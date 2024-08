東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年10月1日(火)から11月7日(木)まで、スペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2024”を開催!

ディズニーホテルの各レストランでも“ディズニー・ハロウィーン2024”にちなんだスペシャルメニューが提供されます。

今回は、そんな“ディズニー・ハロウィーン2024”期間中に東京ディズニーランドホテルの「カンナ」で提供される“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルメニューを紹介していきます。

東京ディズニーランドホテル/カンナ“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルメニュー

提供期間:2024年9月1日 〜 2024年11月7日

東京ディズニーリゾートでは、2024年9月1日〜11月7日までの期間、“ディズニー・ハロウィーン2024”にちなんだメニューが登場!

東京ディズニーランドホテルの「カンナ」でも“ディズニー・ハロウィーン2024”をテーマにしたスペシャルなメニューが楽しめます。

“ディズニー・ハロウィーン”プレシャスカンナ

価格:7,000円

提供時間帯:ランチ

里芋の冷製ロワイヤル ハモン・セラーノとほうじ茶のジュレブリのグリルマリネとツブ貝の白和え ビーツのラメルと山葵ヴィネグレット海老と蓮根のムースを纏った真鯛のヴァプール 南瓜のすり流しと豆乳フォーム鴨むね肉のロースト 八丁味噌香るもも肉の煮込み マーガオとタマリンドのアクセント または 牛ランプ肉のグリル 根菜のきんぴら 酢茎漬けと焦がしバターソース(別途2,000円)黒米のご飯金時芋クリームのヴァシュラン フロマージュブランアイスドリンク(お好きなドリンクをお選びください)・コーヒー・紅茶・マジカルアートドリンク(コーヒーリキッド、ミルク、ホイップ)

※マジカルアートドリンクのデザインについては、決まり次第、東京ディズニーリゾートのホームページにてお知らせ。

ランチの時間帯にいただける「“ディズニー・ハロウィーン”プレシャスカンナ」

旬の食材を使用し、ほっこりとした色合いも秋らしい、ランチコースです。

またメインは「鴨むね肉のロースト 八丁味噌香るもも肉の煮込み マーガオとタマリンドのアクセント」または、「牛ランプ肉のグリル 根菜のきんぴら 酢茎漬けと焦がしバターソース(別途2,000円)」の2種類からお好みで選べるのも魅力的!

「金時芋クリームのヴァシュラン フロマージュブランアイス」のデザートプレートには、蜘蛛の巣のアートも施され、ハロウィーンムードたっぷりです☆

“ディズニー・ハロウィーン”スタイリッシュカンナ

価格:14,500円

提供時間帯:ディナー

グジェールに詰めた鴨肉のリエット 焦がし麦のヴルーテゆず山椒でマリネした平目の炙り 紫野菜と蕪のムース帆立貝とポワローのラヴィオリ仕立て ポルチーニクリームと甲殻類フォーム黒ムツのポワレ アルベールソース 加賀棒ほうじ茶香る有機人参のピュレ和牛フィレ肉のグリルとバターナッツスクワッシュのグラタン 黒みりんと赤ワインソースアップルパイとカシスのサバイヨン ピスタチオアイスドリンク(お好きなドリンクをお選びください)・コーヒー・紅茶・マジカルアートドリンク(コーヒーリキッド、ミルク、ホイップ)

※マジカルアートドリンクのデザインについては、決まり次第、東京ディズニーリゾートのホームページにてお知らせ。

ディナーの時間帯に楽しめる「“ディズニー・ハロウィーン”スタイリッシュカンナ」

全5品にデザートプレート、ドリンクのコースメニューです。

どのプレートも彩り豊かで、種類豊富なお料理を少しずつ贅沢にいただけます☆

フルーツも添えられたデザートプレートの「アップルパイとカシスのサバイヨン ピスタチオアイス」は、ハロウィーンらしくコウモリのアートがあしらわれ、コロンとしたアップルパイに乗ったピスタチオアイスもユニークでインパクト抜群◎

“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク

価格:1,500円

提供時間帯:ランチ/ディナー

みかんジュース、マンダリンオレンジシロップ、グレナデンシロップ、ジンジャーエール、ミックスベリー、ミント

オレンジ色が爽やかな、みかんジュースがベースのスペシャルドリンク。

ジンジャエールのピリッとした辛さがアクセントになっています。

それから、ラズベリーやブルーベリーなどのミックスベリーやミントを上品にトッピングした味わい豊かなドリンクです!

ランチとディナーどちらも、季節の食材も楽しめて特別感たっぷり。

東京ディズニーランドホテル/カンナ“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルメニューの紹介でした☆

