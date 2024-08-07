Ê¸»ú¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿²áµî¤ËÇ÷¤ë¡Ö¸ÅÊ¯¤È¾ýÎØ¡×¡¡º´Æ£Íº´ð¤Î¿·½ñÂ®Êó
¡Ø¸ÅÊ¯¤È¾ýÎØ¡Ê¤Ï¤Ë¤ï¡Ë¡Ù¡¡ÏÂÅÄÀ²¸ãÃø¡¡´äÇÈ¿·½ñ¡¡£±£³£´£²±ß
¡Ø¥¢¥Ã¥·¥ê¥¢¡¡¿ÍÎàºÇ¸Å¤ÎÄë¹ñ¡Ù¡¡»³ÅÄ½ÅÏº¡Ê¤·¤²¤ª¡ËÃø¡¡¤Á¤¯¤Þ¿·½ñ¡¡£±£²£±£°±ß
¡¡·îÊÂ¤ß¤À¤¬¡¢¹Í¸Å³Ø¤Ë¤Ï¥í¥Þ¥ó¤¬¤¢¤ë¡£ÃÏÃæ¤ËÌ²¤ë°äÀ×¤òÈ¯·¡¤·¡¢º£¤Ï¼º¤ï¤ì¤¿²áµî¤ÎÀ¤³¦¤òÉü¸µ¤¹¤ë³ØÌä¡£¤½¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÀ®²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿2ºý¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£¤Þ¤º¤ÏÆüËÜ¡£3À¤µª¤«¤é6À¤µª¤Þ¤Ç³ÆÃÏ¤ËÌµ¿ô¤ÎµðÂçÊ¯Êè¤¹¤Ê¤ï¤Á¸ÅÊ¯¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¡£Ê¯µÖ¾å¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¾ýÎØ¤Ï¡¢¿Í¤äÆ°Êª¡¢²È¤Ê¤É¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿ÁÇ¾Æ¤¤ÎÅÚ´ï¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¡£Ê¸»ú»ñÎÁ¤¬¤Û¤È¤ó¤É½ÐÅÚ¤·¤Ê¤¤Ãæ¡¢¡¤Ï¸ÅÊ¯¤ä¾ýÎØ¤È¤¤¤¦¡Ö¤â¤Î¡×¤«¤é¡¢Ê¸»ú¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿²áµî¤ËÇ÷¤ë¡£»à¼Ô¤Îº²¤ÏÄ»¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿Á¥¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅ·¾å¤ÎÂ¾³¦¤Ø¤ÈÉë¤¯¤È¤¤¤¦Â¾³¦´Ñ¤ò¸ÅÊ¯¤Ë¸«¤¤¤À¤¹¡£Ãæ¹ñ¤äÄ«Á¯È¾Åç¤Ê¤É¸ÅÂåÅì¥¢¥¸¥¢¤ÎÁòÁ÷Ê¸²½¤ÎÃæ¤Ë¸ÅÊ¯¤ò°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë»ëÌî¤Î¹¤µ¤âÌ¥ÎÏÅª¡£¸ÅÊ¯¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë³ÆÃÏ¤Ç¿Í¡¹¤ÏÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢³ÆÃÏ¤ò¤Ä¤Ê¤°¿Í¡¦¤â¤Î¡¦¾ðÊó¤ÎÆ°¤¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¸ÅÊ¯¤Å¤¯¤ê¤Ï¹ñ¤Å¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ï¥¢¥Ã¥·¥ê¥¢³Ø¤ÎÀ¤³¦Åª¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤ë¢¡£¸½ºß¤Î¥¤¥é¥¯¤òÃæ¿´¤Ë¡¢µª¸µÁ°2ÀéÇ¯µª¤«¤éÁ°7À¤µª¤Þ¤ÇÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¾¥¢¥¸¥¢¤ËÈË±É¤·¤¿¥¢¥Ã¥·¥ê¥¢¡£À¤³¦ºÇ½é¤ÎÄë¹ñ¤È¤·¤ÆÀ»½ñ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢À¾ÍÎÊ¸ÌÀ¤Î¸»Î®¤Î°ìÉô¤À¤¬¡¢Ææ¤Î¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µðÂç¤ÊÅÔ»Ô°äÀ×¡¢¤½¤·¤ÆÜ¸·ÁÊ¸»ú¤Î½ñ¤«¤ì¤¿Ç´ÅÚÈÄ¤äÀÐÈê¤¬¡¢¾Æ¼º¤»¤ºÃÏÃæ¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£È¯·¡¡¦²òÆÉ¤µ¤ì¤¿Ê¸»ú»ñÎÁ¤Ï¡¢Îò»Ë½ñ¤ä½ö»ö»í¡¢¹ÔÀ¯Ê¸½ñ¡¢·ÀÌó½ñ¤ä¼ê»æ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ç¡¢Â¿Ì±Â²»ÙÇÛ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤äÀ¸³è¡¢¸Ä¿Í¤ÎÆùÀ¼¤ä´¶¾ð¤Þ¤Ç¤âÊ¸»ú¤Çº£¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¸ÅÊ¯»þÂå¤è¤êÀéÇ¯2ÀéÇ¯¤âÁ°¤Ê¤Î¤Ë¶Ã¤¤À¡£¡áÄ«Æü¿·Ê¹2024Ç¯8·î3Æü·ÇºÜ