2024年8月28日(水)に発売となるIVEのJAPAN 2nd EP『ALIVE』から、「CRUSH」が先行配信となった。恋のときめきを詰めこんだという「CRUSH」は、華やかで愛らしい雰囲気に溢れ、明るく爽やかで夏にもぴったりの胸躍るポップソングだ。ミュージック・ビデオも8月7日21時にYouTubeにてプレミア公開される。ミュージック・ビデオは4つのシチュエーションで構成され、目覚めのシーンから始まる。白い衣装をまとって優雅に踊るシーンに加え、自転車やシャボン玉で遊ぶ仲睦まじいシーンやリビングで思い思いに過ごす可憐な姿が見どころだ。これまでの曲にはなかったやわらかでポップな雰囲気が特徴で、リズムに合わせて互い違いに優美に動くサビでの手の振り付けも注目ポイントだ。





「CRUSH」

各音楽配信サービスにて先行配信中

https://ive.lnk.to/2j37y8



IVE JAPAN 2nd EP『ALIVE』

2024年8月28日(水)発売

1. CRUSH ※日本オリジナル

2. Will ※日本オリジナル ※テレビアニメ「ポケットモンスター」オープニングテーマ

3. I AM -Japanese ver.-

4. Off The Record -Japanese ver.-

5. Baddie -Japanese ver.-



(期間生産限定盤)

1. Will ※日本オリジナル ※テレビアニメ「ポケットモンスター」オープニングテーマ

2. CRUSH ※日本オリジナル

3. I AM -Japanese ver.-

4. Off The Record -Japanese ver.-

5. Baddie -Japanese ver.-

6. Will (Anime Size)



●【初回生産限定盤A (CD+Blu-ray)】

3,100円(税込) BVCL-1415〜1416

●【初回生産限定盤B (CD+PHOTOBOOK)】

3,100円(税込) BVCL-1417〜1418

●【通常盤 (CD only)】

1,700円(税込) BVCL-1419

●メンバーソロジャケット盤 (YUJIN ver.): 1,700円(税込) BVCL-1420

●メンバーソロジャケット盤 (GAEUL ver.): 1,700円(税込) BVCL-1421

●メンバーソロジャケット盤 (REI ver.): 1,700円(税込) BVCL-1422

●メンバーソロジャケット盤 (WONYOUNG ver.): 1,700円(税込) BVCL-1423

●メンバーソロジャケット盤 (LIZ ver.): 1,700円(税込) BVCL-1424

●メンバーソロジャケット盤 (LEESEO ver.): 1,700円(税込) BVCL-1425

●【期間生産限定盤 (CD only)】

1,700円(税込) BVCL-1426

<IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE' IN JAPAN>

2024年9月4日(水)開場16:00 / 開演18:00 東京ドーム

2024年9月5日(木)開場16:00 / 開演18:00 東京ドーム

13,500円(税込)全席指定

※1公演につき1エントリー4枚まで

※4歳以上有料/3歳以下入場不可

8月17日(土)・18日(日)には<SUMMER SONIC 2024>に出演し、9月4日(水)・5日(木)にはワールドツアー<IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE' IN JAPAN>のファイナルとなる東京ドームでの公演を敢行、9月7日(土)には、さいたまスーパーアリーナで開催される<第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER>にも初登場を果たす。