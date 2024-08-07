£¶£¹ºÐ¡¦¹¾ÀîÂî¡¡¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¹Ã»Ò±à»Ïµå¼°¡Ö¤¢¤ì¤¬º£¤ÎÁ´ÎÏ¡×¤â¡¢»ëÄ°¼Ô¶Ã¤¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡×
¡¡¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦£±²óÀï¡¢¼¢²ì³Ø±à¡ÝÍÅÄ¹©¡×¡Ê£·Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡Âè£±£°£¶²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤¬³«Ëë¤·¡¢³«Ëë»î¹ç¤Çµð¿Í¤Ç³èÌö¤·¤¿¹¾ÀîÂî»á¡Ê£¶£¹¡Ë¤¬»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ì¾Á°¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¾ìÆâ¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤¤È´¿À¼¡£¹ë²÷¤Ê¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤«¤é¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤òÈäÏª¤·¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹¾Àî»á¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤³¤½¤ÏÆÏ¤«¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬£µ£°Ç¯¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤«¤Ê¤È¡£¤¢¤ì¤¬º£¤ÎÁ´ÎÏ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¡Ê¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤Ï¡ËÀÎ¤Î·Á¤Î¤Þ¤Þ¤¬ÎÉ¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÀµÄ¾¤¢¤Þ¤êÂ¤ò¾å¤²¤ë¤ÈÅ¾¤Ó¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç´í¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ºî¿·³Ø±¡¹â»þÂå¤Ï¸ø¼°Àï¤ÇÌµ°ÂÂÇÌµÆÀÅÀ¤ò£¹ÅÙ¡¢´°Á´»î¹ç¤ò£²ÅÙÃ£À®¡££±£¹£·£³Ç¯¤ÎÂè£´£µ²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤Ç¤Ï£±Âç²ñÄÌ»»ºÇÂ¿¤Î£¶£°Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤Æ¡Ö²øÊª¡×¤È¤Î°ÛÌ¾¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö²û¤«¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éé¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ø¤Ç¤Ï¡Ö¹¾Àî¤µ¤ó¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£¡Ö¤¢¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Þ¤¿¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡ÖÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¹¾Àî¡×¡Ö¹¾Àî¤µ¤ó¥Õ¥©¡¼¥à¤ÏÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶·ã¤ÎÀ¼¤ä¡Ö¹¾ÀîÂî¤â¤¦£¶£¹¤«¡×¡Ö¹¾ÀîÂî¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¤È¡¢»þ¤ÎÎ®¤ì¤ò¼Â´¶¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£