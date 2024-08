ジョンズ・ホプキンス大学高等国際関係大学院の教授であるセス・カプラン氏が、若者のメンタルヘルス問題を解決するには「現実世界のコミュニティ」が必要であると訴えました。The Upstream Cause of the Youth Mental Health Crisis is the Loss of Communityhttps://www.afterbabel.com/p/the-upstream-cause-of-the-youth-mental

若者のメンタルヘルス状況が悪化している原因について、しばしば「遊びの減少」「幼少期にスマートフォンが存在していること」「コミュニティの喪失」という3つが候補に挙げられます。カプラン氏はこれら3つの原因について、「遊びの減少」や「スマートフォン依存の害」は「コミュニティの喪失」によって引き起こされており、「コミュニティの喪失」こそが根本的な原因であると訴えています。カプラン氏は「コミュニティ」という言葉が指すものについて、下記のように説明しました。・重なり合い、感情に満ちた連想や関係が交差し、互いに強化し合う網・共有された価値観、規範、目標の集合、つまり統一と制約をもたらす共通の文化・理想的には共通の歴史と物語、そして相互依存の認識に基づいた共通のアイデンティティ・グループ、その過去、そして未来を祝う共通の儀式・高い信頼度・高いレベルのコミットメント、退出の選択肢が限られているか退出コストが高い・グループの意思決定を導く共通の権威者を認識し、尊重すること・さまざまなメンバーを橋渡しし、結び付けるキーストーンとなるアクターと組織・お金、時間、専門知識などグループに補完的な価値のあるものを提供できる多様なスキルと個性・グループが理想的に模倣すべき、または少なくとも目指すべき文化的行動を示すロールモデル・同じアイデンティティや場所を共有するすべてのメンバーを積極的に取り込み、高度な包括性を示すこと・道徳的説得を通じて特定の行動規範を強く奨励し、必要に応じて不正行為を処罰する能力リストからうかがえるように、コミュニティに帰属することは安全やサポートなどと引き換えに自由の一部を放棄することであり、現代人にとって自由の放棄は受け入れにくいものであるためコミュニティを作るのが難しくなっているとのこと。子どもの知識や態度は大人から直接教えられるのではなく、学校や近隣で出会う人々との交流の中で育まれます。例えば近所の大人と年上の子どもがお互いに親切さや寛大さ、責任感を示すとき、子どもたちは目指すべき規範がどのようなものなのかを学ぶことができます。カプラン氏は地域に基づいたコミュニティは「永続的でしっかりしている」ものであり、SNSなどによるオンラインのコミュニティで代替できるものではないと指摘。オンラインコミュニティは助けが必要な時に役立つとは限らず、弱っている時に守ってくれることもありません。また、地域のコミュニティがもたらす困ったときに安心できる毛布のような役割を果たす密な社会的つながりのネットワークや、非公式で支え合う日常的な交流を広げることもオンラインコミュニティではほとんど不可能です。もちろん、だからといってオンラインコミュニティが無価値というわけではなく、オンラインの関係が現実世界の人間関係やグループを強化することがあったり、オンラインでなければ出会うことのない人々を結びつけたりするという利点があります。カプラン氏は「それぞれのコミュニティが提供するものは代替不可能であり、それらの限界を明確に認識する必要がある」と述べました。カプラン氏はさらに、「あなたが親であり、子供たちを巻き込むコミュニティに参加したり、コミュニティを構築したりしたい場合」と前置きした上で、「社会的な豊かさに基づいて住む場所を選ぶこと」「近所の組織や活動に参加したり、地元の人々が集まる場所で時間を過ごすこと」「学校、図書館、地元の企業などの組織を活用して近隣コミュニティを構築すること」の3つが大切だと説いています。若者のSNS利用について議論を深めることも大切ですが、議論の際には地域のコミュニティの強さを認識することが重要です。カプラン氏は「子どもたちが現実世界の対面での関係をしっかりと構築していれば、仮想世界にのめり込む可能性を減らすことができ、メンタルヘルスで危機的な状況に陥りにくくなる」とブログをまとめました。