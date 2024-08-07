¡Ú¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¡Û³«¿´Æá £²Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶ä¤âàÄÌ²áÅÀá 15ºÐ¤¬¸«¿ø¤¨¤ë¡ÖËÙÊÆÍºÅÍ¥¯¥é¥¹¡×¤ÎÂçÌîË¾
¡¡¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÄÌ²áÅÀ¤À¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ñ¡¼¥¯·è¾¡¡Ê£¶Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡¢¥³¥ó¥³¥ë¥É¹¾ì¡Ë¤Ç¡¢³«¿´Æá¡Ê£±£µ¡á£×£È£Ù£Ä£Á£È¡¡£Ç£Ò£Ï£Õ£Ð¡Ë¤Ï£¹£²¡¦£¶£³ÅÀ¤Ç£²°Ì¡£Á°²ó¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤ËÂ³¤¡¢£²Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡££±£²ºÐ£±£±¤«·î¤ÇÆüËÜÁª¼êºÇÇ¯¾¯¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¤«¤é£³Ç¯¡£À¤³¦¤«¤é¡Ö¥°¥é¥¤¥ó¥É¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÆ»»º»Ò¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥°¤ÊàÌîË¾á¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£
¡¡³«¤¬£²ÅÙÌÜ¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¿Ê²½¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¤«¤é¿ÈÄ¹¤¬Ìó£²£°¥»¥ó¥Á¿¤Ó¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï£±£·£°¥»¥ó¥Á¤ËÅþÃ£¡£ÂÎ½Å¤âÁý¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Áý²Ã¤·¡¢µ»¤ÎÆñÅÙ¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£·è¾¡¤Ï£³°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª£³ËÜÌÜ¤Î¥é¥ó¤Ç¡¢ÈÄ¤ÎÀèÃ¼¤Ç¥³¡¼¥¹±ï¤ò³ê¤ëÆÀ°Õµ»¤Î¡Ö¥Î¡¼¥º¥°¥é¥¤¥ó¥É¡×¤òÈäÏª¡£½ç°Ì¤ò£²°Ì¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
¡¡²ñ¿´¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢±éµ»¸å¤Ï¼«Á³¤È¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¤ï¤º¤«£°¡¦£µ£µÅÀº¹¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤¹¤â¡¢¸å²ù¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£¡Ö¼«Ê¬¤Îº£²ó½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Æ¡¢¥á¥À¥ë¤â¼è¤ì¤¿¡£²áµî¥¤¥Á¤¦¤ì¤·¤¤Âç²ñ¡£º£²ó¤Ï¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÍè¤¿¡£Á´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Æ¼è¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Åìµþ¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Ì¾Á°¤Î¡Ö¿´Æá¡×¤ÏÊì¿Æ¤¬¹¥¤¤Ê¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£¿¿²Æ¤Îº×Åµ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ë¿»Æ©¡£¤½¤ó¤Ê³«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸ÞÎØ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤Ï½ª¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¶¥µ»¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤Î°ìÈÖÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤ÎÄÌ²áÅÀ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤«¤Ê¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¶¥µ»¤È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÎ¾ÌÌ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹Í¤¨¤À¡£
¡¡¤½¤Î³«¤ÏÂç²ñÁ°¤Î¼èºà¤Ç¡¢¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Àè¤Ë¸«¿ø¤¨¤ëÁÔÂç¤ÊÌ´¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥Ã¥¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ä¤¤¤¿¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥â¥Ç¥ë¡Ê¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Ç¥Ã¥¡Ë¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ°ìÈÖÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë²È¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ç¸ÞÎØ£²Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ËÙÊÆÍºÅÍ¡Ê£²£µ¡á»°°æ½»Í§£Ä£Ó¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¤Ï¡¢¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ç¥Ã¥¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£´Ç¯¸å¤Î¸ÞÎØ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¼«Âð¤ò¹½¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆ°²è»£±Æ¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÌÌ¤Ç¤âÀªÎÏÅª¤Ë³èÆ°¡£³«¤ËÌÀ¤ë¤¤Æ»¶Ú¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³«¤â¡ÖÂç²ñ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤â¤â¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥±¡¼¥È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡Ö£Ø¥²¡¼¥à¡×¤ä¸ÞÎØ¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë³«¤À¤¬¡¢¸¶ÅÀ¤Ïº£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤ÏÅØÎÏ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤âÂç»ö¤À¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¤·¤ß¤Ä¤ÄÅØÎÏ¤â¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡ÊÃÏ¸µ¤Î¡ËËÌ³¤Æ»¤Ëµ¢¤Ã¤¿»þ¤ÏÂç²ñ¤Ë½Ð¤¹µ»¤ä¿·¤·¤¤µ»¤ò½¸Ãæ¤·¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÀäÂÐ³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç³ê¤Ã¤¿¤ê¡¢³Ú¤·¤¤¥¹¥±¡¼¥È¤â¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®ÎÌ¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¡£¼«¿È¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ÉÈëÌ©¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿ºÐ¤Î¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£