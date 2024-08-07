½é¤ÎÄ«Í¼2ÉôÀ©¡ª¡¡¥×¥íÃíÁª¼ê¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯‼¡¡2024Ç¯²Æ¤Î¹â¹»Ìîµå¤¬¤µ¤é¤ËÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë10¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È
Í¥¾¡¸õÊä¡¢Ä¶Âç·¿Åê¼ê¡¢ÃÏÊýÂç²ñ¤Ç¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Á¡¼¥à¡¢½é¤Î2ÉôÀ©¤Ê¤É¡¢²Æ¤Î¹â¹»Ìîµå¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
8·î7Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡£º£Ç¯¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï²þ³×¸µÇ¯¡£¤½¤ó¤ÊÊÑÆ°¤ÎÂç²ñ¤òÀ©¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¤É¤³¤À!?
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2024²Æ¤Î¹â¹»Ìîµå¡¦ÃíÌÜÁª¼ê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¢£¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡±É´§¤Ï¤É¤³¤Ëµ±¤¯¡©¡¡Í¥¾¡¸õÊä¹»¤ËÃíÌÜ
º£Âç²ñ¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¡¢¹Ã»Ò±à½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤È2Ç¯Ï¢Â³¥»¥ó¥Ð¥Ä½àÍ¥¾¡¤ÎÊóÆÁ³Ø±à¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¹â¹»Ìîµå³¦¤ÎÂç²£¹Ë¡¦Âçºå¶Í°þ¤Î3¹»¤À¡£
·òÂç¹âºê¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡Öµ¡Æ°ÇË²õ¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÇÁöÎÝÌÌ¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹Àï¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤ÎÀµÊá¼ê¡¦È¢»³ÍÚ¿Í¡Ê¤Ï¤³¤ä¤Þ¡¦¤Ï¤ë¤È¡Ë¤é¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÁª¼ê¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
È¢»³ÍÚ¿Í¡Ê¤Ï¤³¤ä¤Þ¡¦¤Ï¤ë¤È¡Ë·òÂç¹âºê¡¦·²ÇÏ¡¿¥Á¡¼¥à¤òº£½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥ÄÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤ÎÂç·¿Êá¼ê
¡ÖÂç¤¬¤«¤ê¤ÊÌîµå¤Çµå¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¡ÊÀÄ胗ÇîÊ¸´ÆÆÄ¡Ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡Ö¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤Î¿·¤¿¤Ê´ú°õ¤ò·Ç¤²¤ë¤¬¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¡£
º£²Æ¤Î·²ÇÏÂç²ñ½à·è¾¡¤Ç¤ÏÅ·Å¨¡¦Á°¶¶°é±Ñ¤Ë9²ó6ÅÀº¹¤òÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë»àÆ®¤ÎËö¡¢9¡Ý8¤Ç¿É¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç´Ñ½°¤ÎÍ½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤ëÀï¤¤¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¿·¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÄêÃå¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÊóÆÁ³Ø±à¤Ïº£Âç²ñ¤ÎÌÜ¶Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¸õÊä¤Ë¤âµó¤¬¤ëº£Ä«´ÝÍµ´î¡Ê¤±¤µ¤Þ¤ë¡¦¤æ¤¦¤¡Ë¤¬ºÇÂç¤ÎÃíÌÜ¡£ºÇÂ®151¥¥í¤Î³ÑÅÙ¤Î¤¢¤ë²÷Â®µå¤Ï¤Ò¤ÈÌÜ¸«¤¿¤À¤±¤Ç¡Ö¤¿¤À¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»¡ÃÎ¤Ç¤¤ë¡£ÆÈÆÃ¤Î´¶À¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¥Á¡¼¥àÆâ³°¤«¤é¡Ö¤Ä¤«¤ß¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
