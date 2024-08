韓国の6人組ガールズグループ・IVEが、9月7日に開催される『第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER』(さいたまスーパーアリーナ)にメインアーティストとして出演することが決定した。ファッションイベントに出演するのは、今回が初めてとなる。2021年12月1日に韓国でデビューしたIVEは、ユジン、ガウル、レイ、ウォニョン、リズ、イソからなる6人組。2022年10月19日に「ELEVEN -Japanese ver.-」で日本デビューし、同年末には「第73回NHK紅白歌合戦」に初出場した。

現在初のワールドツアー中で、そのファイナル公演『IVE THE 1ST WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I HAVE’ IN JAPAN』を9月4日&5日に東京ドームで開催予定。昨年10月かららスタートし、全19ヶ国を巡る大規模ワールドツアーを完走した直後に、TGCのランウェイに降臨する。■『第39回 TGC 2024 A/W』出演者※50音順(8月7日時点)メインモデル:嵐莉菜、アリアナさくら、安斉星来、池田美優、大峰ユリホ、岡崎紗絵、香川沙耶、加藤ナナ、茅島みずき、川口ゆりな、菊池日菜子、雑賀サクラ、桜井玲香、鈴木ゆうか、せいら、高橋ひかる(高=はしごだか)、田村保乃(櫻坂46)、椿、鶴嶋乃愛、トラウデン直美、なえなの、永瀬莉子、那須ほほみ、新沼凛空、生見愛瑠、藤田ニコル、藤本リリー、藤吉夏鈴(櫻坂46)、ブリッジマン遊七、マーシュ彩、みとゆな、MINAMI、村上愛花、村瀬紗英、森田ひかる(櫻坂46)、守屋麗奈(櫻坂46)、矢吹奈子、山崎天(※崎=たつざき/櫻坂46)、ゆうちゃみ、莉子 ほかゲスト:WEESA(PSYCHIC FEVER)、岩瀬洋志、JIMMY(PSYCHIC FEVER)、平祐奈、とうあ、中町兄妹、なこなこカップル、西垣匠、福原遥、本田響矢、丸山礼、村重杏奈、山下幸輝、よしあき&ミチ ほかアーティスト:IVE、THE RAMPAGE ほか