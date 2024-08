ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、キッチンの大きさに合わせて11種類のサイズから選ぶことができる「サイズ豊富なプリントキッチンマット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス/ミッキー&フレンズ/トイ・ストーリー/ふしぎの国のアリス/くまのプーさん」サイズ豊富なプリントキッチンマット

© Disney

サイズと価格:【約44×120】1,980円(税込)、【約44×150】2,590円(税込)、【約44×180】3,190円(税込)、【約44×210】3,790円(税込)、【約44×240】4,390円(税込)、【約44×270】4,990円(税込)、【約66×120】3,490円(税込)、【約66×180】4,690円(税込)、【約66×210】5,490円(税込)、【約66×240】6,290円(税込)、【約66×270】6,990円(税込)

※サイズにより柄の出方が異なります

仕様:すべりにくい加工、防汚性(汚れが落ちやすい)

パイル長:約3mm

床暖房:使用不可

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ディズニーキャラクターのアートが足元をにぎやかに彩るキッチンマット。

サイズ展開が11種類と豊富なので、自宅のキッチンスペースにジャストフィットするものが見つかります!

すべりにくい加工が施されているほか、お手入れがしやすいのも魅力的。

デザインは全部で6種類ラインナップされています。

ミッキー&フレンズ

© Disney

「ミッキー&フレンズ」デザインのキッチンマット。

「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」「プルート」が大集合しています!

ガーランドやおうちのアートもカラフルでかわいさ満点です。

ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』

© Disney / Pixar

『トイ・ストーリー』デザインのキッチンマット。

鮮やかなブルーを基調にした、赤い縁などのビビッドな色使いがポップでインパクト抜群な一枚です☆

「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」「ジェシー」「ブルズアイ」「ミスター・ポテトヘッド」「ミセス・ポテトヘッド」「レックス」たちのイラストが賑やかなタッチで描かれています。

ミッキーモチーフ

© Disney

「ミッキーモチーフ」デザインのキッチンマット。

さくらんぼやりんご、たまねぎやパプリカなどのフルーツなどのお野菜と、ボウルやスプーンやポットなどのキッチンツールのアートが総柄であしらわれています。

ところどころにミッキーモチーフがデザインされているのもポイントです☆

ふしぎの国のアリス

© Disney

『ふしぎの国のアリス』デザインのキッチンマット。

主人公「アリス」と、「白うさぎ」のシルエットが交互に並び、上下には美味しそうないちごがいっぱい☆

シルエットはピンクで表現され、トランプのマークも散りばめられています。

くまのプーさん(グリーン)

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのキッチンマット。

森の中で動物たちと戯れている「くまのプーさん」の愛くるしい姿にほっこり。

全体的に淡いタッチで、背景のグリーンも爽やかで清潔感があります。

くまのプーさん(フレンズ)

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのキッチンマット。

ハニーポットやサンドウィッチ、フルーツなどに囲まれた「くまのプーさん」「ピグレット」「ティガー」「イーヨー」は線画タッチで描かれています。

「くまのプーさん」たちの愛くるしい表情にも注目です!

© Disney / Pixar

パイルの長さが約3mmと短めなので、掃除機もかけやすくお手入れもラクチン。

ネットに入れればご自宅の洗濯機で洗えるので、清潔な状態を保てます。

裏面は不織布ですべりにくい仕様になっているので、安心して使うことができます。

そのほか、キッチンマットの横の長さはもちろん、幅も2種類から選べます。

幅44cmの幅狭タイプと、幅66cmの幅広タイプから選択可能です。

キッチンを明るく楽しくしてくれるデザインを使用した、お手入れがしやすいのもうれしいキッチンマット。

キッチンの大きさに合わせて11種類のサイズから選ぶことができる「サイズ豊富なプリントキッチンマット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『トイ・ストーリー』やアリスなど全6種類!ベルメゾン ディズニー「サイズ豊富なプリントキッチンマット」 appeared first on Dtimes.