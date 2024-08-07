¥µ¥ó¥¿¥Ê¤¬Éüµ¢½éÀï¤«¤é´ÓÏ½¥Þ¥ë¥Á¡õ¼ó°ÌÂÇ¼ÔºÆÉâ¾å¡¡Ê¿¾¾»á¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¢¡ ¹âÌÚ»á¡Ö¥µ¥ó¥¿¥Ê¤¬¤Ò¤È¤êÆþ¤ë¤À¤±¤Ç°ã¤¦¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ïºå¿À¤Ë5¡Ý4¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£¤³¤ÎÆü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿9Ï¢Àï¤Î½éÀï¤òÀ©¤·¡¢Ï¢ÇÔ¤ò¡Ö2¡×¤Ç»ß¤á¤¿¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥ÈÂÇÀþ¤Ï1¡Ý3¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó¡¢º¸ÂÎ¢¤Î±ê¾É¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿ÀèÆ¬¤Î5ÈÖ¥É¥ß¥ó¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤¬±¦Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢6ÈÖ¡¦ÂÀÅÄ¸¸ã¤âº¸Á°ÂÇ¤ÇÂ³¤Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£¤³¤³¤Ç7ÈÖ¤Î»³ÅÄÅ¯¿Í¤¬º¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ØÃåÃÆ¤¹¤ë9¹æ3¥é¥ó¤òÊü¤Á4¡Ý3¤ÈµÕÅ¾¤·¤¿¡£8²ó¤Ë»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢9²ó¤ÏÂåÂÇ¡¦ÁýÅÄ¼î¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤Ê¤É¤ÇÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¡¢4ÈÖ¡¦Â¼¾å½¡Î´¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤Ï1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î6²ó¤«¤é·ÑÅê¤ËÆþ¤ë¤â¡¢8²ó¤Ï4ÈÖ¼ê¤Î»³ËÜÂçµ®¤¬°ì»à¤«¤é»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢°ì»à°ìÎÝ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Õ¤·¤¿5ÈÖ¼ê¤ÎÌÚß·¾°Ê¸¤¬Æ±ÅÀÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£ÌÚß·¤Ï¤Ê¤ª¤â°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÈµÕÅ¾¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¤â¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤Î°ìÂÇ¤Ïµö¤µ¤º»î¹ç¤ÏºÇ½ª²ó¤Ø¡£9²ó¤Ï5ÈÖ¼ê¤Î¾®ß·Îç»Ë¤¬3¼ÔËÞÂà¤Ç¥¼¥í¤ò¹ï¤ß¡¢Â¼¾å¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡6ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Éüµ¢½éÀï¤ÇÂ¨¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¥µ¥ó¥¿¥Ê¤ÎÆ¯¤¤ËÃíÌÜ¡£2²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï8ÈÖ¡¦ÃæÂ¼ÍªÊ¿¤ÎÆ±ÅÀÅ¬»þÂÇ¤ò¸Æ¤Öº¸Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¡¢4²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï»³ÅÄ¤ÎµÕÅ¾3¥é¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤°±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ2ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£º£µ¨ÄÌ»»¤ÎÂÇÎ¨¤Ï.318¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ºÆ¤Ó¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÂÇÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡²òÀâ¼Ô¤ÎÊ¿¾¾À¯¼¡»á¤Ï¥µ¥ó¥¿¥Ê¤ÎÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄ¹ÂÇ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¾å¾ºµ¤ÇÛ¤ò»¡ÃÎ¡£ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤¿¹âÌÚË»á¤Ï¡Öºå¿À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ø¤¢¤È3»î¹çÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤È¸×ÅÞ¤Î¿´Ãæ¤òÂåÊÛ¤·¤Ä¤Ä¡¢Ê¿¾¾»á¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ö¥µ¥ó¥¿¥Ê¤¬¤Ò¤È¤êÆþ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â´Þ¤á°ã¤¦¡×¤È¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎºÇ²¼°Ì¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ïºå¿À¤Ë5¡Ý4¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£¤³¤ÎÆü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿9Ï¢Àï¤Î½éÀï¤òÀ©¤·¡¢Ï¢ÇÔ¤ò¡Ö2¡×¤Ç»ß¤á¤¿¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥ÈÂÇÀþ¤Ï1¡Ý3¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó¡¢º¸ÂÎ¢¤Î±ê¾É¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿ÀèÆ¬¤Î5ÈÖ¥É¥ß¥ó¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤¬±¦Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢6ÈÖ¡¦ÂÀÅÄ¸¸ã¤âº¸Á°ÂÇ¤ÇÂ³¤Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£¤³¤³¤Ç7ÈÖ¤Î»³ÅÄÅ¯¿Í¤¬º¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ØÃåÃÆ¤¹¤ë9¹æ3¥é¥ó¤òÊü¤Á4¡Ý3¤ÈµÕÅ¾¤·¤¿¡£8²ó¤Ë»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢9²ó¤ÏÂåÂÇ¡¦ÁýÅÄ¼î¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤Ê¤É¤ÇÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¡¢4ÈÖ¡¦Â¼¾å½¡Î´¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¤¿¡£
¡¡6ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Éüµ¢½éÀï¤ÇÂ¨¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¥µ¥ó¥¿¥Ê¤ÎÆ¯¤¤ËÃíÌÜ¡£2²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï8ÈÖ¡¦ÃæÂ¼ÍªÊ¿¤ÎÆ±ÅÀÅ¬»þÂÇ¤ò¸Æ¤Öº¸Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¡¢4²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï»³ÅÄ¤ÎµÕÅ¾3¥é¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤°±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ2ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£º£µ¨ÄÌ»»¤ÎÂÇÎ¨¤Ï.318¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ºÆ¤Ó¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÂÇÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡²òÀâ¼Ô¤ÎÊ¿¾¾À¯¼¡»á¤Ï¥µ¥ó¥¿¥Ê¤ÎÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄ¹ÂÇ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¾å¾ºµ¤ÇÛ¤ò»¡ÃÎ¡£ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤¿¹âÌÚË»á¤Ï¡Öºå¿À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ø¤¢¤È3»î¹çÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤È¸×ÅÞ¤Î¿´Ãæ¤òÂåÊÛ¤·¤Ä¤Ä¡¢Ê¿¾¾»á¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ö¥µ¥ó¥¿¥Ê¤¬¤Ò¤È¤êÆþ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â´Þ¤á°ã¤¦¡×¤È¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎºÇ²¼°Ì¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù