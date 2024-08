FANTASTICS、サッカー元日本代表・松井大輔と憧れのゴールパフォーマンスに挑戦

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■憧れのゴールパフォーマンスは、客席に恋人がいる設定!

FANTASTICSの冠番組『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON4』の第6回が、8月13日に放送される。

今回のゲストは、サッカー元日本代表・松井大輔。FANTASTICSのメンバーで6人がサッカー経験者であるため、元日本代表を前に大興奮。トークでは、松井が「すごいと思った選手ベスト3」を発表する。スーパープレイヤーだった松井が、「ひとりだけオーラが違う!」と大絶賛だった人物とは? さらに、24年間のサッカー人生で、いちばん思い出に残っているという伝説のゴールシーンも大公開。圧巻のプレーに、一同は大盛り上がりとなる。

FANTASTICSは、憧れのゴールパフォーマンスに挑戦。客席に恋人がいる設定で、メンバーがユニークなパフォーマンスを披露する。サッカー経験を活かし、華麗にシュートを決めてパフォーマンスするメンバー。そして、サッカー未経験メンバーのシュートの行方は? 松井をキュンキュンさせたのは、いったい誰だ?

■『BACK TO THE MEMORIES PART4』オリジナルグッズ「フォンタブ」受注発売受付中!

FANTASTIC 6(澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太)が懐かしい名曲の数々を披露するライブステージ『BACK TO THE MEMORIES PART4』が、2024年も開催される。

開催を記念して、出演メンバー6人の「フォンタブ」の受注販売が決定。申し込みは、8月8日までとなっている。詳細は、イベントの公式サイトをチェックしよう。

番組情報

日本テレビ『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON4』

08/13(火)24:59~25:29

出演:FANTASTICS(世界、佐藤大樹、澤本夏輝、瀬口黎弥、堀 夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太)

ナビゲーター:マイケル富岡

レジェンドゲスト:松井大輔

舞台情報

ライブステージ『BACK TO THE MEMORIES PART4』

09/27(金)~10/29(火)愛知・東京・大阪・福岡・福島・長野の6都市で開催

出演:FANTASTIC 6(澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太)、陣内孝則 他

『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON4』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/fff4/

『BACK TO THE MEMORIES PART4』公式サイト

https://fantastage.com/

FANTASTICS OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/Artist/index/168