BTS・JUNG KOOK、「MTV ビデオミュージックアワード」に3年連続ノミネート！兵役中でも人気は変わらず

BTS・JUNG KOOKが兵役中であることが信じられない。

【写真】JUNG KOOK、胸板“むき出し”

BTS・JUNG KOOKが3年連続で「MTVビデオミュージックアワード」の受賞候補に上がった。

8月6日(以下、現地時間)、「2024 MTVビデオミュージックアワード」(以下、2024 MTV VMA)が公式ホームページとSNSに発表した今年の受賞候補によると、JUNG KOOKは『Seven(feat. Latto)』で「Best Collaboration」と「Best K-Pop」の2部門の候補に名前を上げた。

JUNG KOOKは「Best Collaboration」部門でテイラー・スウィフト、ポスト・マローン、ドレイクなどと競い、“グローバルポップスター”の地位を改めて証明した。

(写真=BIGHIT MUSIC)JUNG KOOK

そんなJUNG KOOKは2022年、チャーリー・プースとのコラボ曲『Left and Right(Feat. Jung Kook of BTS)』で韓国ソロ歌手初の「Song of Summer」にノミネートされたのに続き、今年で3年連続「MTV VMA」受賞候補に上がった。

昨年の授賞式では、JUNG KOOKの初ソロシングル『Seven(feat. Latto)』が「Song of Summer」受賞作に選ばれ、JUNG KOOKは該当部門で受賞した初の韓国ソロ歌手になった。

『Seven(feat. Latto)』は、公開と同時に全世界を席巻し「メガヒットソング」として急上昇した。同曲は米ビルボードメインソングチャート「ホット100」1位、英オフィシャルシングルチャート3位など主要グローバル音楽チャートで好成績をおさめ、世界最大音源ストリーミングプラットフォームSpotifyで歴代最短期間10億ストリーミングを達成した。

なお、『Seven(feat. Latto)』は去る4月、ビルボードがグローバル(米国を除く)チャート成績を基盤に発表した「2024インターナショナルパワープレイヤーズ」で1位を獲得した。これで同曲は、米国を除いた全世界200カ国の国と地域で、ビルボードが認定した最も人気のある曲となった。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』(Mnet)シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、多数の大手芸能事務所からオファーを受けた(現在所属するBig Hitエンターテインメント・現HYBEもそのうちの1つ)。本人は、「事務所見学の際にRMのラップに感銘を受けて入社を決意した」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。