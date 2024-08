ヤマダホールディングスは、ヤマダデンキ創業50周年記念モデルとして、収納王子コジマジック氏監修による充実の収納空間と大塚家具の高級家具品質をあわせ持つ電動昇降テレビスタンド「e-RIZE/イーライズ ラグジュアリーモデル」を開発しました。

2024年8月初旬より、全国のヤマダデンキ店舗(一部店舗を除く)にて発売します。

ヤマダホールディングス「e-RIZE/イーライズ ラグジュアリーモデル」

ヤマダホールディングスは、ヤマダデンキ創業50周年記念モデルとして、収納王子コジマジック氏監修による充実の収納空間と大塚家具の高級家具品質をあわせ持つ電動昇降テレビスタンド「e-RIZE/イーライズ ラグジュアリーモデル」を開発。

【製品概要】

高級家具品質で収納も充実、さらに電動昇降でお好みの高さでテレビ視聴

ツインモーター仕様の昇降ユニットを採用することで、90インチテレビでもリモコン操作でテレビの高さを自由に昇降(電動昇降幅300mm)可能。

あなたの視聴スタイルにテレビの高さを合わせます。

高さ設定は3つまで記憶、瞬時にお気に入りの高さにセットすることができます。

最高級ピアノに匹敵する「刷毛塗りポリエステル磨き塗装」を施した品質の仕上げ、さらに収納王子コジマジック氏監修の便利機能も搭載した、唯一無二の最高級モデル昇降テレビスタンドの登場です。

製品特長

機能紹介

コジマジック監修特長

【製品特長】

・リモコンひとつでテレビの高さを昇降(電動昇降幅300mm)

・お好みの高さを3つまで記憶

・ゲーム機・周辺機器等、様々なものを便利に出し入れできるスライド棚収納

・収納のサイズにより取外し可能な隠し収納

・足元をやさしく照らすLED照明付

・周辺機器が使用できるACコンセント2口付

・刷毛塗りポリエステル磨き塗装を施した最高級ピアノに匹敵する表面仕上

・高級自動車や英国王室の建築にも使用されているバーズアイメイプル材の突板を使用

・スレートメイプル、ブラックメイプル、ゴールドメイプルの3色を用意

・テレビの大型化に対応した3サイズを用意(受注生産となります)※

【製品仕様】

型番 : YTB2000DLSセット(Bセット、Gセット)

サイズ(W×D×H) : 2000mm×480mm×1080-1510mm(電動昇降幅300mm)

重量 : 108kg

耐荷重 : 80kg

色 : スレートメイプル色(S)/ブラックメイプル色(B)/

ゴールドメイプル色(G)

対応テレビサイズ: 49〜90インチ

売価 : 600,000円(税別)/660,000円(税込)

※製品詳細は同社ホームページで確認してください。

商品発売にあわせて商品情報を掲載します。

※取扱のない店舗があります。

注文によりお取り寄せにて対応します。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 電動昇降テレビスタンド最高級モデル!ヤマダホールディングス「e-RIZE/イーライズ ラグジュアリーモデル」 appeared first on Dtimes.