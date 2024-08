サンリオによる、世界最大級“VRテーマパーク”「SANRIO Virtual Festival 2024 Summer Edition」の開催が決定。

共創クリエイターによる初披露のミニパレードやMashumairesh!!メンバーグリーティング、VRシンガーによるVIRTUAL IDOL CONTEST決勝など、イベントがたくさん詰まっています!

サンリオ “VRテーマパーク”「SANRIO Virtual Festival 2024 Summer Edition」

開催期間:2024年9月13日(金)〜9月22日(日)

開催場所:バーチャルサンリオピューロランド

主催:株式会社サンリオ、株式会社サンリオエンターテイメント

企画制作:異次元TOKYO、株式会社Gugenka、株式会社CAMBR、 VRChat Inc.

制作協力:.st(ドットエスティ)、HOLOModels、MakeAvatar

スポンサー:株式会社アダストリア、株式会社バンダイ、株式会社BANDAI SPIRITS、 株式会社ベルク (五十音順)

出演アーティスト:CAPSULE、ぽんぽこ&ピーナッツくん、キヌ、Mashumairesh!!(SHOW BY ROCK!!)、DOKONJOFINGER(SHOW BY ROCK!!)、サンリオキャラクターズ and more

参加方法:PC接続VR(Meta Quest/Vive/PICO/Index+ゲーミングPC)、ゲーミングPC、スタンドアローンVR(Meta Quest etc.)、PC(Windows/Mac)、スマートフォンから参加

※B5はゲーミングPC ・PCVR専用、また入場者数制限があります

サンリオがVR上を中心に展開するバーチャルイベント「SANRIO Virtual Festival 2024 in Sanrio Puroland Summer Edition」の開催が決定しました☆

「SANRIO Virtual Festival(サンリオバーチャルフェスティバル 通称:サンリオVfes)」は、ソーシャルVRプラットフォーム「VRChat」上を中心に開催される、世界最大級のVRイベント。

バーチャルの世界に存在するもう一つのピューロランド「バーチャルサンリオピューロランド」上で、さまざまなエンターテイメントを提供しています。

9月に開催される「サマーエディション」としての展開は、今回が初。

2024年2月から3月に開催された「SANRIO Virtual Festival 2024 in Sanrio Puroland」にて公開のバーチャルパレードやパフォーマンスの再上映、ゲームワールドの再公開など盛り沢山な企画が用意されています!

さらに、VRクリエイターによる新作コンテンツの初上演や「SHOW BY ROCK!!」の「Mashumairesh!!」キャラクターと、チケット制グリーティングイベントも実施。

「SANRIO Virtual Festival 2024 Summer Edition」で開催されるイベントの見どころを紹介していきます☆

共創クリエイターによるサンリオキャラクターミニパレード「Musical Treasure Hunt-Spectral Remix」初披露

VRChat上演日時:

・2024年9月20日(金)21:00〜

・2024年9月21日(土)9:00〜、23:00〜

・2024年9月22日(日)9:00〜、21:00〜、23:00〜

※上演時間は13分程度、2024年9月22日(日)21:00〜のみ、YouTubeにて配信予定

※VRChatでの上演は有料(ゲーミングPC・PCVR専用)、YouTubeでの配信は無料

※「Musical Treasure Hunt-Spectral Remix」パスの購入が必要

開催フロア:「VIRTUAL PURO VILLAGE」

「サンリオVfes」を共に創り盛り上げる、共創クリエイターによるサンリオキャラクターミニパレードを初披露。

「Musical Treasure Hunt」に関連した新作パレードを鑑賞できます☆

あらすじ

バーチャルピューロビレッジで繰り広げられる新作ショー。

音楽をめぐる冒険の旅にもう一度出かけよう!

ところがワープ中にトラブル発生!たどり着いた先で出会うものは…?

知らない世界、新しい生命、懐かしい声…

「ハローキティ」と一緒に、もっと音楽となかよくなろう!

