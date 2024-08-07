日経225先物テクニカルポイント（7日夜間取引終了時点）
7日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比840円安の3万3400円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
47152.79円 ボリンジャーバンド3σ
44442.12円 ボリンジャーバンド2σ
41731.46円 ボリンジャーバンド1σ
39055.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39020.80円 25日移動平均
38746.80円 75日移動平均
38450.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36847.60円 200日移動平均
36430.00円 一目均衡表・基準線
36310.14円 ボリンジャーバンド-1σ
34800.00円 一目均衡表・転換線
34578.00円 5日移動平均
33599.48円 ボリンジャーバンド2σ
33400.00円 7日夜間取引終値
30888.81円 ボリンジャーバンド3σ
237.71円 6日日経平均株価現物終値
株探ニュース
47152.79円 ボリンジャーバンド3σ
44442.12円 ボリンジャーバンド2σ
41731.46円 ボリンジャーバンド1σ
39055.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39020.80円 25日移動平均
38746.80円 75日移動平均
38450.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36847.60円 200日移動平均
36430.00円 一目均衡表・基準線
36310.14円 ボリンジャーバンド-1σ
34800.00円 一目均衡表・転換線
34578.00円 5日移動平均
33599.48円 ボリンジャーバンド2σ
33400.00円 7日夜間取引終値
30888.81円 ボリンジャーバンド3σ
237.71円 6日日経平均株価現物終値
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