供時間帯:ディナー

・ご利用時間は120分となります。

秋刀魚のピサラディエール ハモンセラーノといちじくのチャツネサーモンのミ・キュイと帆立貝のタルタル 秋茄子のピュレとともに鱧のフリット 里芋とあおさ海苔のリゾットイトヨリ鯛のポワレと鮑のからすみクラスト すだち香るヴェルモットソースポークのロースト ポワヴラードソース ジロール茸のソテーとポークリエット または 和牛サーロインのグリルとパート・ブリックで包んだ牛ほほ肉のブレゼ バニュルスソースアッサムティームースとブラックベリークリーム 柿とホワイトバルサミコジェラートプティ・フールコーヒー または 紅茶

ディナーの時間帯に提供される「“ディズニー・ハロウィーン”グルメディナーコース」

メインは、「ポークのロースト ポワヴラードソース ジロール茸のソテーとポークリエット」と「和牛サーロインのグリルとパート・ブリックで包んだ牛ほほ肉のブレゼ バニュルスソース」の2種類から好きな方を選ぶことができます。

フルーツが添えられたデザートプレートにはコウモリやお城、ゴーストのアートも☆

前菜からデザートまで、秋の食材がたくさん使用されています。

“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク

© Disney

価格:1,500円

提供時間帯:ランチ/ディナー

オレンジジュース、パッションフルーツシロップ、ブルーシロップ、レモンジュース、ソーダ、オレンジ、ラズベリークリスプ、ポッピングキャンディ

黄緑色の爽やかなカラーが目をひく「“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク」

オレンジジュースやレモンジュースに、パッションフルーツシロップなどが入ったすっきりとした味わいで、ソーダのシュワシュワがアクセントになっています。

ラズベリークリスプやポッピングキャンディがトッピングされているので食感も楽しい!

お食事との相性も抜群です。

ハロウィーン気分をより盛り上げてくれるブッフェやディナーコース、そしてスペシャルドリンク。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ/オチェーアノ“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルメニューの紹介でした☆

