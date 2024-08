ジュンス

ジュンス(XIA)が6日、横浜・ぴあアリーナMMで開催された『2024 ENA K POP UP CHART SHOW IN JAPAN』の夜公演前にレッドカーペットに臨んだ。

【動画】ジュンスのレッドカーペット

昼夜両公演に出演したジュンス。その合間に同所で行われたレッドカーペットに臨んだ。美スタイルが際立つシックなセットアップ姿で登場すると割れんばかりの歓声が轟いた。報道陣からのフォトコールに応じた後、ファンが囲むカーペットを歩き、ハイタッチやハートマークを作るなど晴れやかな表情でファンサービスに臨んだ。

日本での久しぶりのライブステージとなったジュンスは「日本のファンの皆さんに会えて嬉しい」と笑顔だった。

『2024 ENA K POP UP CHART SHOW IN JAPAN』は、韓国発の新K-POP番組「K-POP UP CHART SHOW」による最新チャートのトップ&次世代アーティストが集結する新たなライブで、日本初開催。6日・7日に同所で行われ、n.SSignやONEUS、BTOB、D-LITE、IS:SUE 、OH MY GIRLら出演。7日公演では田中圭がホストを務める。

当日券販売

料金:公演チケット=15000円(税込)、レットカーペット=10000円(税込)

販売時間:12時〜昼公演/レッドカーペット。17時〜夜公演チケット