※この作品はパレード、Musical Treasure Huntに関係する新作です。事前にMusical Treasure Huntをご覧いただくと、よりこの作品を楽しむことができます

「SHOW BY ROCK !!」のMashumairesh!!キャラクターによるグリーティング

開催日時:

・マシマヒメコ 2024年9月14日(土)16:00〜19:00

・デルミン 2024年9月15日(日)11:00〜14:00

・ほわん 2024年9月15日(日)16:00〜19:00

・ルフユ 2024年9月16日(月祝)11:00〜14:00

※各1名ずつ参加、2名以上同時の登場は予定しいません

開催フロア:「PURO ENTRANCE」

参加方法:VRChat(ゲーミングPC・PCVR専用)にて開催、参加にはMashumairesh!!グリーティングパスが必要です

Mashumairesh!!グリーティング!!パス抽選販売:

抽選受付【日本時間】2024年8月6日(火)16:00〜8月19日(月)12:00まで

当選発表【日本時間】2024年8月23日(金)12:00より当落にかかわらずメール連絡

購入期間【日本時間】2024年8月23日(金)12:00〜8月30日(金)23:59まで

2次先着販売【日本時間】2024年9月2日(月)12:00〜9月13日(金)12:00まで

※予定枚数終了次第、販売終了

※当選者は必ず期日までに当選案内メールに従い、チケットサイトにてグリーティングパスを購入してください(該当のグリーティングパスの購入が期間中に完了していない場合は当選無効)

※パス購入者に開催詳細日時・場所をメールにて案内、必ず開催日までにメールを確認し、VRChatの指定ワールドに入場ください

※1人あたり2分程度のグリーティングです

※詳細はチケット規約を確認ください

前回の「サンリオVfes」開催時「SHOW BY ROCK!!」に登場したバンド「Mashumairesh!!」のデルミンバースデーグリーティングが開催され、好評を博しました。

人気に応え、今回も「SHOW BY ROCK!!」のグリーティングイベントが実施されます☆

今回はデルミンに加え、マシマヒメコ、ほわん、ルフユの参加が決定。

「Mashumairesh!!」メンバーとのお話を楽しめる企画です!

「SANRIO Virtual Festival 2024 in Sanrio Puroland」再上演コンテンツ

前回の「サンリオVfes」にて上演されたパフォーマンスの再上演も盛り沢山。

2024年2月に開催した「SANRIO Virtual Festival 2024 in Sanrio Puroland」のチケットを買った人は、チケット購入なしで見ることができ、前回参加した人も見逃した人も楽しめます☆

クリエイターパフォーマンス再上演

B3アーティストパフォーマンス:Mashumairesh!!、DOKONJOFINGER

B4クリエイターパフォーマンス:キヌ、orange & MIRA_sk featuring クロミ、CAPSULE、約束、Screaming Color、羽入ひかる featuring こぎみゅん、ぽこピー × 狸豆建設、けいしー & くま & 空猫 featuring ほわん、memex、戊屡神ゆゆ featuring シナモロール、TONEVOK、カソウ舞踏団 with サンリオキャラクターズ

上映時間:公式サイトのタイムテーブルを参照

※VRChatでの上演は有料(ゲーミングPC・PCVR専用、一部Quest対応有)、B4クリエイターパフォーマンスのYouTubeでの配信は無料

※上演内容は前回SANRIO Virtual Festival 2024の再上演

※B3フロアのMashumairesh!!、DOKONJOFINGERの2組の映像配信は行わない予定です

前回の「サンリオVfes」で上演され、クリエイターのパフォーマンスを再上演。

2024年2月に開催した「SANRIO Virtual Festival 2024 in Sanrio Puroland」のチケットを購入した人は、チケット購入なしで視聴できます。

また、「SHOW BY ROCK!!」より、「Mashumairesh!!」と「DOKONJOFINGER」のパフォーマンスも再上演。

前回参加した人も、見逃してしまった人も、一緒に楽しめる企画です!

ALT3の開催も決定

出演者:Iceyveins B2B Nia、loser4dim、はちみつください (cannorin x M4tt)、Saina、Renard、三日坊主

開催日時:2024年9月15日(日)21:00〜24:00

※VRChat(ゲーミングPC・PCVR専用)にて無料で楽しめます

※入場制限のあるイベントです、映像配信の予定はありません

人気バーチャルクラブ「GHOSTCLUB」主催0b4k3氏がプロデュースする「ALT3」の開催が決定。

このイベントだけの配信を、VRChatにて無料で楽しめます!