º£Ä«´ÝÍµ´î¡Ê¤±¤µ¤Þ¤ë¡¦¤æ¤¦¤¡ËÊóÆÁ³Ø±à¡¦Ê¼¸Ë¡¿¿ÈÄ¹188Ñ¤È¾åÇØ¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇÂ®151¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ëËÜ³ÊÇÉ±¦ÏÓ
Âçºå¶Í°þ¤Ïº£½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä½à¡¹·è¾¡¤ÇÊóÆÁ³Ø±à¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¸Ä¡¹¤ÎÇ½ÎÏ¤ÏÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²Æ¡¢¡Ö»ö¼Â¾å¤Î·è¾¡Àï¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿ÂçºåÂç²ñ½à·è¾¡¤Ç¤Ï½ÉÅ¨¡¦ÍúÀµ¼Ò¤Ë12¡Ý2¡Ê5²ó¥³¡¼¥ë¥É¡Ë¤Ç´°¾¡¤·¤¿¡£¹â¹»ÄÌ»»33ËÜÎÝÂÇ¤Î¼çË¤¤Ç¤¢¤ë¥é¥Þ¥ë¡¦¥®¡¼¥Ó¥ó¡¦¥é¥¿¥Ê¥ä¥±¤¬ÉÔ¿¶¤È¸«¤ë¤ä¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤¹Áª¼êÁØ¤Ï¶¼°Ò¤À¡£
¹Ã»Ò±à½Õ²ÆÏ¢Â³½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢´Ø¹À°ìÏº¡Ê¤»¤¡¦¤³¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë¡¢¸¶ÅÄ½ã´õ¡Ê¤Ï¤é¤À¡¦¤¢¤Ä¤¡Ë¤ÈÅêÂÇ¤Ë¼´¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤¬¤¤¤ëÀÄ¿¹»³ÅÄ¤ä2Ç¯½Õ¤«¤é¿ô¤¨¤Æ4²óÌÜ¤Î¹Ã»Ò±à¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÆ§¤à¹¥±¦ÏÓ¡¦¹âÈø¶Á¡Ê¤¿¤«¤ª¡¦¤Ò¤Ó¤¡Ë¤òÍÊ¤¹¤ë¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤âÍ×ÃíÌÜ¡£
´Ø¹À°ìÏº¡Ê¤»¤¡¦¤³¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡ËÀÄ¿¹»³ÅÄ¡¿¿ÈÄ¹186Ñ¡¢ºÇÂ®152¥¥í¤Î±¦ÏÓ¡£ÊÑ²½µå¤â±Ô¤¤
¹âÈø ¶Á¡Ê¤¿¤«¤ª¡¦¤Ò¤Ó¤¡Ë¹ÎÍ¡¦¹Åç¡¿2Ç¯À¸¤Î½Õ¤«¤é¿ô¤¨¤Æ4²óÌÜ¤Î¹Ã»Ò±à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÆ§¤à¹¥±¦ÏÓ
¶å½£ÃÏ¶èÆâ¤ÇÆÍ½Ð¤·¤¿¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¤ë¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤ä¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¤ÏÀÄ¿¹»³ÅÄ¤ËÇÔ¤ì¤Æ½éÀïÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤·¤Ö¤È¤¯Ç´¤ê¶¯¤¤Ìîµå¤¬¤Ç¤¤ëµþÅÔ¹ñºÝ¤â¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¥»¥ó¥Ð¥ÄÉÔ½Ð¾ìÁÈ¤Ç¤Ï¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì¸õÊä¤ÎÀÐÄÍÍµØ¹¡Ê¤¤¤·¤Å¤«¡¦¤æ¤¦¤»¤¤¡Ë¤é¶¯ÂÇ¼Ô¤òÍÊ¤¹¤ë²ÖºéÆÁ±É¡Êºë¶Ì¡Ë¡¢Æ£ÅÄÎ°À¸¡Ê¤Õ¤¸¤À¡¦¤ê¤å¤¦¤»¤¤¡Ë¡¢Ê¡ÅÄÂóæÆ¡Ê¤Õ¤¯¤À¡¦¤¿¤¯¤È¡Ë¤Îº¸±¦ÆóËç´ÇÈÄ¤òÍÊ¤¹¤ëÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¡¢ÏÂ²Î»³Âç²ñ·è¾¡¤Þ¤Ç4»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Î¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á¤È°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÎÏ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤â³Ú¤·¤ß¤À¡£
¢£¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡¡¿ÈÄ¹190cmÁ°¸å¤ÎÂç·¿Åê¼ê¤ËÃíÌÜ
