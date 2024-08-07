GRAPEVINE、最新アルバムツアー映像作品より「EVIL EYE」のライブ映像を公開
GRAPEVINEが、9月25日(水)に発売するライブ映像作品『Almost There Tour extra show at Zepp DiverCity 2024.03.28』から、「EVIL EYE」のライブ映像を公開した。
このライブ映像作品は、2023年9月にリリースされた18thアルバム『Almost there』レコ発ツアーの追加公演ファイナルとなったZepp DiverCity公演の本編からアンコールまで全24曲を完全収録。ツアーで磨きあげられたアルバム全曲に、23年12月にリリースされた「Loss(Angels)」、そしてアップデートされた新旧楽曲が収録され、アルバムの世界を極彩映像と迫力の音響で楽しめる。
GRAPEVINEは、スピードスターレコーズに移籍して10周年を迎える2024年、この10年(Decade)を振り返るツアー＜The Decade Show＞を開催。東京と大阪の野音公演と全国各地のライブハウスを巡るクラブサーキットを行い、10月17日(木)umeda TRADでの追加公演が発表されたばかり。umeda TRADはデビュー時にGRAPEVINEが大阪で初めてワンマンライブを行った会場で、10月31日(木)をもっての営業終了が発表されている。
さらに、東京ではGRAPEVINEがプロデュースするシリーズ・ライブ＜MAGNIFIK＞を開催。9月12日(木) のEX THEATER ROPPONGI公演にはBetcover!!が登場する。
リリース情報
発売日：2024年9月25日（水）
[初回限定盤Blu-ray] [BD+2CD] 品番：VIZL-2357 税抜価格：8200 + 税
[初回限定盤DVD] [DVD+2CD] 品番：VIZL-2358 税抜価格：7500 + 税
[通常盤Blu-ray] [BD] 品番：VIXL-462 税抜価格：6700 + 税
[通常盤DVD] [DVD] 品番：VIBL-1150 税抜価格：6000 + 税
[VICTOR ONLINE STORE限定セット] [初回限定盤Blu-ray+ オリジナルボストンバッグ]
税抜価格：12200 +税
[VICTOR ONLINE STORE限定セット] [初回限定盤DVD+ オリジナルボストンバッグ]
税抜価格：11500+税
商品ページURL https://victor-store.jp/artist/7674
【収録内容】 ※Blu-ray、DVD共通
01 雀の子
02 Neo Burlesque
03 Ub(You bet on it)
04 EVIL EYE
05 マダカレークッテナイデショー
06 それは永遠
07 TOKAKU
08 ねずみ浄土
09 停電の夜
10 アマテラス
11 Ophelia
12 The Long Bright Dark
13 Loss(Angels)
14 Goodbye, Annie
15 実はもう熟れ
16 Glare
17 Scare
18 超える
19 Ready to get started?
20 SEX
ENCORE
21 阿
22 God only knows
23 Shame
24 Arma
【初回限定盤特典CD】
DISC1
01 雀の子
02 Neo Burlesque
03 Ub(You bet on it)
04 EVIL EYE
05 マダカレークッテナイデショー
06 それは永遠
07 TOKAKU
08 ねずみ浄土
09 停電の夜
10 アマテラス
11 Ophelia
12 The Long Bright Dark
13 Loss(Angels)
DISC2
01 Goodbye, Annie
02 実はもう熟れ
03 Glare
04 Scare
05 超える
06 Ready to get started?
07 SEX
ENCORE
08 阿
09 God only knows
10 Shame
11 Arma
ライブ・イベント情報
8月3日(土) 大阪城音楽堂 (Osaka) 開場/開演 16:30/17:30
＜The Decade Show : Club Circuit 2024＞
8月31日(土) 金沢EIGHT HALL 開場/開演 16:30/17:00
9月1日(日) 長野CLUB JUNK BOX 開場/開演 16:30/17:00
9月6日(金) 札幌ペニーレーン24 開場/開演 18:30/19:00
9月8日(日) 仙台Rensa 開場/開演 15:15/16:00
9月14日(土) 松山W studio RED 開場/開演 16:30/17:00
9月15日(日) 岡山CRAZYMAMA KINGDOM 開場/開演 15:30/16:00
9月21日(土) 福岡DRUM LOGOS 開場/開演 17:30/18:00
9月23日(月) 名古屋ダイアモンドホール 開場/開演 16:00/17:00
＜MAGNIFIK GRAPEVINE×betcover!!＞
9月12日(木) EX THEATER ROPPONGI
開場/開演 18:00/19:00
出演 GRAPEVINE betcover!!
＜The Decade Show : Trad Gala＞
10月17日(木) umeda TRAD 開場/開演 18:00/19:00
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