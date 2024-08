LUXURY CARDは8月13日20:00より、焼酎ブランド「SHOCHU X」が展開する「JAPANESE DARK SPIRITS(ジャパニーズダークスピリッツ)」とのコラボレーションにより生まれた「LUXURY CARD #713 20年熟成 by JAPANESE DARK SPIRITS」(25,300円)を、JAPANESE DARK SPIRITS公式オンラインストアで400本限定発売する。

「LUXURY CARD #713 20年熟成 by JAPANESE DARK SPIRITS」(25,300円)同商品は、ラグジュアリーカードとのコラボレーションのために、20年熟成の希少価値が非常に高い原酒を特別にボトリング。ラグジュアリーカード会員限定での先行発売時には、これまでにないプレミアムな焼酎として、発売後わずか1時間で300本が完売した。「LUXURY CARD #713 20年熟成 by JAPANESE DARK SPIRITS」(25,300円)20年の熟成を重ねたこのカスク#713は、濃厚なバニラ、ココナッツ、キャラメルの風味と共に、チェリーやプラムの微細なハーモニーが特徴。香りはバニラ、蜂蜜、パイナップルを感じさせ、味わいはアーモンドやキャラメルの甘みが広がり、続いてスパイスの風味が口に広がる。全体をチェリーとプラムのフルーティーさが引き締め、長い余韻を愉しむことができる。深い琥珀色が美しく輝くボトルには限定ラベルが施されている。「LUXURY CARD #713 20年熟成 by JAPANESE DARK SPIRITS」(25,300円)同商品は、東京・西麻布のDAOBASE西麻布にて開催している「LC CONCEPT BAR」でも注文できる。ブランドスローガン"Experience More"を体感できるバー空間で、LCオリジナルカクテルや、野草が原料のジンやクラフトラム酒をはじめとする希少な限定商品など、こだわりの限定メニューとともに愉しめる。LC CONCEPT BAR at DAOBASE西麻布