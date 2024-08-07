¡ÚÂîµå¡ÛÃË»ÒÃÄÂÎ¤¬£³Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë¤Ø²¦¼ê¡¡Ä¥ËÜÃÒÏÂ¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂîµåÃË»ÒÃÄÂÎ¤Î½à¡¹·è¾¡¤¬£¶Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÏÂæÏÑ¤Ë£³¡½£±¤Ç¾¡¤Á¡¢£·Æü¤Î½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡££³Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¸Í¾åÈ»Êå¡Ê°æÂ¼²°¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡¢¼ÄÄÍÂçÅÐ¡Ê°¦ÃÎ¹©Âç¡ËÁÈ¤¬Âè£±»î¹ç¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¤òÀ©¤¹¤È¡¢Ä¥ËÜÃÒÏÂ¡ÊÃÒÏÂ´ë²è¡Ë¥¨¡¼¥¹ÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè£²»î¹ç¤Ç£²¡½£³¤Ç¶¥¤êÉé¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¸Í¾å¤¬Âè£³»î¹ç¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÀ©¤¹¤ë¤È¡¢Ä¥ËÜ¤¬Âè£´»î¹ç¤ÇÂæÏÑ¤Îà¥ì¥¸¥§¥ó¥Éá£´£³ºÐ¤ÎÁñÃÒÊ¥¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Ä¥ËÜ¤Ï£²£°£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤ËÂ³¤¯£²ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¡£¡ÖÅìµþ¤Î¤È¤¤è¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¡£¡Ê¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¡Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Íî¤È¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯½à·è¾¡¤Ë¤¤¤±¤¿¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¡££²¿Í¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹ÂÐ·è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÎÓÁª¼ê¤¬¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë£·°Ì¡¢ËÍ¤Ï£¹°Ì¡£¥È¥Ã¥×£±£°¤ÏÃ¯¤¬Ã¯¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¹â³ÎÎ¨¤Ç¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¡£²ù¤·¤¤¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Æ¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¸Í¾å¤ËÎ®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆËÍ¤¬£´ÈÖ¤ò¾¡¤Ä¤ó¤À¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤¬ÃÄÂÎÀï¤Î¶¯¤ß¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Öº£¤ÎËÍ¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ï³Î¼Â¤ËÃæ¹ñ¤è¤êÎô¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÐÅù¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï£´Ç¯¸å¡£¤Þ¤º¤Ï½à·è¾¡¤òÁ´ÎÏ¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ë¡£¤³¤³¤ÇÇ³¤¨¿Ô¤¤Æ¤â¤¤¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÉ¬¾¡¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£