¥±¥¬¤Ë¶ì¤·¤àGÂçºåMFÃæÂ¼¿ÎÏº¤¬¾¾ËÜ¤Ø°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡ÖÌó4¥«·î´Ö¡¢»à¤Ìµ¤¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¾¾ËÜ»³²íFC¤Ï7Æü¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤«¤éMFÃæÂ¼¿ÎÏº(20)¤¬°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö25¡×¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡£
°ÜÀÒ´ü¸Â¤Ï2025Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¡£²ÃÆþÃæ¡¢GÂçºå¤È¤Î¸ø¼°Àï¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤ÎÃæÂ¼¤ÏGÂçºå¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Á¡¢2020Ç¯¤Ë15ºÐ¤ÇJ¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»î¹ç½Ð¾ì¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â³«ËëÁ°¤Ë±¦¥Ò¥¶Æð¹üÂ»½ý¤Ë¤è¤ë¼ê½Ñ¤òÉé¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»Ä¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤ò¾¾ËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡¢Î¾¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¾¾ËÜ»³²íFC
¡Ö¾¾ËÜ»³²íFC¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤«¤é°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ÃæÂ¼¿ÎÏº¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤¬J2¤Ë¾º³Ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó4¥«·î´Ö¡¢»à¤Ìµ¤¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¤¸¤í¤¦¡¢¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¢¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå
¡Ö¾¾ËÜ»³²íFC¤Ë°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤¬¸åÈ¾¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î°ÜÀÒ¤È¤Ê¤ê¡¢¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ìó1Ç¯´Ö¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Éüµ¢¤·¤Æ¤«¤é3½µ´Ö¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Î¼«¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ËÂç¤¤Ê¹×¸¥¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤¿¤á¡¢¥×¥ì¡¼¤Î¾ì¤ò°Ü¤¹·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á¤ÎÊý¡¹¡¢Éüµ¢¤Þ¤Ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯º£¤â¤Ê¤ª´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤ÎÊý¡¹¡¢º£²ó¤Î°ÜÀÒ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¶¯²½Éô¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¹¤®¤ëÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤«¤é8Ç¯È¾¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤Î°ÜÀÒ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾¾ËÜ»³²íFC¤â¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
°ÜÀÒ´ü¸Â¤Ï2025Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¡£²ÃÆþÃæ¡¢GÂçºå¤È¤Î¸ø¼°Àï¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤ÎÃæÂ¼¤ÏGÂçºå¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Á¡¢2020Ç¯¤Ë15ºÐ¤ÇJ¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»î¹ç½Ð¾ì¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â³«ËëÁ°¤Ë±¦¥Ò¥¶Æð¹üÂ»½ý¤Ë¤è¤ë¼ê½Ñ¤òÉé¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢¡¾¾ËÜ»³²íFC
¡Ö¾¾ËÜ»³²íFC¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤«¤é°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ÃæÂ¼¿ÎÏº¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤¬J2¤Ë¾º³Ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó4¥«·î´Ö¡¢»à¤Ìµ¤¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¤¸¤í¤¦¡¢¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¢¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå
¡Ö¾¾ËÜ»³²íFC¤Ë°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤¬¸åÈ¾¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î°ÜÀÒ¤È¤Ê¤ê¡¢¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ìó1Ç¯´Ö¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Éüµ¢¤·¤Æ¤«¤é3½µ´Ö¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Î¼«¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ËÂç¤¤Ê¹×¸¥¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤¿¤á¡¢¥×¥ì¡¼¤Î¾ì¤ò°Ü¤¹·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á¤ÎÊý¡¹¡¢Éüµ¢¤Þ¤Ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯º£¤â¤Ê¤ª´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤ÎÊý¡¹¡¢º£²ó¤Î°ÜÀÒ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¶¯²½Éô¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¹¤®¤ëÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤«¤é8Ç¯È¾¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤Î°ÜÀÒ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾¾ËÜ»³²íFC¤â¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×