サンリオバーチャルパレード4作品、コミュニティコラボ開催

サンリオバーチャルパレード上演作品:「Musical Treasure Hunt」「Dreamin’ a Dream」「SHOW BY ROCK!! ましゅまいれっしゅ!! キセキかもしれないレゾナンス」「Twinkle Guardians」

コミュニティコラボ団体:VRCラジオ体操、Questラジオ体操部、ペコペコバトル、もふもふ喫茶きとぅん、VRC「撮影の集い」、私立VRC学園、からふるぱーてぃ、V.R.A.F飛行機教習所、VRPDanceStudio(開催順)

前回、大好評だったサンリオバーチャルパレード4作品や、コミュニティコラボも再登場。

人気作品をあらためて堪能できます☆

「モチポリ・ファクトリー」「ポチャッコのぱくぱく大作戦」「PURO FASHION GARDEN」再OPEN

モチポリ・ファクトリー

期間:2024年9月13日(金)18:00 OPEN〜9月23日(月祝)23:59まで

期間限定でインタラクティブリズムゲーム「モチポリ・ファクトリー」や

ポチャッコのぱくぱく大作戦

PVPゲーム「ポチャッコのぱくぱく大作戦」がVRChatに再登場。

サンリオキャラクターとコラボした、人気アバターを身にまとえる「PURO FASHION GARDEN」も、期間中に楽しめます!

VRシンガーによる「SANRIO VIRTUAL IDOL CONTEST」決勝開催

開催時間:

決勝事前イベント 2024年9月14日(土)21:00〜

決勝 2024年9月21日(土)21:00〜

投票期間 2024年9月21日(土)22:00〜23:00

優勝者決定(予定) 9月21日(土)23:30〜

※VRChatでの決勝事前イベントの観覧は無料、決勝観覧は有料(ゲーミングPC・PCVR専用)、YouTubeでの配信は無料

※VRChatでの観覧は「VIRTUAL IDOL CONTEST決勝観覧」パスの購入が必要

※決勝事前イベントの観覧は後日公式X(旧Twitter)にて告知

VIRTUAL IDOL CONTEST決勝観覧パス抽選販売:

抽選受付【日本時間】2024年8月6日(火)16:00〜8月19日(月)12:00まで

当選発表【日本時間】2024年8月23日(金)12:00より当落にかかわらずメール連絡

購入期間【日本時間】2024年8月23日(金)12:00〜8月30日(金)23:59まで

2次先着販売【日本時間】2024年9月2日(月)12:00〜9月13日(金)12:00まで

※予定枚数終了次第、販売終了

投票方法:

1.決勝の投票期間中は「SANRIO VIRTUAL IDOL CONTEST」ページ内アイドル詳細ページから投票へ進むことができます

2.デジタルグッズサイトXMarketに移動するので「無料でダウンロード」ボタンを押します

3.「マイパッケージ(購入履歴)」に追加されたら投票完了です

※投票にはデジタルグッズサイトXMarketのアカウント登録が必要

※1アーティストにつき1人1票まで投票できます

出演者:決勝出場アイドル:めりりーぱふぇ、 Coconuts Miilk 、夕月ティア

MC:猫谷花火

VRで活躍するアイドルシンガーたちが、次回「サンリオVfes」でのステージを目指し、パフォーマンスで競うアイドルコンテスト「SANRIO VIRTUAL IDOL CONTEST」を開催。

2024年7月から始まった予選を経て、「SANRIO Virtual Festival 2024 Summer Edition」にて優勝者が決定します☆

各対応機種と配信プラットフォーム

【VRChat】

推奨環境・利用可能デバイス:PC接続VR(Meta Quest/Vive/PICO/Index+ゲーミングPC)、ゲーミングPC、スタンドアローンVR(Meta Quest etc.)

【YouTube】

利用可能デバイス:PC(Windows/Mac)、スマートフォン

配信日:2024年9月21日(土)、2024年9月22日(日)

ヘッドマウントディスプレイとゲーミングPCを接続し、VRChatで参加すると、高い没入感を体験できます。

バーチャル空間にダイブして、さまざまなフロアを自由に動いて遊ぶことが可能。

バーチャルアーティストのパフォーマンスを、目の前で満喫できます!