ÆüËÜ¿Í¤ÎÂÎ³Ê¤¬²¤ÊÆ¤Î¿å½à¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤«¡¢º£¤ä¿ÈÄ¹180ÑÂæ¤Î¹â¹»µå»ù¤Ç¤â¡ÖÂç·¿Áª¼ê¡×¤È¤Ï¤¤¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯¤ÏÁ´¹ñ¤Ç190ÑÁ°¸å¤ÎÍË¾Åê¼ê¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Âç²ñ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó±¦ÏÓ¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ëº£Ä«´ÝÍµ´î¤Ï188Ñ¡£¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤Î¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¡¦Æ£ÅÄÎ°À¸¤À¡£198Ñ¤Î¾åÇØ¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Î¾¿Æ¾ù¤ê¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢ÏÓ¤Î¿¶¤ê¤Î¶ºÀµ¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹¥Åê¼ê¤òÊ£¿ôÍÊ¤¹¤ëÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤Ë¤Ï197Ñ¡¢104Ô¤È½Ä¤Ë¤â²£¤Ë¤âÂç¤¤ÊÃæÀ¾Î°µ±Ìð¡Ê¤Ê¤«¤Ë¤·¡¦¤ë¤¤ä¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£º£²Æ¤Ï¥ê¥ê¡¼¥ÕÃæ¿´¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¼«¸ÊºÇÂ®¤Î149¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÂç·¿Áª¼ê¡áÉÔ´ïÍÑ¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¸½¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Î½Ð¸½°Ê¹ß¤ÏÇö¤ì¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡£Æ£ÅÄ¤â¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï¥Ç¥«¤¤¤«¤éÆ°¤±¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï·ù¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È½ÓÉÒÀ¤òÍÜ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¢£¥Ý¥¤¥ó¥È£¡¡ÍèÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¡¢2Ç¯À¸¥¹¥¿¡¼¤ËÃíÌÜ
º£Âç²ñ¤Ë¤Ï2025Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÀïÀþ¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤½¤¦¤Ê2Ç¯À¸¤ÎÍË¾Åê¼ê¤¬Â¿¤¤¡£Ãæ¤Ç¤â¿¹ÍÛ¼ù¡Ê¤â¤ê¡¦¤Ï¤ë¤¡¿Âçºå¶Í°þ¡Ë¡¢Ê¡ÅÄÂóæÆ¡ÊÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ë¡¢ÀÐ³À¸µµ¤¡Ê¤¤¤·¤¬¤¡¦¤²¤ó¤¡¿·òÂç¹âºê¡Ë¡¢µÜÆâ¾Ä¸ã¡Ê¤ß¤ä¤¦¤Á¡¦¤·¤ç¤¦¤´¡¿ÃæµþÂçÃæµþ¡¦°¦ÃÎ¡Ë¤Î4±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥°4¡×¤È¸Æ¤Ó¤¿¤¤¹¥ÁÇºà¤À¡£
¿¹¤Ï¥×¥í¥¹¥«¥¦¥È¤Î´Ö¤ÇÁá¤¯¤â¡Ö¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÍÎÏ¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬µó¤¬¤ë¤Û¤É¤Î°ïºà¡£190Ñ¡¢86Ô¤È¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤ÆùÂÎ¤Ç¡¢ºÇÂ®151¥¥í¤Î²÷Â®µå¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤é¡Ö¥Ô¥¹¥È¥ë¤ÎÃÆ´Ý¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²Æ¤ÎÂçºåÂç²ñ·è¾¡¤Ç¤Ï15Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¤Ç¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¹ ÍÛ¼ù¡Ê¤â¤ê¡¦¤Ï¤ë¤¡ËÂçºå¶Í°þ¡¿190Ñ¡¢86Ô¤Î¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤ÆùÂÎ¤ÇºÇÂ®151¥¥í¤ò¸Ø¤ë
Ê¡ÅÄ¤ÏÌÀÀÐ¥Ü¡¼¥¤¥º¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤«¤é¿ÀÆàÀî¤Ø¤È¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿ËÜ³ÊÇÉ±¦ÏÓ¡£ºÇÂ®150¥¥í¤Î²÷Â®µå¤ÏÂÇ¼Ô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²ÃÂ®¤¹¤ëÂÎ´¶¤Îµå¼Á¤Ç¥×¥í¤Î¥¹¥«¥¦¥È¹¥¤ß¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ê¤É¤ÎÊÑ²½µå¤ÎÀºÅÙ¤â¹â¤¤¡£
