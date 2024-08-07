本日の予定【経済指標】
【中国】
貿易収支（7月）時刻未定
予想 N/A 前回 7037.3億元（貿易収支)
予想 986.0億ドル 前回 990.5億ドル（貿易収支（ドル建て）)
【NZ】
雇用統計（2024年 第2四半期）07:45
予想 4.6% 前回 4.3%（失業率)
予想 -0.3% 前回 -0.2%（雇用者数増減（前期比）)
予想 0.1% 前回 1.2%（雇用者数増減（前年比）)
【日本】
景気動向指数（速報値）（6月）14:00
予想 110.0 前回 111.2（景気先行指数)
予想 113.8 前回 117.1（景気一致指数)
【ユーロ圏】
ドイツ貿易収支（6月）15:00
予想 N/A 前回 249.0億ユーロ（貿易収支)
ドイツ鉱工業生産指数（6月）15:00
予想 N/A 前回 -2.5%（前月比)
予想 N/A 前回 -6.7%（前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（07/27 - 08/02）20:00
予想 N/A 前回 -3.9%（前週比)
【カナダ】
Ivey購買部協会指数（7月）23:00
予想 N/A 前回 62.5（Ivey購買部協会指数)
※予定は変更することがあります
貿易収支（7月）時刻未定
予想 N/A 前回 7037.3億元（貿易収支)
予想 986.0億ドル 前回 990.5億ドル（貿易収支（ドル建て）)
【NZ】
雇用統計（2024年 第2四半期）07:45
予想 4.6% 前回 4.3%（失業率)
予想 -0.3% 前回 -0.2%（雇用者数増減（前期比）)
予想 0.1% 前回 1.2%（雇用者数増減（前年比）)
【日本】
景気動向指数（速報値）（6月）14:00
予想 110.0 前回 111.2（景気先行指数)
予想 113.8 前回 117.1（景気一致指数)
【ユーロ圏】
ドイツ貿易収支（6月）15:00
予想 N/A 前回 249.0億ユーロ（貿易収支)
ドイツ鉱工業生産指数（6月）15:00
予想 N/A 前回 -2.5%（前月比)
予想 N/A 前回 -6.7%（前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（07/27 - 08/02）20:00
予想 N/A 前回 -3.9%（前週比)
【カナダ】
Ivey購買部協会指数（7月）23:00
予想 N/A 前回 62.5（Ivey購買部協会指数)
※予定は変更することがあります