また、B4フロアのクリエイターズパフォーマンスや「Musical Treasuer HurtーSpectral Remix」「IDOL CONTEST」の決勝はYouTubeでも視聴可能。

手持ちのPCやスマートフォンから、ライブビューイングにて、無料で視聴できます☆

多彩なパスオプションで楽しめるサンリオVfes

チケット:

カジュアル(Quest)パス 500円(税込)

カジュアルパス 1,000円(税込)

Musical Treasure Hunt-Spectral Remixパス 1,000円(税込)

VIRTUAL IDOL CONTEST決勝観覧パス 1,000円(税込)

Mashumairesh!!グリーティング!!パス 3,969円(税込)

カジュアルパス、Musical Treasure Hunt―Spectral Remixパス販売期間:【日本時間】2024年8月6日(火)16:00 〜2024年9月22日(日)21:00まで販売

VIRTUAL IDOL CONTEST決勝観覧パス、Mashumairesh!!グリーティング!!パス抽選販売期間:

抽選受付【日本時間】2024年8月6日(火)16:00〜8月19日(月)12:00まで

当選発表【日本時間】2024年8月23日(金)12:00より当落にかかわらずメール連絡

購入期間【日本時間】2024年8月23日(金)12:00〜8月30日(金)23:59まで

2次先着販売【日本時間】2024年9月2日(月)12:00〜9月13日(金)12:00まで

※予定枚数終了次第、販売終了

※詳細は公式サイトを確認ください

※PURO ENTRANCE、VIRTUAL PURO VILLAGE、B1、B2、B5は無料で入場可能です

アーティストパフォーマンスや「Musical Treasure Hunt-Spectral Remix」「IDOL CONTEST」決勝の視聴、「Mashumairesh!!グリーティング!!」への参加には、チケットの購入が必要です。

「カジュアルパス」「Musical Treasure Hunt-Spectral Remixパス」は、期間中何度でも対象のコンテンツを楽しみいただけるシーズンパス。

「VIRTUAL IDOL CONTEST決勝観覧パス」「Mashumairesh!!グリーティング!!パス」は、開催日当日のみ楽しめるチケットです!

なお、2024年冬に開催したときのチケットを持っている人は、チケットの再購入なし楽しめる再上映コンテンツも。

B3 SHOW BY ROCK!!アーティストパフォーマンス(2組)や、B4クリエイターパフォーマンスの再上演コンテンツは、チケット再購入不要で参加できます☆

デジタルグッズ、オリジナルアバター

グッズ名・価格:

カチューシャ 全5種(ハローキティ、シナモロール、ポムポムプリン、マイメロディ、クロミ)各2,000円(税込)

前髪クリップ 全5種(ハローキティ、シナモロール、ポムポムプリン、マイメロディ、クロミ)各600円(税込)

ハートライト 1,800円(税込)

Mochipoly(モチポリ)用サンリオ衣装 全11種 各2,200円(税込)

デジタルサンリオグッズ販売先:XMarket

※デジタルグッズ、オリジナルアバターの使用はVRChatに限ります

※購入したサンリオ衣装は、イベント終了後もVRChat内で使用可能です

デジタルグッズはカチューシャと前髪クリップ、ハートライトを販売中。

3DCGの知識がなくても、誰でも簡単にキャラメイクできるスマートフォンアプリ「MakeAvatar」で手軽に着用できるデータに加えて、 3DCGデータが用意されています。

自分で好きなアバターに装着して楽しめるグッズです!

イベントのオリジナルアバター「Mochipoly(モチポリ)」で、バーチャル空間に参加できます。

また、「MakeAvatar」で頭身のカスタマイズや、サンリオキャラクターのカチューシャ・衣装に着替えることも可能です☆(詳細は公式サイトを確認ください)

さらに、VRChat版の有料エリアでは、バーチャル空間でアバター同士ハイタッチをすると星のエフェクトが出現。

バーチャルならではの演出を用意しており、リアルライブに参加しているような感覚を楽しめます!

サンリオによる世界最大級“VRテーマパーク”イベント「サンリオVfes」のサマーエディションが初開催。

サンリオの“VRテーマパーク”「SANRIO Virtual Festival 2024 Summer Edition」は、2024年9月13日〜9月22日に「VRChat」上で開催です☆

© 2024 SANRIO CO.,LTD. SP-M 著作(株)サンリオ

