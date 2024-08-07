７日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



１４：００ 日・景気動向指数（速報値）

１４：００ 日・消費活動指数

１５：００ 独・貿易収支

１５：４５ 仏・貿易収支

１５：４５ 仏・経常収支

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

※米・１０年物国債入札

※中・貿易収支



○決算発表・新規上場など



決算発表：大和ハウス<1925>，アサヒ<2502>，東レ<3402>，ＳＵＭＣＯ<3436>，ＩＩＪ<3774>，菱ガス化<4182>，日油<4403>，ロート<4527>，富士フイルム<4901>，資生堂<4911>，コーセー<4922>，神戸鋼<5406>，住友鉱<5713>，しずおかＦＧ<5831>，楽天銀<5838>，リンナイ<5947>，住友重<6302>，クボタ<6326>，セガサミー<6460>，ホシザキ<6465>，ソニーＧ<6758>，アズビル<6845>，レーザーテク<6920>，太陽誘電<6976>，マツダ<7261>，ホンダ<7267>，島津製<7701>，オリンパス<7733>，ふくおかＦＧ<8354>，ＮＴＴ<9432>，日本空港ビル<9706>，ニトリＨＤ<9843>，ＳＢＧ<9984>ほか

※海外企業決算発表：ウォルト・ディズニーほか



出所：MINKABU PRESS