６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７３．２０ドル（＋０．２６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４３１．６ドル（－１２．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７０９．６セント（＋２．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４３．２５セント（＋３．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３８８．７５セント（－２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２８．５０セント（－１５．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２７０．１５（＋１．３６）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７３．２０ドル（＋０．２６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４３１．６ドル（－１２．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７０９．６セント（＋２．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４３．２５セント（＋３．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３８８．７５セント（－２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２８．５０セント（－１５．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２７０．１５（＋１．３６）
出所：MINKABU PRESS