ÀÐ³À¤Ï¿ÈÄ¹177Ñ¤È4¿Í¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¥µ¥¤¥º¤Ï¾®¤µ¤¤¤¬¡¢ºÇ¹âµåÂ®¤Ï154¥¥í¤ÈÀ¤Âå¥È¥Ã¥×¤ò¤Ò¤¿Áö¤ë¡£º£½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä·è¾¡¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢8²ó1¼ºÅÀ¤È½éÀ©ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï¸Î¾ã¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¤¬¡¢2Ç¯À¸º¸ÏÓ¡¦º´Æ£Î¶·î¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤ê¤å¤¦¤¬¡Ë¤È¤ÎÆóËç´ÇÈÄ¤ÏÍèÇ¯¤Þ¤Ç¹Ã»Ò±à¤ÎÌ¾Êª¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
µÜÆâ¤Ï¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Âç·¿±¦ÏÓ¤À¡£193Ñ¤Î¹â¿ÈÄ¹¤«¤éºÇÂ®149¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤¸¤ëÌ¤´°¤ÎÂç´ï¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤ËºÇÂ®149¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿3Ç¯À¸º¸ÏÓ¤ÎÃæ°æÍÚ¼¡Ïº¡Ê¤Ê¤«¤¤¡¦¤è¤¦¤¸¤í¤¦¡Ë¤é¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£²Æ¤ÏÅÐÈÄµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«¡£¢£¥Ý¥¤¥ó¥È¤¡¡ÄãÈ¿È¯¥Ð¥Ã¥ÈÂÐ±þ¤ÎÂÇ¼Ô¤ËÃíÌÜ
º£½Õ¡¢¹â¹»Ìîµå³¦¤ÇÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤ÎÈ¿È¯·¸¿ô¤òÍÞ¤¨¤¿¡ÖÄãÈ¿È¯¥Ð¥Ã¥È¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¡£½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¤ÏÂç²ñ31»î¹ç¤Ç½Ð¤¿ËÜÎÝÂÇ¿ô¤¬¤ï¤º¤«3ËÜ¡Ê¤¦¤Á¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ËÜÎÝÂÇ1ËÜ¡Ë¡£23Ç¯¤Î12ËÜ¡¢22Ç¯¤Î18ËÜ¤Ë¤Ï±ó¤¯µÚ¤Ð¤º¡¢³°Ìî¼ê¤¬Á°´ó¤ê¤Ë¼é¤ë¥Á¡¼¥à¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¹â¹»À¸¤Ï´·¤ì¤ë¤Î¤âÁá¤¤¡£º£¤ÏÄãÈ¿È¯¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¤³¤Ê¤¹Áª¼ê¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Î¼çË¤¡¦¸¶ÅÄ½ã´õ¤Ïº£²Æ¤ÎÀÄ¿¹Âç²ñ½à¡¹·è¾¡¡¦È¬¸Í³Ø±¡¸÷À±¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç2ÂÇÀÊÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£170Ñ¡¢97Ô¤ÎÂÎ·Á¤Ï¡¢ÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¡Ø¥É¥«¥Ù¥ó¡Ù¡Ê¸¶ºî¡¦¿åÅç¿·»Ê¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦»³ÅÄÂÀÏº¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡£
Áá°ðÅÄ¼Â¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤Î±§Ìî¿¿¿ÎÏ¯¡Ê¤¦¤Î¡¦¤·¤ó¤¸¤í¤¦¡Ë¤Ï¹â¹»ÄÌ»»64ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤ëº£Âç²ñ¤ÎÃíÌÜ¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¹â¹»À¸¤Ê¤¬¤éÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£º£²Æ¤ÎÀ¾ÅìµþÂç²ñ¤Ç¤â2ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¶á¤Ï±§Ìî¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¡ÖÄãÈ¿È¯¤è¤êÌÚÀ½¤Î¤Û¤¦¤¬¿¶¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¸ì¤ë¹â¹»µå»ù¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤Ï²¿¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬ÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤«¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢£¥Ý¥¤¥ó¥È¥¡¡¿·µì¤ÎºØÆ£Í¤¼ù¤ËÃíÌÜ
