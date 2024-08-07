¡ÚÂæÉ÷¾ðÊóºÇ¿·¡¦7Æü¸áÁ°8»þÈ¾¹¹¿·¡Û¡ÖÂæÉ÷5¹æ¡×¤ËÈ¯Ã£¤«¡¡ËßµÙ¤ß¤ÎÅ·µ¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©ÉãÅç¤ÎÆîÀ¾¤ËÇ®ÂÓÄãµ¤°µÈ¯À¸¡¡º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ï¡©¡Ú¼çÍ×¥¨¥ê¥¢8·î22Æü¤Þ¤Ç¤ÎÅ·µ¤Í½Êó·ÇºÜ¡Û
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬ÉãÅç¤ÎÆîÀ¾Ìó170¥¥í¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü①～⑩¡ÛÂæÉ÷¿ÊÏ©¿Þ¤È¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¤Î¸þ¤³¤¦16Æü´Ö¤ÎÅ·µ¤Í½Êó
Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÅì¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï998¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢ºÇÂçÉ÷Â®¤Ï15¥áー¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£²£³¥áー¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¿ÊÏ©Í½ÁÛ¿Þ¤Ï¡Ú²èÁü①¡Û¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤ÎÃæ¿´¤Ï¡¢
¡Ú8Æü¸áÁ°6»þ¡ÛÂæÉ÷¤ËÈ¯Ã£¤Î¸«¹þ¤ß¡§ÉãÅç¤ÎÅìÌó120km Ãæ¿´µ¤°µ996hPa¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®18¥áー¥È¥ë¡ÊºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®25¥áー¥È¥ë¡Ë
¡Ú9Æü¸áÁ°3»þ¡Û°ÌÃÖ¡§ÆüËÜ¤ÎÅì¡¡Ãæ¿´µ¤°µ994hPa¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®20¥áー¥È¥ë¡ÊºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®30¥áー¥È¥ë¡Ë
¡Ú10Æü¸áÁ°3»þ¡Û°ÌÃÖ¡§ÆüËÜ¤ÎÅì Ãæ¿´µ¤°µ990hPa¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®23¥áー¥È¥ë¡ÊºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®35¥áー¥È¥ë¡Ë
¡Ú11Æü¸áÁ°3»þ¡Û°ÌÃÖ¡§ÆüËÜ¤ÎÅì Ãæ¿´µ¤°µ990hPa¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®23¥áー¥È¥ë¡ÊºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®35¥áー¥È¥ë¡Ë
¡Ú12Æü¸áÁ°3»þ¡Û²¹ÂÓÄãµ¤°µ¡¡°ÌÃÖ¡§ÀéÅç¶á³¤ Ãæ¿´µ¤°µ994hPa¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®20¥áー¥È¥ë¡ÊºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®30¥áー¥È¥ë¡Ë
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÅ·µ¤¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©
¤Þ¤¿¡¢±«¤Ï¤¤¤Ä¤´¤í¹ß¤ë¤Î¤«¡¢¡Ú²èÁü②～⑨¡Û¤Ï¸þ¤³¤¦16Æü´Ö¤Î¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¤ÎÅ·µ¤¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤ÎÂæÉ÷¾ðÊó¤Ë¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£