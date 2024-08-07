THE ORAL CIGARETTES、coldrainのMasatoを迎えた新曲「DUNK」配信スタート＆MV公開
THE ORAL CIGARETTESの新曲「DUNK feat.Masato (coldrain)」が8月7日に配信リリースされた。あわせてMVも公開された。
◆「DUNK feat.Masato (coldrain)」MV
本作は、coldrainのボーカルMasatoをフィーチャリングに迎えた楽曲。MVはMasatoとオーラルが倉庫の中で互いに激しくパフォーマンスしている映像が印象的で、楽曲とも相まって臨場感たっぷりの疾走感にあふれた作品に仕上がっている。
「DUNK feat.Masato (coldrain)」
発売日：2024年8月7日(水)
配信サイトはこちら： https://oral.lnk.to/DUNK_PR
特設ページ：https://theoralcigarettes.com/feature/dunk
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