俳優の山本美月(33)が7日、東京・日本橋三越本店の本館7階催事会場で行われた『Disney THE MARKET in 日本橋三越本店』のオープニングイベントに参加した。山本は、大人も使いやすい、さりげないミッキーグッズを展開するブランド「さりげなミッキー」のアンバサダーを務めている。艶やかな純白のワンピースで登場。胸元にはダイヤモンドのネックレスが輝いていた。衣装について問われると「このアクセサリーに合わせて選んでみました」と説明。ネックレスは1点物の新作で中央にはミッキーマウスのアイコンが浮かび上がる特別なダイヤモンドが。「まさしく『さりげなミッキー』で。よーく見たら真ん中にミッキーがいるんです」と説明していた。『Disney THE MARKET』は、「ディズニー」「ピクサー」「マーベル」「スター・ウォーズ」のキャラクターたちが集まるディズニー最大級のショッピングイベント。日本公開10周年となる『アナと雪の女王』からアナ、エルサ、オラフの等身大スタチューが初お目見えする。きょう7日から19日まで。