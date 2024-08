バンプレストブランドから、『珈琲所 コメダ珈琲店』のアミューズメント専用景品が登場!

人気メニューがクッションやぬいぐるみマスコットとして楽しめます。

バンプレスト「珈琲所 コメダ珈琲店 でらでっかいシロノワールのぬいぐるみ」「珈琲所 コメダ珈琲店 ぬいぐるみマスコット」

© 2024 KOMEDA Co., Ltd.

「珈琲所 コメダ珈琲店」の人気メニューがプライズ景品になって登場!

シロノワールや豆菓子など、おなじみのメニューで、おうちでもコメダ気分が楽しめます。

珈琲所 コメダ珈琲店 でらでっかいシロノワールのぬいぐるみ

© 2024 KOMEDA Co., Ltd.

登場時期:2024年8月20日(火)より順次登場予定

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

種類:全1種

サイズ:約38cm

詳細はバンプレストナビをご確認ください:https://bsp-prize.jp/title/IP00006331/

2024年3月に登場した「珈琲所 コメダ珈琲店 でらでっかいシロノワールのぬいぐるみ」が再登場!

「珈琲所 コメダ珈琲店」で人気のメニュー「シロノワール」のぬいぐるみです。

ふわふわのブリオッシュ生地とソフトクリームをぬいぐるみで表現。

ちょこんと乗ったチェリーがかわいい!

誰もが知る人気のメニューをおうちで独り占め気分で楽しむことができます。

珈琲所 コメダ珈琲店 ぬいぐるみマスコット

© 2024 KOMEDA Co., Ltd.

登場時期:2024年8月20日(火)より順次登場予定

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

種類:全4種

サイズ:約9cm

詳細はバンプレストナビをご確認ください:https://bsp-prize.jp/title/IP00006331/

「珈琲所 コメダ珈琲店」の定番メニューのぬいぐるみマスコット。

ブーツ型のグラスに入った生レモンスカッシュ、コメダブレンド、カツパン、豆菓子の4種類です。

© 2024 KOMEDA Co., Ltd.

ボールチェーン付きで、バッグなどにつけてお気に入りのメニューをアピールできます。

バンプレスト「珈琲所 コメダ珈琲店 でらでっかいシロノワールのぬいぐるみ」、「珈琲所 コメダ珈琲店 ぬいぐるみマスコット」2024年8月20日(火)よりクレーンゲーム景品として順次登場予定です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 人気メニューがプライズ景品に!バンプレスト「珈琲所 コメダ珈琲店 でらでっかいシロノワールのぬいぐるみ」「珈琲所 コメダ珈琲店 ぬいぐるみマスコット」 appeared first on Dtimes.