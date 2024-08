フジテレビの動画配信サービス・FODでは、28日に開催される超特急の全国ツアー『BULLET TRAIN Spring tour 2024 “Rail is Beautiful”』Kアリーナ横浜公演2日目の模様を、同日18時から独占生配信する。『BULLET TRAIN Spring tour 2024 “Rail is Beautiful”』唯一無二のメインダンサー&バックボーカルグループとして、各局の歌番組やイベントに出演し、メンバー個々でもドラマやバラエティでの活躍がめざましい9人組の超特急。彼らがワンマンライブをKアリーナ横浜で行うのは初めてで、キャリア史上最大規模の会場でのライブとなる。

コメントは、以下の通り。○■リーダー・リョウガ「春ツアーの追加公演、つまり集大成がなんと生配信で観られますッしかもKアリーナは新体制史上最大キャパ。2万人もの8号車たちで会場を揺らしたいと思います。むしろ配信を映すモニターをも揺らしてみせます。“Rail is Beautiful”というタイトルを引っ提げ全国を回り、走り続けた約4カ月で、超特急が見出した“美”とは一体…ッ刮目せよ(^o^)」○■ハル「今回ツアーのタイトルは“Rail is Beautiful”!このKアリーナ公演はツアーの最終公演なので、僕たちの美の集大成を全力でお届しけます!超特急を知らない方もライブを見ていただけたら、すごく楽しい気持ちにさせること間違いなしなので、ぜひご覧ください!」FODでは、超特急の冠レギュラーバラエティ番組『超特急の撮れ高足りてますか?』のほか、『超特急のふじびじスクール!』やメンバー出演のドラマも多数配信中。さらに、FODプレミアムへの新規入会時に、通常は月額料金976円のところ最初の1か月間の料金が200円になるキャンペーン「#推しドラ SUMMER!! 浸れ、超自分的名作。」を、『BULLET TRAIN Spring tour 2024 "Rail is Beautiful"』の生配信期間中を含む9月5日17時59分まで開催予定。(C)SDR