本日8月7日(水)より、『キン肉マン』原作45周年を記念したコラボレーション雑貨が、『niko and ...(ニコアンド)』から登場! 全37アイテムが展開される。今回登場するコラボ雑貨は、テリーマンのブーツをイメージした「靴下」、ミート君の「アイマスク」といった、キャラクターになりきることができるアイテムや、5体のキャラクターを模した「マトリョーシカ」など、遊び心あふれるラインナップ。また、『キン肉マン』ファンに男性が多いことから、使いやすいデニム素材のアイテムなども取り揃えられている。

注目は、原作漫画の名セリフを落とし込んだ『セリフ柄』や、各キャラクターの技をモチーフにした『技柄』、さらに表紙風にアレンジした『表紙柄』。こちらは、『niko and ...』でしか手に入らない特別なピクセルアート風のオリジナルデザインとなっているので、要チェックだ。そのほかにも、『niko and ...』の一部店舗にて、名セリフのシーンをパネル化した「ミニパネル展」が実施されるなど、見どころ満載。ご紹介した商品は、全国の『niko and ...』、海外店舗、公式WEBストア .st(ドットエスティ)、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionにて、8月7日(水)10:00より順次発売となる。ファン必見の『キン肉マン』コラボをお見逃しなく!(C)YUDETAMAGO