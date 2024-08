ローグライト要素を取り入れた！Game Source Entertainment「Gamescom 2024」出展

Game Source Entertainment(GSE)は、世界最大かつ最も影響力のあるゲームイベントであるGamescom 2024に出展することを発表しました。

Game Source Entertainment「Gamescom 2024」出展

【Gamescom 2024詳細】

日程 :2024年8月21日(水)〜8月25日(日)

時間 :午前9時〜午後5時まで

会場 :ドイツ・ケルンメッセ

ブース番号:10.1 B029

GSEは8月21日から25日まで、ドイツのケルンメッセで開催されるGamescom 2024で、4つのグローバルパブリッシングゲームを出展します。

台湾のインディーゲームデベロッパー7QUARKとゲームメーカーFingerGameが共同開発し、GSEがグローバルパブリッシングする《百剣討妖伝綺譚》は、2024年にPC、Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4、PlayStation(R)5、XboxシリーズX|Sで発売予定です。

本作はローグライトの要素を取り入れたARPGで、日本の江戸時代を舞台にプレイヤーをファンタジックな冒険へと誘います。

3人の個性豊かなキャラクターの1人としてプレイし、それぞれにユニークなストーリーと隠しステージが用意されています。

多彩な戦闘スタイルを体験し、妖刀、双剣、弓などの専属武器を駆使して、さまざまな妖怪や手強いボスと戦えます。

東京ゲームショウ2023で公開され、台北ゲームショウ2024でのデモプレイ体験に続き、Gamescomではチュートリアルからボス戦まで幅広いゲームプレイを体験できる最新デモを公開。

最大7つの妖刀を含む様々な武器を試す機会があり、ダイナミックな武器の組み合わせ、バフの収集、アイテムの強化が可能になります。

レトロなピクセルアートのデッキ構築型ローグライトゲーム《Lost in Fantaland》

Supernature Studioが開発した《Lost in Fantaland》は、2025年にNintendo Switch(TM)とPlayStation(R)5で発売予定のデッキ構築型ローグライトゲームです。

プレイヤーは、道に迷い異世界に引きずり込まれた異邦人となり、“謎の人”の導きのもと、手持ちの資源(カード)を駆使して、危険が待ち受ける世界で生き残るために奮闘することになります。

このゲームは、レトロなピクセルアート、刻々と変化する8×8のランダムマップ、そして戦士、魔法使い、トリックスターなどの複数のクラスから主人公を選択できることを特徴としています。

プレイヤーは描かれた地形やアクションカードを理解し、宝やアイテムを組み合わせ、罠を仕掛け、ダメージを最小限に抑えながら敵を倒すために戦略的に操作する必要があります。

レベルや敵の種類も豊富で、リプレイ性は無限大です

心の響きを収録しよう……新作オリジナルBLロマンス《Voice Love on Air》

本作は、経営と恋愛シミュレーションを組み合わせたゲームです。

プレイヤーは主人公のアキとして、様々なラジオドラマを収録し、作品をリリースし、資金を稼いでスタジオを経営していきます。

収録可能なラジオドラマのジャンルは、都市もの、学園もの、ファンタジー、SF、寝落ちボイスドラマなどバラエティ豊かです。

声優たちは個性的な演技を披露し、同じラジオドラマのストーリーでも数多くの組み合わせが可能となり、それぞれの組み合わせがユニークな結果をもたらし、プレイヤーに新鮮で斬新な聴覚の感動をもたらします。

音響監督であるアキの役割は、レコーディングを管理するだけでなく、さまざまな登場人物に会いに行き、彼らのお気に入りのスポットでのデートをセッティングし、彼らとの親交を深めて、個性あふれる特別なラジオドラマを作り上げることです。

二人の関係が深まるにつれて、新たなストーリーが展開されます。

2年間という制限時間の中で、アキを有名音響監督にすることを優先するのか、それとも運命の相手と結ばれることを選ぶのか…。

すべての結末の鍵を握るのはあなたです!

ホラーサバイバルゲーム《窒愛SUFFOCATE》

Naughty Cowが開発し、GSEがグローバルパブリッシングする《窒愛SUFFOCATE》は、現代の台湾を舞台にした一人称視点のシングルプレイホラーサバイバルゲームです。

家族、宗教、政治の要素が融合したこのゲームでは、屋敷に潜む見覚えのある怨霊から逃れなければならないという、ゾッとするような物語が展開されます。

周囲を探索していくうちに、主人公とともに家族を中心としたホラーストーリーを体験しながら、忌まわしい記憶をつなぎ合わせ、その背後にある不穏な真実を明らかにしていくことになります。

探索し、パズルを解き、身を隠しながらストーリーを進め、屋敷の謎を解き明かしましょう。

容赦ない恐怖のプレッシャーを感じ、異なる視点から生じる葛藤を乗り越え、家族を中心としたサスペンスフルな物語に没頭しましょう。

この強烈な雰囲気の体験は、ホラーゲーム愛好家にとって必見です。

世界初の実機展示!

名作アーケードゲーム「Dance Dance Revolution(ダンスダンスレボリューション)」のリメイク版「DDR Classic Mini」

「Dance Dance Revolution Classic Mini」は、1990年代に人気を博したコナミのダンスアーケードゲーム「Dance Dance Revolution」を約5分の1サイズにリメイクしたもので、日本の組込開発企業、瑞起が製作しました。

5インチのモニター、スピーカー、ミニステージ照明システムを搭載し、オリジナルのシンクロ照明効果を忠実に再現しています。

このゲームソフトには、DDR、DDR 2ndMIX、DDR 3rdMIXの楽曲が収録されており、今回世界初公開となります。

DDR Classic Miniには、3つのオリジナルアーケードバージョンの交換可能なトップパネルとサイドパネルのステッカーが同梱され、ノスタルジックなデザインは非常に繊細で、プレイアビリティと圧倒的な存在感を兼ね備えたコレクターズアイテムとなること間違いなしです。

「FANTHFUL」がGamescomに初出展!

アジアで有名なアニメグッズメーカー「FANTHFUL」が、Gamescomでさまざまなプレミアム商品を初出展します。

「FANTHFUL」は、ゲーム、映画、アニメや漫画などの大衆文化を愛するファンに向けて、高品質な公式ライセンスグッズを販売しており、「誰もがファンであり、ファンにもっと楽しく、興味をもってもらえるようなグッズを提供すること」をモットーにしています。

