松井大輔「すごいと思った選手ベスト3」発表＆伝説のゴールシーン公開！「FUN！FUN！FANTASTICS SEASON4」にゲスト出演
FANTASTICSの冠番組「FUN！FUN！FANTASTICS SEASON4」。FANTASTICSが本人役で登場し、ちょっと懐かしいカルチャーを各界のレジェンドから直接指導を受けるシチュエーションコメディの第4弾。全9回・毎週火曜24：59〜25：29 日本テレビにて放送。Huluにて、地上波放送後に見逃し配信スタート。
8月13日（火）放送の第6回、ゲストは、サッカー元日本代表・松井大輔。FANTASTICSのメンバー中6人がサッカー経験者だけあって、元日本代表を前に大興奮！
トークでは、松井が「すごいと思った選手ベスト3」を発表。スーパープレイヤーだった松井が「1人だけオーラが違う！」と大絶賛だった人物とは？さらに、24年間のサッカー人生で一番思い出に残っているという伝説のゴールシーンも大公開。圧巻のプレーに一同大盛り上がり！
■FANTASTICSが客席の恋人へ向けて…憧れのゴールパフォーマンスに挑戦！
今回は、FANTASTICSが憧れのゴールパフォーマンスに挑戦。客席に恋人がいる設定で、メンバーがユニークなパフォーマンスを披露！サッカー経験を生かし、華麗にシュートを決めてパフォーマンスするメンバー、そしてサッカー未経験メンバーのシュートの行方は？松井をキュンキュンさせたのはいったい誰だ？
■番組情報
「FUN！FUN！FANTASTICS SEASON4」
毎週火曜24：59〜25：29 日本テレビにて放送
Huluで地上波放送後に見逃し配信スタート
出演：FANTASTICS（世界・佐藤大樹・澤本夏輝・瀬口黎弥・堀夏喜・木村慧人・八木勇征・中島颯太）
ナビゲーター：マイケル富岡
【ネットワーク局】
テレビ信州：毎週火曜25：29〜
中京テレビ：毎週木曜26：42〜
福島中央テレビ ：毎週日曜25：25〜
福岡放送 ：毎週日曜25：50〜
読売テレビ：毎週月曜25：29〜
（※放送日により、時間変更の可能性あり）
【番組公式サイト】
https://www.ntv.co.jp/fff4/
【番組公式X（旧Twitter）】
@funfun_fanta
ハッシュタグ #FUNFUNFANTASTICS
【スタッフ】
プロデューサー：植野浩之/伴在正行・広川祐介
演出：徳永清孝
製作著作：HI-AX
制作プロダクション：日企/サルベージ