サントリーは、仙台三越にて「白州 Story of the Distillery 2024」と「シングルモルト白州」の飲み比べセットをエムアイカード会員及び、三越伊勢丹アプリ会員限定で抽選販売する。白州 Story of the Distillery 2024シングルモルト白州今回の抽選販売で販売されるのは「白州 Story of the Distillery 2024(700ml)」と「シングルモルト白州(700ml)」の2本が1セットになったもの。価格は24,200円で、限定30セットでの販売になる。申し込みは8月7日から13日の期間、ひとり1セット限りの申し込み。当選は8月20日午前11時に発表され、8月25日から31日までの期間、仙台三越・本館地下1階ワイン売場にて購入できる。