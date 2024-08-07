本日の予定【発言・イベント】
8:00 ハンター豪中銀チーフエコノミスト兼総裁補佐、議会証言
8:50 外国為替平衡操作実施状況（日次ベース）（4月-6月）
10:10 日銀国債買い入れオペ（残存1-3年、3-5年、10-25年）
10:30 内田日銀副総裁、金融経済懇談会挨拶
14:30 内田日銀副総裁、金融経済懇談会会見
18:00 英5年債入札
18:30 ドイツ15年債入札
23:30 米週間原油在庫統計
8日1:00 コリンズ・ボストン連銀総裁、ロードアイランド州訪問
2:00 米10年債入札（420億ドル）
2:30 カナダ中銀議事録（7月24日開催分）
米主要企業決算
ウォルトディズニー、リフト
※予定は変更することがあります
8:50 外国為替平衡操作実施状況（日次ベース）（4月-6月）
10:10 日銀国債買い入れオペ（残存1-3年、3-5年、10-25年）
10:30 内田日銀副総裁、金融経済懇談会挨拶
14:30 内田日銀副総裁、金融経済懇談会会見
18:00 英5年債入札
18:30 ドイツ15年債入札
23:30 米週間原油在庫統計
8日1:00 コリンズ・ボストン連銀総裁、ロードアイランド州訪問
2:00 米10年債入札（420億ドル）
2:30 カナダ中銀議事録（7月24日開催分）
米主要企業決算
ウォルトディズニー、リフト
※予定は変更することがあります