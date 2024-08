8月9日(金)からのハッピーセットは、子どもたちに根強い人気を誇る「ポケモン」が登場します。ハッピーセット®「ポケモン」は、外遊びが楽しめるおもちゃが全8種類!今年のハッピーセット「ポケモン」も人気キャラクターたちが勢ぞろい。水を注ぐと回転する水車や水鉄砲など、水遊びにもぴったりのラインアップです。猛暑が続くこの夏。ポケモンたちと一緒に楽しみながら乗り切って!

【キャプテンピカチュウのくるくる水車】

【テラパゴスのモンスターボールじょうろ】

【ニャオハのツールキット】

【ホゲータのフライングディスク】

【クワッスのみずでっぽう】

【ニャオハの望遠鏡】

【キャプテンピカチュウのころころローラー】

【モンスターボールコンパス】

【マクドナルドオリジナル フレンダピック 全6種】

第1弾:8月9日(金)〜8月15日(木)背面に水を注ぐと、ハンドルが回転する水車のおもちゃです。手動で回して遊ぶこともできます。モンスターボールをモチーフにしたじょうろです。テラパゴスが描かれたふたを取り外して、じょうろの取っ手にすることができます。ニャオハを取りつけて使う熊手とスコップのセットです。砂場や砂浜での遊びに活躍しますよ。ニャオハの耳をつまむと前足が開き、付け替えができます。ホゲータのフライングディスクは、広い場所を見つけて投げてくださいね。どんな軌道で飛ばせるのか、いざ挑戦!第2弾:8月16日(金)〜8月22日(木)クワッスの口から水が飛び出る水鉄砲です。水中でクワッスを数回押して水を入れ、ボディを押すと口から水を噴射します。モンスターボール柄の的がセットになっているので、的あてゲームとしても楽しめます。ものを拡大して見ることができる、望遠鏡のおもちゃです。植物や昆虫の観察に使ってみては?砂や粘土などの上を走らせると電気の絵柄の跡がつく、ローラーのおもちゃです。砂場だけでなく、室内での粘土遊びにも使えます。モンスターボールの形をしたコンパスのおもちゃです。コンパスを使って方角を確認することができるので、普段の生活でも東西南北の感覚が身につくかも?第3弾:8月23日(金)〜第1弾と第2弾で登場した8種類のおもちゃのうち、どれかひとつがもらえます。どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。8月17日(土)・18日(日)は週末プレゼントを実施週末プレゼントとして、ハッピーセット「ポケモン」を1セット購入するごとに「ポケモンフレンダ」で遊べる「フレンダピック」がもらえます。「ポケモンフレンダ」は、ポケモンとバトルしてポケモンをつかまえ、マシンから出てくる「フレンダピック」を集めるアミューズメントマシン。今回は「マクドナルドオリジナル フレンダピック」がもらえます。週末には、ぜひお店に来てゲットしてくださいね。【ピカチュウ】【ウェーニバル】【オーガポン】【ウインディ】【ラウドボーン】【マスカーニャ】※画像はイメージです。※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。ハッピーセット「ポケモン」のおもちゃは、手軽に持ち歩けるサイズです。お子さんのカバンにしのばせて、一緒にお出かけを楽しんでみては? 夏の旅行に一役買うこと、間違いなし! ですよ。【ハッピーセット「ポケモン」】■販売期間:2024年8月9日(金)〜約3週間(予定)■種類:おもちゃ全8種※おもちゃは数に限りがあります。なくなり次第終了です。※どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。※転売または再販売その他、営利目的として購入はご遠慮ください。【ポケットモンスター】©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©PokémonTM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.【ポケモンフレンダ】©2024 McDONALD’S©2024 Pokémon. ©1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。文・すずらん 編集・千永美