【中国】

貿易収支（7月）時刻未定

予想 N/A 前回 7037.3億元（貿易収支)

予想 986.0億ドル 前回 990.5億ドル（貿易収支（ドル建て）)



【NZ】

雇用統計（2024年 第2四半期）07:45

予想 4.6% 前回 4.3%（失業率)

予想 -0.3% 前回 -0.2%（雇用者数増減（前期比）)

予想 0.1% 前回 1.2%（雇用者数増減（前年比）)



【日本】

景気動向指数（速報値）（6月）14:00

予想 110.0 前回 111.2（景気先行指数)

予想 113.8 前回 117.1（景気一致指数)



【ユーロ圏】

ドイツ貿易収支（6月）15:00

予想 N/A 前回 249.0億ユーロ（貿易収支)



ドイツ鉱工業生産指数（6月）15:00

予想 N/A 前回 -2.5%（前月比)

予想 N/A 前回 -6.7%（前年比)



【米国】

MBA住宅ローン申請指数（07/27 - 08/02）20:00

予想 N/A 前回 -3.9%（前週比)



【カナダ】

Ivey購買部協会指数（7月）23:00

予想 N/A 前回 62.5（Ivey購買部協会指数)



※予定は変更することがあります

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