°ìºòÇ¯¤ÏÅìËÌÀª¤È¤·¤Æ½é¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¡¢ºòÇ¯¤ÏÁ´¹ñ½àÍ¥¾¡¤È¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿ÀçÂæ°é±Ñ¡ÊµÜ¾ë¡Ë¡£¤À¤¬¡¢º£²Æ¤Ï¿ÈÄ¹193Ñ¤Î¹äµå±¦ÏÓ¡¦»³¸ýÎ÷²¦¤òÍÊ¤·¤Ê¤¬¤éµÜ¾ëÂç²ñ·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²¦¼Ô¤òÅÝ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÀ»ÏÂ³Ø±à¡ÊµÜ¾ë¡Ë¡£ÀçÂæ°é±ÑÀï¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿¤Î¤ÏÇØÈÖ¹æ10¤ÎºØÆ£Í¤¼ù¡Ê¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤æ¤¦¤¡Ë¡£2006Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç"¥Ï¥ó¥«¥Á²¦»Ò"¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡¢ºØÆ£Í¤¼ù¡ÊÅö»þ¡¦Áá°ðÅÄ¼Â¡Ë¤ÈÆ±À«Æ±Ì¾¤Î±¦Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢À»ÏÂ³Ø±à¤ÎºØÆ£¤Ï±¦¤Î¥µ¥¤¥É¥Ï¥ó¥É¤ÇÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ëÅêµå¤ò»ý¤ÁÌ£¤Ë¤¹¤ë¡£
·è¾¡Àï¤Î»î¹ç¸å¤Ë¤ÏÊóÆ»¿Ø¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ç´é¤ò¿¡¤¯ÄÁ¸÷·Ê¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£"ËÜ²È"¤Ç¤¢¤ëºØÆ£Í¤¼ù¤Ï¡ØÇ®Æ®¹Ã»Ò±à¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤À¤±¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ç"¿·µì¥Ï¥ó¥«¥Á²¦»Ò"¤ÎÂÐÌÌ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¶½Ì£¿¼¤¤¡£
¢£¥Ý¥¤¥ó¥È¦¡¡"¶âÇÀÀûÉ÷"ºÆ¤Ó¡¢µÈÅÄÄï¤ËÃíÌÜ
2018Ç¯¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï"¶âÇÀÀûÉ÷"¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤¿¡£¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¡¦µÈÅÄµ±À±¡Ê¸½¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬»â»ÒÊ³¿×¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¡¢²¼ÇÏÉ¾¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¶âÂÇÀ¡Ê½©ÅÄ¡Ë¤¬·è¾¡Àï¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£¤¢¤ì¤«¤é6Ç¯¡¢µÈÅÄ¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ëµÈÅÄÂçµ±¡Ê¤è¤·¤À¡¦¤À¤¤¤¡Ë¤¬2Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é¥¨¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½»þÅÀ¤ÇºÇÂ®145¥¥í¤ËÃ£¤·¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¡Ö·»°Ê¾å¡×¤ÈÉ¾È½¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÉð´ï¤Ë¤¹¤ë¡£¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë²¼È¾¿È¤ÈÉé¤±¤º·ù¤¤¤ÊÀ³Ê¤Ï·»¾ù¤ê¤À¡£
µÈÅÄÂçµ±¡Ê¤è¤·¤À¡¦¤¿¤¤¤¡Ë¶âÂÇÀ¡¦½©ÅÄ¡¿2018Ç¯¤Ëü¥¶âÇÀÀûÉ÷ü¥¤òµ¯¤³¤·¤¿µÈÅÄµ±À±¤ÎÄï¡£2Ç¯À¸¤Ë¤·¤Æ¥¨¡¼¥¹¤òÃ´¤¦
