GRAPEVINEが、9月25日(水)に発売するライブ映像作品『Almost There Tour extra show at Zepp DiverCity 2024.03.28』から、「EVIL EYE」のライブ映像を公開した。このライブ映像作品は、2023年9月にリリースされた18thアルバム『Almost there』レコ発ツアーの追加公演ファイナルとなったZepp DiverCity公演の本編からアンコールまで全24曲を完全収録。ツアーで磨きあげられたアルバム全曲に、23年12月にリリースされた「Loss(Angels)」、そしてアップデートされた新旧楽曲が収録され、アルバムの世界を極彩映像と迫力の音響で楽しめる。

リリース情報







GRAPEVINE『Almost There Tour extra show at Zepp DiverCity 2024.03.28』発売日:2024年9月25日(水)[初回限定盤Blu-ray] [BD+2CD] 品番:VIZL-2357 税抜価格:8200 + 税[初回限定盤DVD] [DVD+2CD] 品番:VIZL-2358 税抜価格:7500 + 税[通常盤Blu-ray] [BD] 品番:VIXL-462 税抜価格:6700 + 税[通常盤DVD] [DVD] 品番:VIBL-1150 税抜価格:6000 + 税[VICTOR ONLINE STORE限定セット] [初回限定盤Blu-ray+ オリジナルボストンバッグ]税抜価格:12200 +税[VICTOR ONLINE STORE限定セット] [初回限定盤DVD+ オリジナルボストンバッグ]税抜価格:11500+税商品ページURL https://victor-store.jp/artist/7674【収録内容】 ※Blu-ray、DVD共通01 雀の子02 Neo Burlesque03 Ub(You bet on it)04 EVIL EYE05 マダカレークッテナイデショー06 それは永遠07 TOKAKU08 ねずみ浄土09 停電の夜10 アマテラス11 Ophelia12 The Long Bright Dark13 Loss(Angels)14 Goodbye, Annie15 実はもう熟れ16 Glare17 Scare18 超える19 Ready to get started?20 SEXENCORE21 阿22 God only knows23 Shame24 Arma【初回限定盤特典CD】DISC101 雀の子02 Neo Burlesque03 Ub(You bet on it)04 EVIL EYE05 マダカレークッテナイデショー06 それは永遠07 TOKAKU08 ねずみ浄土09 停電の夜10 アマテラス11 Ophelia12 The Long Bright Dark13 Loss(Angels)DISC201 Goodbye, Annie02 実はもう熟れ03 Glare04 Scare05 超える06 Ready to get started?07 SEXENCORE08 阿09 God only knows10 Shame11 Arma