7Æü¤âÌÔ½ë¤ÈÅ·µ¤µÞÊÑ¡¡¶å½£¡ÁÅìËÌ¤Ï¶ÉÃÏÅª¤ËÂì¤Î¤è¤¦¤Ê±«¡¡Æ»Ï©¤Î´§¿å¤Ê¤É¤ËÃí°Õ
º£Æü7Æü¤â¡¢Åì³¤¤«¤éÀ¾¤Ç¤ÏÂÎ²¹¤òÄ¶¤¨¤ë½ë¤µ¤Î½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Âçµ¤¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢¸á¸å¤òÃæ¿´¤Ë¶ÉÃÏÅª¤ËÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¡£Æ»Ï©¤¬´§¿å¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¡¢±«±À¥ì¡¼¥À¡¼¤ä¸òÄÌ¾ðÊó¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸á¸å¡¡Âì¤Î¤è¤¦¤Ê±«¤¬¹ß¤ë½ê¤â
º£Æü7Æü¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤¤ËÃæ¿´¤ò»ý¤Ä¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢À²¤ì´Ö¤Î½Ð¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢µ¤²¹¤Î¾å¾º¤ä¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¸á¸å¤Û¤ÉÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¡£´ØÅì¹Ã¿®¤äÅìËÌÆîÉô¤Ê¤É¤ÇÈ¯Íë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±«±À¤¬µÞÂ®¤ËÈ¯Ã£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬ÀèÅç½ôÅçÉÕ¶á¤Ë¤Û¤È¤ó¤ÉÄäÂÚ¡£²Æì¸©¤ÎÀèÅç½ôÅç¤Ç¤Ï¶ÉÃÏÅª¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤Ë½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÀÆü8Æü6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ(Â¿¤¤½ê)
ÅìËÌÃÏÊý¡¡100¥ß¥ê
´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¡¡100¥ß¥ê
²Æì¸©¡¡µÜ¸ÅÅçÃÏÊý¡¡60¥ß¥ê
²Æì¸©¡¡È¬½Å»³ÃÏÊý¡¡100¥ß¥ê
¶å½£¤«¤éÅì³¤¡¡ÌÔ½ëÆü¤Î½ê¤¬Â¿¤¤
º£Æü7Æü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ºòÆü6Æü¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Æü7Æü¤ÏÆó½½»ÍÀáµ¤¤Î¡ÖÎ©½©¡×¡£Îñ¤Î¾å¤Ç¤Ï½©¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤Ï¼ý¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢²Æì¤ä¶å½£¤«¤éÅì³¤¤Ç35¡îÁ°¸å¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Âçºå¤äµþÅÔ¤Ï36¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ÂçÊ¬¸©¤ÎÆüÅÄ¤Ï38¡î¡¢Ì¾¸Å²°¤Ï39¡î¤È¡¢ÂÎ²¹¤òÄ¶¤¨¤ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤äËÌÎ¦¡¢ÅìËÌ¤Ï32¡îÁ°¸å¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ï30¡îÁ°¸å¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢ÉÔ²÷¤Ê¾ø¤·½ë¤µ¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²Æì¤ä¶å½£¤«¤éÅì³¤¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ë¤¤»þ´ÖÂÓ¤Î³°½Ð¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Èò¤±¤Æ¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤ÇÎÃ¤·¤¤´Ä¶¤Ë¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¹¢¤¬³é¤¯Á°¤Ë¿åÊ¬¤ò¤È¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥²¥ê¥é¹ë±«¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤é
¥²¥ê¥é¹ë±«(¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«)¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤é¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ ´è¾æ¤Ê·úÊª¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£È¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤Ï¡¢¥²¥ê¥é¹ë±«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤ÎÆÍÉ÷¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²°³°¤Ë¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¤¹¤°¤Ë´è¾æ¤Ê·úÊª¤ËÆþ¤ê¡¢2³¬°Ê¾å¤ÎÁë¤«¤éÎ¥¤ì¤¿½ê¤ØÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥²¥ê¥é¹ë±«¤Ï¡¢¤´¤¯¶¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤ËÂçÎÌ¤Î±«¤¬¹ß¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£±«±À¥ì¡¼¥À¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¡Öº£¡¢¤É¤³¤Ç±«±À¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼Â¶·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤Î¸å¡¢±«±À¤¬¤É¤³¤Ø¿Ê¤à¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤¤¤ëÉÕ¶á¤ò³ÈÂç¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ ÃÏ²¼»ÜÀß¡¦¿åÊÕ¤«¤éÎ¥¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥²¥ê¥é¹ë±«¤¬³¹Ãæ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¤Ï¤±¤¬°¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢»×¤ï¤Ì½ê¤Ë¿å¤¬Î¯¤Þ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ²¼»ÜÀß¤Ë¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¡¢ÃÏ¾å¤Î¹â¤¤½ê¤Ø°ÜÆ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢±«½É¤ê¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢·úÊª¤ÎÃÏ²¼¼¼¤äÃÏ²¼³¹¤òÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶¶¤Î²¼¤âÀî¤¬µÞ¤ËÁý¿å¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£