6Ç¯Á°¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¡¢ÊÒÉ¨¤òÆÍ¤¤¤Æ¤µ¤ä¤«¤éÅá¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¤·¤°¤µ¤ò¤¹¤ë¡Ö»ø¥Ý¡¼¥º¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Âçµ±¤â½©ÅÄÂç²ñ¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Î郄¶¶²ÂÍ¤¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤±¤¤¤¹¤±¡Ë¤È¼¨¤·¹ç¤ï¤»¤Æ"¥·¥ã¥¡¼¥ó"¤È»ø¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢郄¶¶¤â¤Þ¤¿2018Ç¯¹Ã»Ò±à½àÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î郄¶¶Í¤Êå¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥É¥é¥ÞÀ¤â¶Ã°ÛÅª¤À¡£
¢£¥Ý¥¤¥ó¥È§¡¡ÃÏÊýÂà²ñ¤Ç¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤ó¤À¥Á¡¼¥à¤ËÃíÌÜ
º£²Æ¤Î»³ÍüÂç²ñ½à¡¹·è¾¡¡¦ÆüËÜ¹Ò¶õÂÐÄëµþ»°¤Ç¡Ö»ö·ï¡×¤Ïµ¯¤¤¿¡£Æ±ÅÀ¤Î9²óÎ¢¡¢2»àËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÆüËÜ¹Ò¶õ¤ÎÂÇ¼Ô¤¬¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤ËÈ´¤±¤ëÂÇµå¤òÊü¤Ä¡£Ã¯¤¬¤É¤¦¸«¤Æ¤â¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢ÇÔÀï¤ò¸ç¤Ã¤¿Äëµþ»°¤Î°ìÉô¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Çµã¤Êø¤ì¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¿³È½¤«¤é¡Ö¥¢¥¦¥È¡×¤ÎÈ½Äê¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Î°ìÎÝÁö¼Ô¡¦±«µÜ±ÑÅÍ¡Ê¤¢¤á¤ß¤ä¡¦¤¨¤¤¤È¡Ë¤¬´î¤Ó¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢ÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤òÆ§¤àÁ°¤Ë´¿´î¤ÎÎØ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤òÄëµþ»°¤Î¼éÈ÷¿Ø¤¬¸«Æ¨¤µ¤º¡¢ÆóÎÝ¤Ç¥Õ¥©¡¼¥¹¥¢¥¦¥È¡£¥µ¥è¥Ê¥é¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ë¤È¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬Æñ¤·¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¥É¥é¥Þ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£±äÄ¹11²óÎ¢¡¢Àè¤Û¤É¤Î±øÌ¾ÊÖ¾å¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë±«µÜ¤¬Æ±ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ä¡£ºÇ¸å¤Ï²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤ÇÆüËÜ¹Ò¶õ¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ï»³ÍüÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¹Ã»Ò±à¤Ø¡£¡Ö¾¡Éé¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¸¤¤¿¶µ·±¤òÆÀ¤¿ÆüËÜ¹Ò¶õ¤¬À»ÃÏ¤Ç¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤ò¸«¤»¤ë¤«¡£
¢£¥Ý¥¤¥ó¥È¨¡¡´ÆÆÄ²òÇ¤¤ÎµÕ¶¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¤¿¥Á¡¼¥à¤ËÃíÌÜ
»°½Å¸©¤Î¹â¹»Ìîµå³¦¤Ç¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£6·îÃæ½Ü¤Ë¸øÎ©¤Î¶¯¹ë¹»¤Ç¤¢¤ë¸ÖÌî¡Ê¤³¤â¤Î¡Ë¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó´ÆÆÄ¤¬ÂÎÈ³¡¦ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸ÖÌî¤Ò¤È¶Ú¤Ç¡¢À¾Í¦µ±¡Ê¸½¡¦ºå¿À¡Ë¡¢²¬ÎÓÍ¦´õ¡Ê¸½¡¦ÃæÆü¡Ë¤é¤ò°é¤Æ¾å¤²¤¿»Ø´ø´±¤ÎÎ¥Ã¦¡£Àº¿ÀÅªÆ°ÍÉ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ãæ¡¢¸ÖÌî¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÎÏ¶¯¤¯Àï¤¤È´¤¯¡£°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë2Ç¯À¸º¸ÏÓ¡¦±ÉÅÄ¿Í°©¡Ê¤¨¤¤¤À¡¦¤È¤¢¡Ë¤Î¹¥Åê¤â¤¢¤Ã¤Æ16Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¤Î¹Ã»Ò±à¹Ô¤¤ò·è¤á¤¿¡£
