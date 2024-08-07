BLUE ENCOUNT、Netflixシリーズ『ライジングインパクト』主題歌を9月CDリリース
BLUE ENCOUNTがメジャーデビュー記念日翌日の9月11日、Netflixシリーズ『ライジングインパクト』主題歌の「gifted」をCDリリースすることが発表となった。『ライジングインパクト』は8月6日からシーズン2のNetflix独占配信がスタートしている。
◆BLUE ENCOUNT 画像
『ライジングインパクト』は『七つの大罪』『黙示録の四騎士』の作者・鈴木央原作のコミックをアニメ化したもの。シーズン1に続いて、シーズン2でもBLUE ENCOUNTが主題歌を担当する。
カップリングには、結成20周年キックオフ楽曲として既にライブ披露している「overtime」を収録。BLUE ENCOUNT史上最も短い曲ながら、最も想いが強いというナンバーは、“散々泣いた過去への借り返すための延長線(＝overtime)”と歌うブルエン流のエールソングでもある。
期間生産限定盤CDには特典映像として、「gifted」のミュージックビデオとそのメイキング映像が付属するほか、パッケージはアニメ描き下ろしのワイドキャップステッカーが付属する。さらに2025年2月8日に東京ガーデンシアターで開催されるライブツアー＜BLUE ENCOUNT 20th anniversary tour2024-2025「to B.E. continued」＞ファイナル公演のチケット応募先行シリアルナンバーも封入される予定だ。
■CD「gifted」
2024年9月11日発売
予約リンク：https://BLUEENCOUNT.lnk.to/gifted_CD
【期間生産限定盤(CD+Blu-ray)】
SECL-2992〜93 ￥1,800(税抜￥1,636)
特典：アニメ絵柄のワイドキャップステッカー
※Netflixシリーズ「ライジングインパクト」主題歌
▼CD収録曲
01. gifted
02. overtime
03. gifted (ANIME size)
▼Blu-ray収録内容
01. gifted -Music Video-
02. gifted -MV behind the Scene-
●法人別 購入特典
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：缶バッジ
・セブンネットショッピング：ピック
・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く) / TSUTAYAオンラインショッピング：L版生写真
※特典デザインは決定次第順次公開
■Netflixシリーズ『ライジングインパクト』
シーズン2独占配信：8月06日(火)
▼キャスト
七海ガウェイン：久野美咲／ランスロット・ノーマン：花守ゆみり／西野霧亜：大地葉／西野胡桃：種粼敦美／小泉祐美子：本渡楓／リーベル・リングヴォルド：上村祐翔／プラタリッサ・ボネール：内山夕実／李王煉：竹本英史／ライザー・ホプキンス：武内駿輔／東堂院戒：小西克幸／黒峰美花：松井茜／ハーシィ・エポア：佐藤はな／荒井大地：稲田徹／金園秀美：徳本恭敏／アリア・セイフォート：大原さやか／クエスター・フェニックス：梶裕貴／トリスタン・リオネス：江口拓也
▼スタッフ
原作：鈴木央(集英社ジャンプコミックス刊)
監督：難波日登志(「ゴールデンカムイ(第1期〜第3期)」「Fate/Grand Order: First Order」)
脚本・シリーズ構成：土屋理敬(「バクマン」「MAJOR」)
キャラクターデザイン：押山清高(Studio DURIAN)(「チェンソーマン」「DEVILMAN crybaby」「スペース☆ダンディ 」)
音楽：横山克(「弱虫ペダル」「ちはやふる」「うる星やつら」)
アニメーション制作：Lay-duce
▼作品紹介
人気シリーズ『七つの大罪』を生み出した鈴木央の初連載作品として『週刊少年ジャンプ』に1998年より連載されたゴルフ漫画『ライジングインパクト』が25年の時を経てアニメ化。小学3年生の主人公・七海ガウェインがゴルフと出会い、ライバルと競い合いながら成長する姿が2シーズンにわたって描かれる。
©Nakaba Suzuki/SHUEISHA
■＜20th anniversary ONEMAN TOUR＞
open18:00 / start19:00
（問）クリエイティブマン 03-3499-6669
11月03日(日) 新潟・新潟LOTS
open17:00 / start18:00
（問）キョードー北陸 025-245-5100
11月16日(土) 香川・高松festhalle
open17:00 / start18:00
（問）DUKE 087-822-2520
11月17日(日) 広島・BLUE LIVE 広島
open17:00 / start18:00
（問）YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571
11月22日(金) 愛知・Zepp Nagoya
open18:00 / start19:00
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
11月29日(金) 福岡・Zepp Fukuoka
open18:00 / start19:00
（問）キョードー西日本 0570-09-2424
11月30日(土) 大阪・なんばHatch
open17:00 / start18:00
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
12月07日(土) 宮城・SENDAI GIGS
open17:00 / start18:00
（問）キョードー東北 022-217-7788
12月14日(土) 北海道・サッポロファクトリーホール
open17:00 / start18:00
（問）マウントアライブ 050-3504-8700
▼2025年
02月08日(土) 東京・ガーデンシアター
open17:00 / start18:00
▼チケット
￥6,900 (税込/1D代別)
・スタンディング(整理番号あり)：11/3、11/16、11/17、12/14
・1Fスタンディング(整理番号あり)／2F指定席：11/1、11/22、11/29、11/30、12/7
関連リンク
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