地中海・フレンチ リヴィエラのライフスタイルにインスパイアされ誕生した、氷を入れて、太陽を感じながら楽しむ新感覚のシャンパーニュ「ヴーヴ・クリコ リッチ オン アイス」「ヴーヴ・クリコ リッチ ロゼ オン アイス」。8月1日の発売を記念し、同シャンパーニュの世界観を楽しめるポップアップテラス「SUN CLUB by Veuve Clicquot(サン・クラブ by ヴーヴ・クリコ)」が各地で開催される。

ポップアップテラスではどのような体験ができるのだろうか。フォーシーズンズホテル東京大手町のイタリアンレストラン「PIGNETO」でプレビューイベントが行われたので、その様子をレポートしよう。○南国の日差しの下で楽しみたい、2種類のシャンパーニュ「リッチ オン アイス」と「リッチ ロゼ オン アイス」は、ヴーヴ・クリコの味とスタイルの特長であるフレッシュさ、力強さ、豊かなアロマ、なめらかさはそのままに、ユニークなブレンドで柔らかな甘さを付与したシャンパーニュ。「暑い夏の日に、氷が入ったグラスにいれて楽しむ」というシャンパーニュの味わい方を体現するように、太陽をイメージした丸い氷が入ったグラスで提供された。イベントでは商品の紹介にあたり、ヴーヴ・クリコ ブランドアンバサダーの冨永 純子氏がその味わいを解説。「リッチ オン アイス」は、ブランドを通してよく使用され、シャンパンに力強さを与えるピノ・ノワールが50%、まろやかさや丸みを加えるムニエが30%、繊細に仕上げるシャルドネが20%という構成で、パイナップルや桃などのスイーツ、ブッラータチーズといったクリーミーなものにもマッチするそうだ。パイナップル、マンゴー、ミラベルプラムなどのエキゾチックな果実の味わいと、レモングラスとペパーミントのフレッシュな香りが特徴となっているが、通常より長い熟成期間をとっているため「ブリオッシュやクロワッサンのような香りも確認できる」という。冨永氏「リッチ ロゼ オン アイス」は「リッチ オン アイス」と同じくピノ・ノワールが50%、ムニエが30%、シャルドネが20%の構成。透き通るようなロゼの赤みは、モンターニュ ド ランスというシャンパーニュ「ブージー」の赤ワインから生まれる。イチゴ、ラズベリー、クランべりーなどの赤い果実の香りが鼻を抜けたあとに、パイナップルやマンゴーの香り、ペパーミントのようなフレッシュ感も感じられるとのこと。赤ワインがもたらす、白胡椒やクローブ、ナツメグのようなスパイシーさに合わせて、ライスコロッケやうなぎ、タンドリーチキン、スモークサーモンなどとのペアリングがおすすめだそうだ。○イエローストライプのテーマカラーがまぶしいテラスで、優雅なひととき会場は「リッチ オン アイス」をイメージした鮮やかな黄色をメインにディスプレイが施され、南仏のリゾートのように洗練された大人の空間が広がっていた。なかなかテラスに出る気分になれない暑さの厳しい日が続くが、ここは別世界。青空の下、さわやかな気持ちでシャンパーニュを楽しむことができた。桃やブッラータチーズなど、相性の良い食材を使ったペアリングフードも充実。ポップアップテラスは、「リッチ オン アイス」の世界観に加え、シャンパーニュの多様な楽しみ方を体験する機会にもなるだろう。サーブされたペアリングフードの中には、桃やパイナップルを使ったスイーツもフードとロゼのボトルヴーヴ・クリコ リッチ オン アイス(左)、ヴーヴ・クリコ リッチ ロゼ オン アイス(右)○VEUVE CLICQUOT RICH ON ICE ヴーヴ・クリコ リッチ オン アイスアルコール度数:12%内容量:750ml価格:1万175円○VEUVE CLICQUOT RICH ROSÉ ON ICE ヴーヴ・クリコ リッチ ロゼ オン アイスアルコール度数:12%内容量:750ml価格:1万835円現時点で、SUN CLUB by Veuve Clicquotの開催が決まっているスポットは下記の通り。・ANA インターコンチネンタル石垣リゾート(沖縄)・Botanical Pool Club(千葉)・PIGNETO Four Seasons Hotel 大手町(東京) ※バイザグラスとボトルの提供のみ