　7日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比840円安の3万3400円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

47152.79円　　ボリンジャーバンド3σ
44442.12円　　ボリンジャーバンド2σ
41731.46円　　ボリンジャーバンド1σ
39055.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39020.80円　　25日移動平均
38746.80円　　75日移動平均
38450.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
36847.60円　　200日移動平均
36430.00円　　一目均衡表・基準線
36310.14円　　ボリンジャーバンド-1σ
34800.00円　　一目均衡表・転換線
34578.00円　　5日移動平均
33599.48円　　ボリンジャーバンド2σ
33400.00円　　7日夜間取引終値
30888.81円　　ボリンジャーバンド3σ
237.71円　　6日日経平均株価現物終値


株探ニュース