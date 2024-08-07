【中国】
貿易収支（7月）時刻未定
予想　N/A　前回　7037.3億元（貿易収支)
予想　986.0億ドル　前回　990.5億ドル（貿易収支（ドル建て）)

【NZ】
雇用統計（2024年 第2四半期）07:45
予想　4.6%　前回　4.3%（失業率)
予想　-0.3%　前回　-0.2%（雇用者数増減（前期比）)
予想　0.1%　前回　1.2%（雇用者数増減（前年比）)

【日本】
景気動向指数（速報値）（6月）14:00
予想　110.0　前回　111.2（景気先行指数)
予想　113.8　前回　117.1（景気一致指数)

【ユーロ圏】
ドイツ貿易収支（6月）15:00
予想　N/A　前回　249.0億ユーロ（貿易収支)

ドイツ鉱工業生産指数（6月）15:00
予想　N/A　前回　-2.5%（前月比)
予想　N/A　前回　-6.7%（前年比)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（07/27 - 08/02）20:00
予想　N/A　前回　-3.9%（前週比)

【カナダ】
Ivey購買部協会指数（7月）23:00
予想　N/A　前回　62.5（Ivey購買部協会指数)

※予定は変更することがあります