かわいいぬいぐるみや便利な雑貨グッズなど種類豊富なセガプライズに、絶賛公開中の映画『怪盗グルーのミニオン超変身』グッズが登場。

今回は2024年8月8日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する映画『怪盗グルーのミニオン超変身』グッズを紹介します!

セガプライズ 映画『怪盗グルーのミニオン超変身』グッズ

登場時期:2024年8月8日より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

イルミネーション・エンターテインメントの大ヒット作「怪盗グルー」シリーズの新作映画『怪盗グルーのミニオン超変身』は、新しいキャラクターや「メガミニオン」に変身した「ミニオン」の活躍など、見どころたっぷりの作品です。

そんな映画『怪盗グルーのミニオン超変身』のグッズが、セガプライズに続々登場。

劇中に登場する「ミニオン」たちをデザインした13種類のグッズが2024年8月8日より順次、全国のゲームセンターなどに投入されます☆

怪盗グルーのミニオン超変身 スーパーラージぬいぐるみ“ジェリー” 〜メガミニオン〜

サイズ:全長約40×40×44cm

映画『怪盗グルーのミニオン超変身』に登場する「ジェリー」が、メガミニオンに変身した姿をぬいぐるみ化。

約44センチのスーパーラージサイズで、存在感抜群です!

怪盗グルーのミニオン超変身 スーパーラージぬいぐるみ 〜悪党Ver.〜

サイズ:全長約43×26×46cm

目出し帽を被った、悪党スタイルの「フィル」

腕を組みながら口角を上げて笑みを浮かべる姿が印象的です。

怪盗グルーのミニオン超変身 グランデぬいぐるみ“ガス”

サイズ:全長約35×30×55cm

映画『怪盗グルーのミニオン超変身』に登場する「ガス」を、グランデサイズのぬいぐるみで表現。

クルンと渦巻き状になった髪や、ニヤリと笑みを浮かべる表情がポイントです。

怪盗グルーのミニオン超変身 LLぬいぐるみ 〜メガミニオン〜

サイズ:全長約18×18×50cm

頭や腕が長く伸びた、「メガミニオン」姿の「ティム」をデザインしたぬいぐるみ。

腕の長いユニークな姿が、劇中の変身シーンを彷彿とさせます。

怪盗グルーのミニオン超変身 Lぬいぐるみ“ガス&グルーJr.”

サイズ:全長約16×16×28cm

種類:全2種(ガス、グルーJr.)

映画『怪盗グルーのミニオン超変身』に登場する新キャラクター「ミニオン」の「ガス」と、「グルーJr.」

「グルーJr.」は「グルー」と同じしま柄のマフラーを巻いています☆

怪盗グルーのミニオン超変身 Lぬいぐるみ 〜ピットクルー〜

サイズ:全長約17×16×30cm

種類:全2種(フィル、ロン)

劇中に登場する、ピットクルー姿の「フィル」と「ロン」をぬいぐるみ化。

「グルー」のイニシャル”G”を中央に配した、赤いクルー服がお似合いです☆

怪盗グルーのミニオン超変身 ぬいぐるみ 〜メガミニオン〜

サイズ:全長約10×10×15cm

種類:全3種(ガス、ティム、ジェリー)

映画『怪盗グルーのミニオン超変身』の劇中で「メガミニオン」になった「ガス」「ティム」「ジェリー」の姿を再現。

マントスタイルや腕が伸びたりと、それぞれユニークな姿に大変身しています。

怪盗グルーのミニオン超変身 ぬいぐるみ 〜ピットクルー〜

サイズ:全長約12×8×15cm

種類:全3種(フィル、ラルフ、ロン)

「フィル」、「ラルフ」、「ロン」の3人がピットクルーに!

お揃いのユニフォームを身につけ、役割分担をしているようです。

怪盗グルーのミニオン超変身 マスコット 〜AVL〜

サイズ:全長約5×5×10cm

種類:全3種(ティム、メル、ガス(困り顔))

反悪党同盟「AVL」のエージェント風スーツを着た「ティム」「メル」「ガス」のマスコット。

個性豊かな「ミニオン」たちの様々な表情やポーズが楽しめます。

怪盗グルーのミニオン超変身 スーパーギガザッカドームクッション

サイズ:全長約46×46×32cm

「メガミニオン」に変身した「ジェリー」のお顔が大胆にデザインされた、ドーム型のクッション。

カラダが岩のように“超強固”になった「ジェリー」のユニークな表情にも注目です!

怪盗グルーのミニオン超変身 プレミアムリュック

サイズ:全長約28×11×36cm

種類:全2種(レッド、総柄)

映画『怪盗グルーのミニオン超変身』のイラストをたっぷり使った、賑やかでカラフルなリュックも登場します。

ピットクルー姿の「ミニオン」デザインは赤を基調にした、スポーティーな印象に。

総柄デザインは色々な「ミニオン」たちの姿を組み合せてカラフルに仕上げられています。

怪盗グルーのミニオン超変身 プレミアムティッシュボックスカバー

サイズ:全長約40×11×34cm

「メガミニオン」に変身した「ジェリー」の姿をティッシュボックスカバーにしたユニークなグッズも登場。

お口のところからティッシュを取り出せるほか、ループひもを使って吊り下げて使うこともできます!

怪盗グルーのミニオン超変身 ミニポーチ

サイズ:全長約10×3×8cm

種類:全5種(イエロー、ブラック、パープル、グレー、ブルー)

小物の収納に便利なポーチが、5種類のデザインでラインナップ。

カラーごとに色々な「ミニオン」のイラストが使われており、かっこいい絵柄からポップで明るいデザインまで様々です☆

劇中のさまざまなコスチュームや「メガミニオン」に変身した「ミニオン」たちのグッズがたっぷり。

セガプライズ 映画『怪盗グルーのミニオン超変身』グッズは、2024年8月8日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