Âå¤ï¤ê¤Ë´ÆÆÄ¤Ë½¢¤¤¤¿¿¹ÅÄÎ¼ÂÀ´ÆÆÄ¤Ïºò½©¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø²¼Ñî¾åµå»ù¡Ù¡ÊTBS¡Ë¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤µ¤ì¤ëÇò»³¹â¹»¤Ç¤Î»ØÆ³Îò¤â¤¢¤ë¡£¶µ°éº¤Æñ¹»¤À¤Ã¤¿Çò»³¤Çº¬µ¤¶¯¤¯»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬Áª¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ØÆ³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¿¹ÅÄ´ÆÆÄ¤Î»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö²¼Ñî¾å¡×¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¢£¥Ý¥¤¥ó¥È©¡¡ÌÔ½ë²¼¡¢±¢¤Ç»Ù¤¨¤ë¿³È½¤ÎÅØÎÏ¤ËÃíÌÜ
¶áÇ¯¤Ï¹â¹»Ìîµå¤ÎÈ½Äê¤ò½ä¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¥Í¥Ã¥È³¦¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£º£²Æ¤âÀéÍÕÂç²ñ·è¾¡¤ÎÌÚ¹¹ÄÅÁí¹çÂÐ»ÔÎ©Á¥¶¶¤Ç¼éÈ÷Ë¸³²¤ò½ä¤ëÈ½Äê¡¢Åçº¬Âç²ñ½à·è¾¡¤ÎÂç¼Ò¡Ê¤¿¤¤¤·¤ã¡ËÂÐ³«À±¤Ç¤Ï»°ÎÝÁö¼Ô¤Ø¤Î¥¿¥Ã¥Á¤ò½ä¤ëÈ½Äê¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¿³È½¤â¿Í¤Î»Ò¡£ÅöÁ³¡¢¥ß¥¹¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¹â¹»Ìîµå³¦¤Ï¿¼¹ï¤Ê¡Ö¿³È½ÉÔÂ¡×¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ë¿³È½·Ð¸³¼Ô¤Ï¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë¤º¤Ö¤È¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹â¹»Ìîµå¤Î¿³È½¤Ê¤ó¤ÆÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
ËÜ¶È¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Æ»î¹çÆüÄø¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¸í¿³¤Î¶²ÉÝ¤Ë¤ª¤Ó¤¨¡¢¤Û¤Ü¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç¿³È½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¿³È½¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¹â¹»Ìîµå³¦¤Ç¤â¥Ó¥Ç¥ªÈ½Äê¤ÎÆ³Æþ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë»þ´ü¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¥Ý¥¤¥ó¥Èª¡¡½é¤ÎÆ³Æþ¡£Ä«Í¼2ÉôÀ©¤ËÃíÌÜ
¶áÇ¯¡¢²Æ¤Î¹â¹»Ìîµå¤Î»î¹çÃæ¤ËÂ¤ò¤Ä¤ë¤Ê¤É¡¢Ç®Ãæ¾É¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤ëÁª¼ê¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿¼¹ï¤Ê½ë¤µÂÐºö¤È¤·¤ÆÂÇ¤¿¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê°ì¼ê¤Ï¡Ö2ÉôÀ©¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÄÌ¾ï¤Ê¤é3»î¹ç¤òÂ³¤±¤ë¤È¤³¤í¡Ö¸áÁ°¤ÎÉô¡×¤Î2»î¹ç¡¢¡ÖÍ¼Êý¤ÎÉô¡×¤Î1»î¹ç¤ËÊ¬¤±¤Æ³«»Ï¡£¹ó½ë»þ´ÖÂÓ¤Ç¤Î»î¹ç¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áª¼ê¤ÎÂÎÄ´¤ò¼é¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£2ÉôÀ©¤Ï8·î7Æü¤Î³«ËëÆü¤«¤é¤Î3Æü´Ö»î¸³Åª¤Ë±¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ2ÉôÀ©¤Ï¿·¤¿¤Ê¹Ã»Ò±à¤ÎÊ¸²½¤È¤·¤Æº¬¤Å¤¯¤Î¤«¡£
º£Âç²ñ¤Ï8·î7Æü¤«¤é17Æü´Ö³«ºÅÍ½Äê¡£ÄãÈ¿È¯¥Ð¥Ã¥È¡¢È½ÄêÊýË¡¡¢¹ó½ëÂÐºö¡¢Îò»ËÅª¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤½¤¦¤Êº£Âç²ñ¤òÀ©¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¤É¤³¤À!?
¼èºà¡¦Ê¸¡¿µÆÃÏ¹â¹°¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò